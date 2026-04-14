Gli Strokes al Coachella 2024: Perché la band resta indispensabile nella scena musicale italiana

Sul palco del Coachella 2024, gli Strokes hanno dimostrato che la leggenda non è mai solo un ricordo. Non si sono limitati a rivangare hit di un’epoca passata, ma hanno offerto uno show preciso, carico di energia e, al tempo stesso, permeato da un’ironia sottile. Il loro concerto è sembrato un equilibrio raro: pulito, senza eccessi, ma mai freddo o meccanico. È come se avessero trovato un nuovo modo di raccontarsi, senza tradire ciò che li ha resi grandi.

“Going Shopping”, il loro ultimo singolo, può suonare come una traccia gradevole, ma non rivoluzionaria. Sul palco, invece, prende vita con una forza diversa, confermando una band che non si lascia inghiottire dal tempo né dalle aspettative del pubblico. Gli Strokes non cercano di rincorrere il passato, ma anzi, sembrano pronti a lasciare un segno, mantenendo intatta quella tensione rock che li ha sempre distinti.

Coachella 2024: un ritorno che non delude

Ad aprile, il palco del Coachella ha accolto gli Strokes con un’energia palpabile, davanti a migliaia di spettatori. La loro esibizione è stata fluida, senza cali di ritmo o intensità. La sintonia tra i musicisti si è vista tutta, frutto di anni di esperienza e di un lavoro di squadra ben oliato. Hanno alternato i brani storici a pezzi più recenti, trovando un equilibrio tra passato e presente che ha funzionato.

La band ha mostrato come riesca a unire la passione per la qualità musicale a una buona dose di ironia, sia verso se stessa che verso il mondo esterno. La scenografia è rimasta essenziale, senza effetti speciali o scenari appariscenti, puntando tutto sulla musica. Il risultato è stato un live diretto e genuino, capace di coinvolgere senza bisogno di artifici. Julian Casablancas ha tenuto la voce sempre in primo piano, mentre Nick Valensi e Albert Hammond Jr. hanno sparso chitarre fitte e precise.

In un festival come il Coachella, dove si incrociano stili e idee molto diverse, gli Strokes hanno confermato il loro ruolo di protagonisti del rock di oggi, senza cadere nel manierismo o nella nostalgia esasperata. L’energia che hanno portato sul palco ha convinto sia i fan di lunga data che chi li ascolta per la prima volta, e soprattutto ha dato segnali chiari di una creatività ancora viva.

“Going Shopping” e il nuovo album: perché restare fiduciosi sugli Strokes

Il singolo “Going Shopping”, uscito da poco, ha diviso un po’ critici e appassionati. È un brano che piace, ma non stupisce per originalità, con quel sound riconoscibile e quell’atmosfera tipica degli Strokes. Però il contesto in cui si inserisce questo pezzo fa guardare avanti con interesse.

La band sta lavorando al nuovo album, “Reality Awaits”, che dovrebbe uscire entro fine 2024. Il disco sembra voler raccogliere tutto il percorso degli Strokes, mescolando influenze e sperimentazioni senza perdere il loro stile inconfondibile. L’attenzione che stanno mettendo nella scrittura e nella produzione dimostra la volontà di evolversi senza tradire la propria identità.

Quella miscela di cinismo e passione emerge come il segno distintivo di questa nuova fase. Non si tratta di cercare facili hit o di riproporre vecchie formule, ma di raccontare storie di oggi, con uno sguardo critico sulla realtà che li circonda. La prova sul palco del Coachella ha mostrato che dietro a questo c’è un impegno vero, sia nel suono che nei contenuti.

Per chi li segue da tempo e per chi li scopre ora, il prossimo album degli Strokes si può aspettare con un pizzico di curiosità e ottimismo. Se la loro energia dal vivo e questo mix di stili e attitudini si confermeranno in studio, il 2024 potrebbe davvero segnare un rilancio importante per la band nel panorama rock.