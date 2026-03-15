Rosalía si scusa per aver difeso Picasso ignorando le accuse di abusi: il video ufficiale

Non volevo mancare di rispetto a nessuno. Così Rosalía ha rotto il silenzio dopo le polemiche scatenate dalle sue parole su Pablo Picasso. La cantante spagnola, in un’intervista, aveva parlato dell’artista separando la sua opera dalla sua vita privata, ma aveva omesso di citare i gravi sospetti di abusi a suo carico. Ora, con un video pubblicato sui social, Rosalía ammette di non essere stata sufficientemente informata e chiede scusa, cercando di mettere ordine in una vicenda che ha suscitato molte reazioni.

Le parole di Rosalía che hanno acceso la polemica

Tutto è nato da un’intervista in cui Rosalía ha parlato del rapporto tra arte e artista. Ha sostenuto che si può apprezzare un’opera senza dover necessariamente approvare la vita privata di chi l’ha creata. Ha preso Picasso come esempio, lodando il valore delle sue opere e sorvolando sulle accuse che lo coinvolgono. Questo approccio ha scatenato subito molte critiche, soprattutto da chi da tempo denuncia quegli abusi.

Le sue frasi hanno fatto rapidamente il giro dei social e della stampa internazionale, dando il via a un acceso dibattito sull’importanza di valutare sempre l’artista nella sua interezza, anche dal punto di vista etico. Il caso ha riportato sotto i riflettori la responsabilità di chi, come Rosalía, ha un ruolo pubblico nel trattare temi così delicati. In molti hanno sottolineato l’urgenza di affrontare questi argomenti con più attenzione e consapevolezza.

Il video di scuse: un passo indietro e una promessa

A pochi giorni dalla bufera, Rosalía ha pubblicato un video in cui cerca di mettere ordine. Nel filmato, appare determinata a spiegare il motivo delle sue parole, ma ammette di non aver conosciuto a fondo le accuse contro Picasso. Sottolinea di non aver mai voluto sminuire il dolore delle vittime né giustificare comportamenti inaccettabili nell’arte.

Ha espresso solidarietà verso chi ha subito violenze e ha promesso di informarsi meglio prima di affrontare di nuovo certi temi. Il messaggio è chiaro: non si può separare l’opera dall’autore senza considerare anche la responsabilità morale. Nel suo intervento si percepisce il tentativo di riallineare il proprio pensiero a una maggiore consapevolezza culturale e sociale, riconoscendo l’importanza di approfondire le controversie legate a figure pubbliche e artistiche.

Arte e morale: un dibattito che non si spegne

Il caso Picasso, con le accuse di abusi che lo circondano, ha riacceso una discussione più ampia nel mondo dell’arte e oltre. Il nodo è come rapportarsi a opere di grande valore storico quando chi le ha create ha avuto comportamenti discutibili o riprovevoli. Rosalía si è trovata al centro di questo dibattito, che non è affatto semplice.

Oggi più che mai, chi ha voce nel pubblico deve muoversi con attenzione, cercando di bilanciare rispetto per l’arte e senso critico verso la persona. La vicenda di Rosalía mette in luce quanto sia complicato affrontare questi temi senza avere tutte le informazioni. La polemica evidenzia la necessità di un confronto più profondo e documentato sulle responsabilità degli artisti e di chi li interpreta. Il rapporto tra arte e condotta personale resta uno dei temi più caldi e delicati nel panorama culturale, con ripercussioni sulla percezione sociale e sulla storia dell’arte stessa.