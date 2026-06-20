Export Italia verso Brasile e Argentina: opportunità da 6 miliardi con l’accordo Ue-Mercosur

Settembre segna una svolta cruciale per le imprese italiane. Confindustria e l’Agenzia ICE lanciano una missione B2B che punta dritto al cuore dell’accordo UE-Mercosur, appena ratificato dopo anni di trattative serrate. L’intesa spalanca le porte a un mercato vasto e ricco, che comprende Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay: paesi dai quali arrivano nuove opportunità ma anche sfide da affrontare con decisione.

Non si tratta solo di grandi gruppi industriali. Anche le piccole e medie imprese italiane guardano a questo scenario con interesse, pronte a uscire dai confini nazionali e a costruire alleanze solide. Confindustria e ICE hanno già messo in campo una serie di strumenti concreti per facilitare l’incontro tra domanda e offerta, convinti che questo sia il momento giusto per ampliare i mercati e consolidare collaborazioni. L’Europa e il Mercosur non sono mai stati così vicini.

Missione B2B a settembre: come funziona e cosa aspettarsi

La missione B2B di settembre si presenta come un’occasione unica per gli imprenditori italiani che vogliono espandere i propri mercati. Organizzata da Confindustria e ICE, l’iniziativa prevede incontri diretti tra aziende italiane e partner commerciali del Mercosur, con momenti di networking, workshop tematici e tavoli di confronto. Il tutto pensato per dare a chi partecipa gli strumenti necessari a costruire rapporti solidi e duraturi.

Il programma è fitto e variegato, studiato per rispondere alle esigenze di diversi settori: dalla meccanica alla chimica, dall’agroalimentare alla moda. Ogni incontro sarà preceduto da una selezione accurata dei partner, con l’obiettivo di creare sinergie concrete e non semplici contatti occasionali. Oltre agli incontri, ci saranno anche sessioni formative dedicate alle normative commerciali e doganali, fondamentali per muoversi con sicurezza in un mercato complesso ma promettente come quello del Mercosur.

Le imprese avranno a disposizione anche un supporto personalizzato da parte di ICE, che seguirà passo dopo passo la pianificazione e l’affiancamento durante tutta la missione. Questo aiuto è fondamentale per superare le difficoltà legate a differenze culturali ed economiche, trasformando così l’accordo UE-Mercosur in una reale opportunità di crescita. Partecipare significa investire sul futuro, guardando al 2024 con l’ambizione di ampliare il proprio bacino di clienti a livello internazionale.

L’accordo UE-Mercosur e il suo peso sul sistema produttivo italiano

L’intesa tra Unione Europea e Mercosur è stata definita da molti esperti come una delle più rilevanti degli ultimi anni sul piano commerciale. Per Confindustria, rappresentata da figure come Cimmino, si apre una nuova stagione per le imprese italiane, sia in termini di esportazioni che di investimenti. Il trattato punta a ridurre dazi e barriere, facilitando l’accesso a uno dei mercati più vivaci dell’America Latina.

Nel Mercosur ci sono quattro tra le economie più importanti del Sudamerica: Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Questi Paesi offrono un grande mercato di consumatori e settori industriali in espansione, ideali per le imprese italiane, apprezzate per qualità e innovazione. L’accordo prevede anche la tutela di standard ambientali e lavorativi, un tema sempre più centrale per l’industria italiana che punta a uno sviluppo sostenibile.

Cimmino ha sottolineato come questa partnership possa essere una leva non solo per l’export, ma anche per rafforzare i legami industriali e tecnologici. Si apre così un nuovo capitolo, dove le imprese possono dialogare in modo strutturato e duraturo con i partner del Mercosur. Le condizioni favorevoli per entrare in questi mercati potrebbero tradursi in un aumento del fatturato e in una maggiore competitività globale per le aziende italiane.

Non mancano però le sfide, come le differenze normative e la burocrazia complessa. Confindustria e ICE si propongono come alleati delle imprese, offrendo assistenza e orientamento per affrontare questi ostacoli. L’obiettivo è chiaro: trasformare l’accordo UE-Mercosur in uno strumento concreto per la crescita e l’internazionalizzazione del nostro sistema produttivo. Con la missione B2B alle porte, il 2024 potrebbe segnare un’accelerazione nei rapporti commerciali con il Sudamerica.