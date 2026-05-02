Meryl Streep critica il cinema moderno: «I film sono noiosi perché troppo marvelizzati»

Il cinema di oggi? È diventato tutto uguale

«Il cinema di oggi? È diventato tutto uguale», ha sentenziato Meryl Streep, senza girarci troppo intorno. Parole forti, pronunciate da una delle attrici più rispettate di Hollywood, che scuotono un dibattito già acceso. La “marvelizzazione” – come lei la chiama – ha invaso le sale, trasformando molte pellicole in prodotti prevedibili, fatti più per i botteghini che per l’arte. Dietro a questo fenomeno c’è un’industria che sembra aver perso il coraggio di rischiare, puntando tutto sul sicuro. E allora, cosa resta del vero cinema in mezzo a blockbuster simili tra loro?

Blockbuster a raffica, trama e personaggi sempre uguali

Negli ultimi anni il cinema è stato invaso da grandi produzioni piene di effetti speciali e trame ripetitive. Il termine “marvelizzazione”, preso in prestito dall’universo Marvel, indica questo fenomeno: eroi imbattibili, storie lineari, cattivi poco approfonditi. Streep fa notare come tutto questo renda i film meno emozionanti e meno capaci di far pensare.

Le major ci investono miliardi, puntando su un ritorno economico quasi garantito. Ma questa ricetta rischia di soffocare l’inventiva e di chiudere la porta a storie più complesse. La preferenza per la spettacolarità e la semplicità narrativa mette in secondo piano personaggi più realistici e situazioni sfumate. Così il pubblico, abituato a trame prevedibili, rischia di perdere il gusto per storie che lasciano spazio all’interpretazione.

Negli ultimi dieci anni i franchise si sono moltiplicati, con sequel e spin-off senza fine. Questo monopolio delle sale lascia poco spazio a film originali o indipendenti. La critica sottolinea come il predominio dei blockbuster riduca la varietà culturale e artistica del cinema, trasformandolo in un prodotto usa e getta.

Meryl Streep: un invito a tornare alle storie con più sfumature

Meryl Streep ha costruito la sua carriera interpretando ruoli complessi, lontani dagli stereotipi del cinema commerciale. La sua critica nasce da un’esperienza lunga e profonda, che le ha fatto capire il valore delle storie ambigue e dei conflitti interiori. Per lei, il cinema di oggi dovrebbe recuperare queste qualità per tornare a emozionare davvero.

La sua denuncia della “marvelizzazione” non è solo un no ai blockbuster, ma mette in luce un cambiamento culturale più ampio. Sta a indicare come i film influenzino la nostra sensibilità verso temi complicati. Streep chiede a registi e sceneggiatori di osare di più, abbandonando la strada più facile per affrontare sfide narrative più rischiose ma più coinvolgenti.

Riscoprire l’ambiguità, dice l’attrice, significa restituire allo spettatore il ruolo di interprete attivo, capace di discutere e riflettere su ciò che vede. Questo approccio può anche aiutare a mantenere alta l’attenzione su questioni sociali e culturali, attraverso storie più articolate. In un’epoca dominata dall’omologazione, cercare l’originalità non è un lusso, ma una necessità.

Festival e cinema indipendente: l’ultima frontiera delle storie autentiche

Contro il predominio dei grandi studi, i festival internazionali continuano a dare spazio a film che puntano su complessità e novità narrative. Cannes, Venezia e Berlino sono tappe fondamentali per chi cerca storie meno scontate, ricche di ambiguità e temi profondi. Qui la sperimentazione trova casa e visibilità.

Le produzioni indipendenti, spesso con budget più contenuti, scelgono la qualità artistica e il valore tematico piuttosto che il semplice intrattenimento. Sono film che raccontano mondi diversi, mettono in discussione le regole e offrono personaggi sfaccettati. La critica e il pubblico più attento guardano a queste opere per ritrovare la ricchezza e la varietà del cinema.

L’industria sta cambiando anche grazie alle piattaforme digitali, che permettono di far arrivare al pubblico contenuti alternativi senza passare per le sale tradizionali. Questo può essere un’occasione per tornare a un cinema di sostanza, capace di emozionare con storie più complesse e coinvolgenti.

La vera sfida resta rompere il monopolio delle produzioni “marvelizzate”, trovando un equilibrio tra successo commerciale e creatività. Meryl Streep accende i riflettori su questo conflitto, sottolineando che non si può sacrificare la profondità solo per inseguire il botteghino. Solo così il cinema potrà continuare a essere cultura e emozione.