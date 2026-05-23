Phil Collins esclude il ritorno ai concerti live: «Non riesco più a suonare dal vivo»

«Non tornerò più sul palco». Parole nette, quelle di Phil Collins, che hanno fatto il giro della musica. Il celebre batterista e cantante, con una carriera lunga e intensa, ha spiegato alla BBC le ragioni dietro questa decisione: problemi di salute che rendono impossibili le esibizioni dal vivo. Un duro colpo per i fan che lo hanno visto dominare i più grandi palcoscenici del mondo. Eppure, Collins non si ferma. Dietro le quinte, continua a creare, a scrivere, a registrare. L’energia non manca, solo il modo di esprimerla è cambiato.

I problemi di salute che fermano Phil Collins sul palco

Negli ultimi anni, Collins ha dovuto fare i conti con problemi fisici sempre più seri, soprattutto legati a disturbi neurologici e muscolari che gli limitano i movimenti. Una situazione che gli rende impossibile anche suonare la batteria, lo strumento che ha segnato la sua carriera. Nell’intervista ha detto di sentirsi spesso frustrato, ma anche determinato a non mollare.

Ha spiegato di non aver abbandonato la musica, ma di aver cambiato approccio: ora lavora in studio, dove la fatica è minore rispetto ai live. Si sta concentrando a portare a termine alcuni progetti iniziati tempo fa, trovando nella creatività un appiglio importante in mezzo alle difficoltà.

Phil Collins punta sullo studio: il futuro è dietro le quinte

Collins ha sottolineato come la sua attenzione sia tutta rivolta a completare nuovi brani in studio. Ha parlato di tracce lasciate in sospeso che vuole finire, dimostrando di voler continuare a lasciare il segno, anche senza il palco.

Questo lavoro in studio rappresenta una sfida diversa, più tranquilla ma non meno impegnativa. Con la sua esperienza e qualche aiuto tecnologico, riesce a perfezionare le registrazioni senza la pressione del pubblico. L’idea di lavorare a nuovi dischi o progetti musicali lo tiene vivo e motivato, offrendo un diverso modo di restare vicino ai suoi fan.

L’eredità di Phil Collins nel mondo della musica

Phil Collins ha lasciato un’impronta indelebile nella musica dagli anni Settanta a oggi. Il suo talento nel mescolare pop, rock e soul ha conquistato milioni di ascoltatori e continua a influenzare tanti artisti contemporanei. Le notizie sulle sue condizioni di salute toccano molto i fan, ricordando che dietro un grande nome c’è sempre una persona fragile.

Anche se non lo rivedremo presto sul palco, Collins resta una presenza importante. La sua musica continua a vivere e a parlare alle nuove generazioni. Questa sua recente decisione segna una svolta, ma conferma anche la sua voglia di non smettere di creare, seppure in modo diverso.