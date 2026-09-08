Groupe RG acquisisce Morganti e il marchio Kapriol: nuova era per il leader italiano dei DPI

Fondata nel 1927, Morsanti ha vestito per quasi un secolo i lavoratori di sicurezza, proteggendoli in una settantina di Paesi. Oggi, la storica azienda lombarda cambia proprietà, chiudendo un capitolo lungo e importante. Non si tratta di un semplice passaggio di mano: Morsanti, piccola multinazionale nel campo dei dispositivi di protezione individuale, ha segnato un’epoca nel settore. Il suo ruolo nella sicurezza sul lavoro e nell’innovazione dei DPI è stato – e resta – fondamentale. Questa svolta scuote il panorama delle piccole e medie imprese italiane, richiamando l’attenzione su un cambiamento che va ben oltre i confini regionali.

Morsanti: da piccola impresa lombarda a protagonista globale

Nata quasi un secolo fa in Lombardia, Morsanti ha saputo farsi strada sui mercati internazionali. Fin dall’inizio si è distinta per la produzione e la ricerca nel campo dei dispositivi di protezione individuale, rivolti tanto ai lavoratori quanto agli operatori industriali. Viene definita una “piccola multinazionale” perché, pur mantenendo una struttura compatta, riesce a operare efficacemente a livello globale.

Il vero punto di forza di Morsanti è stato l’equilibrio tra presenza locale e internazionalizzazione. La sua offerta comprende guanti protettivi, caschi, mascherine e anche strumenti innovativi per la sicurezza personale. L’azienda ha sviluppato competenze tecniche avanzate nella scelta dei materiali e nell’ergonomia, rispettando standard di qualità rigorosi, europei e internazionali. Grazie a tutto questo ha conquistato mercati in Europa, Asia, America e oltre.

Il cambio di proprietà: nuovi investitori e nuove sfide

Dietro il recente cambio di proprietà c’è un percorso di trasformazione strategica. La famiglia fondatrice ha scelto di passare il testimone a nuovi investitori, pronti a rilanciare la crescita con ammodernamenti tecnologici e l’espansione dei canali di vendita. I dettagli finanziari restano riservati, ma fonti vicine confermano che l’obiettivo è rafforzare la presenza in mercati chiave e rinnovare la linea prodotti.

Con questa svolta, Morsanti punta a consolidare la sua posizione nel mondo, mantenendo però saldo il legame con la Lombardia, cuore della produzione e della ricerca. I nuovi proprietari intendono mettere insieme innovazione e sostenibilità, rispondendo alla domanda crescente di DPI tecnologicamente avanzati e con basso impatto ambientale.

La transizione coinvolge anche una spinta verso il digitale, con l’obiettivo di potenziare la vendita online e migliorare l’esperienza del cliente. Un passo necessario per restare competitivi in un mercato globale sempre più esigente e dinamico.

DPI: un settore al centro dell’attenzione dopo la pandemia

Il ruolo di Morsanti nel campo dei dispositivi di protezione individuale si è fatto ancora più evidente negli ultimi anni. La pandemia ha aumentato la consapevolezza sull’importanza dei DPI, non solo in ambito medico ma in tutti i settori lavorativi. Aziende come Morsanti hanno garantito la sicurezza di milioni di persone, contribuendo a contenere i rischi di contagio.

La domanda mondiale ha spinto molte imprese a innovare materiali e design, puntando su comfort, performance e conformità alle normative. In Italia, il settore dei DPI è diventato un tassello importante dell’economia, con ricadute positive su occupazione ed export.

Morsanti, con la sua esperienza e rete consolidata, si trova in una posizione solida per affrontare le sfide che verranno. La capacità di adattarsi alle nuove richieste del mercato è un vantaggio non da poco, soprattutto in un momento in cui sicurezza e sostenibilità sono priorità per governi e aziende.

L’impatto sul territorio lombardo e l’industria regionale

Il cambio di proprietà di Morsanti ha riflessi importanti anche sul territorio lombardo. La regione ha da sempre puntato su un modello produttivo che mescola tradizione e innovazione nelle piccole e medie imprese. Morsanti è un esempio concreto di questa combinazione, grazie alla sua storia e alla dimensione internazionale.

L’azienda dà lavoro a molti dipendenti locali e collabora con fornitori e partner della zona, generando un indotto rilevante. La nuova gestione vuole mantenere questa rete, investendo in formazione e tecnologia per aumentare la competitività del settore. Una strategia che si allinea con le politiche regionali per rafforzare i comparti a elevato valore aggiunto e orientati all’export.

Così la Lombardia conferma il suo ruolo di polo produttivo avanzato, specialmente in settori con forte crescita globale. Mantenere sedi e linee operative sul territorio significa garantire continuità e qualità, fattori chiave per la reputazione internazionale di Morsanti.

Le sfide che attendono Morsanti e il mercato dei DPI nel 2024

Il futuro per Morsanti e l’intero comparto dei dispositivi di protezione individuale è segnato da sfide complesse. Da un lato c’è la pressione della concorrenza globale, che impone innovazione costante e investimenti mirati. Dall’altro cresce l’attenzione verso prodotti sostenibili e certificati, che spingono a rivedere i processi produttivi e a cercare materiali più ecologici, senza rinunciare alla sicurezza.

Nel 2024, normative più stringenti sulle emissioni e la spinta a ridurre l’impatto ambientale indicano una direzione chiara. Morsanti dovrà sviluppare soluzioni innovative, collaborando con centri di ricerca e ascoltando le esigenze dei clienti nei vari mercati.

In questo quadro, la flessibilità di una piccola multinazionale come Morsanti è un vantaggio reale. Allo stesso tempo, costruire rapporti solidi con distributori e clienti sarà decisivo per rafforzare la posizione sul mercato.

Il settore dei dispositivi di protezione individuale resta dunque strategico, dove il bagaglio storico di un’azienda come Morsanti si intreccia con la sfida di un futuro ricco di cambiamenti tecnologici e ambientali.