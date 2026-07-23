Nuova telecabina in Valsesia: al via il progetto da 23 milioni per rilanciare il turismo sul Monte Rosa

Il Monte Rosa, gigante silenzioso delle Alpi piemontesi, si prepara a cambiare volto. Non più solo meta invernale per sciatori e appassionati di neve, ma destinazione viva anche d’estate, capace di attirare visitatori tutto l’anno. Un progetto concreto, sostenuto da fondi mirati e una rete di istituzioni, punta a valorizzare ogni angolo di questo territorio. L’obiettivo? Superare vecchie logiche e dare nuova linfa a un turismo che vuole durare nel tempo, offrendo esperienze diverse e autentiche in ogni stagione.

Soldi pubblici e collaborazione tra enti: la spina dorsale del rilancio

La Regione Piemonte, attraverso Finpiemonte Partecipazioni, ha deciso di mettere sul piatto un investimento importante. I fondi serviranno a creare o migliorare infrastrutture in grado di accogliere visitatori tutto l’anno. Un sostegno che vuole fare da ponte tra crescita economica e tutela dell’ambiente. Nel frattempo, il Ministero del Turismo ha inserito il progetto tra le priorità per il 2024, dando così un’ulteriore spinta con risorse per ampliare l’offerta e organizzare eventi di richiamo anche a livello nazionale e internazionale.

L’azione non si ferma qui: anche gli enti locali sono chiamati a fare la loro parte. Comuni e province lavorano per adattare i piani alle specificità del territorio, garantendo così una risposta più concreta e vicina ai bisogni reali. L’obiettivo è mettere insieme le varie realtà attorno al Monte Rosa, creando una rete solida capace di attrarre un turismo variegato, sia per motivazioni che per età e provenienza.

Nuove strutture e servizi per un turismo rinnovato e più competitivo

I soldi raccolti saranno spesi in progetti concreti, dalla riqualificazione degli impianti sportivi invernali a nuovi sentieri naturali accessibili a tutti. D’inverno, l’attenzione è su impianti di risalita e piste da sci, punti chiave per aumentare la capacità ricettiva e migliorare sicurezza e qualità. Ma non solo: il progetto punta anche a valorizzare i centri abitati vicini, con interventi su alberghi, ristoranti, punti informativi e servizi vari.

D’estate la parola d’ordine è turismo attivo: trekking, escursioni guidate, mountain bike e sport acquatici nei laghi alpini. Sono in programma anche percorsi tematici che raccontano la storia e la cultura locale, pensati per coinvolgere scuole e famiglie. L’idea è allungare la stagione turistica, evitando così i picchi troppo marcati che in passato hanno penalizzato l’economia della zona.

Accanto agli interventi materiali, c’è un piano di comunicazione che punta in alto, con campagne promozionali a livello regionale e nazionale. L’attenzione sarà rivolta soprattutto al digitale, per raggiungere un pubblico sempre più ampio e interessato.

Cosa cambierà per economia e territorio

Questo progetto arriva in un momento delicato per le montagne, spesso alle prese con spopolamento e calo del turismo. Con infrastrutture moderne e un’offerta più ampia, si punta a invertire la rotta. L’aspettativa è di vedere crescere l’occupazione in alberghi, negozi e servizi collegati, con un beneficio diretto per chi vive qui.

L’investimento di Regione e Ministero potrebbe migliorare anche la qualità della vita sul posto, creando nuovi posti di lavoro e potenziando i servizi pubblici. Naturalmente, tutto questo dovrà andare di pari passo con una gestione attenta del territorio, per non mettere a rischio l’equilibrio ambientale di un’area alpina così preziosa.

L’impegno congiunto conferma la volontà di puntare sulle montagne piemontesi come leva per sviluppo economico e culturale, valorizzando un patrimonio paesaggistico e storico di grande valore. Nei prossimi mesi capiremo quanto questo progetto riuscirà davvero a fare la differenza.