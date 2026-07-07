Giorgia Meloni al Congresso Uil: “Lo Stato Vicino ai Lavoratori per una Sicurezza sul Lavoro Garantita”

Padova, Fiera gremita. Tra delegati e sindacalisti, l’aria è densa di aspettativa. Giorgia Meloni arriva accompagnata da Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della UIL. Non è solo una formalità. Quel pomeriggio, la sicurezza sul lavoro torna al centro del dibattito con forza. Ogni anno, oltre mille morti bianche colpiscono l’Italia: non sono cifre astratte, ma un grido d’allarme che chiede risposte concrete. Lo Stato vuole mettere un freno a questa strage, con misure decise. Nel suo intervento, la premier esprime vicinanza ai lavoratori, ribadendo rispetto per la loro dignità e impegno per la loro tutela. Non manca un ricordo intenso di Luana D’Orazio, giovane operaia uccisa sul lavoro. La sua storia diventa un monito, un punto di partenza per tutte le politiche future.

Meloni e la madre di Luana D’Orazio: un abbraccio che parla

Il congresso si colora di umanità quando Meloni si avvicina a Emma Marrazzo, la madre di Luana D’Orazio, morta nel 2021 in fabbrica. L’abbraccio tra le due è carico di significato, rompe le distanze istituzionali e rafforza un impegno morale con chi ogni giorno rischia la vita per lavorare. Nel discorso della premier, il ricordo di Luana torna più volte, insieme al riconoscimento del coraggio di Emma, che porta avanti una battaglia per la sicurezza sul lavoro. Emma Marrazzo non è solo una madre nel dolore, è diventata simbolo di una lotta che riguarda tutta la società italiana. La tragedia di Luana è un monito per politici e sindacalisti: bisogna intervenire sulle condizioni di lavoro reali, per evitare che simili tragedie si ripetano. Ogni decisione deve fare i conti con queste storie, che raccontano molto più di un semplice problema di sicurezza.

Sicurezza e salario: basi per la crescita del Paese

Meloni non parla di sicurezza sul lavoro come di un concetto astratto. Spiega con chiarezza le misure concrete messe in campo dal governo: più risorse, più ispettori nei cantieri e nelle fabbriche. “Mai come oggi lo Stato è presente”, dice. Ma la sicurezza va di pari passo con la dignità economica: il “salario giusto” è un diritto da consolidare. Per la premier, sicurezza e salario sono la misura della civiltà di un Paese e della sua capacità di guardare avanti. La sicurezza non è solo un obbligo, ma un diritto fondamentale; il salario è il riconoscimento del lavoro svolto. Meloni rilancia così un’idea di lavoro che valorizza la persona, non solo la prestazione.

Detassazione dei rinnovi contrattuali: un passo avanti

Di fronte alle richieste della UIL, Meloni apre a una soluzione concreta: la detassazione dei rinnovi contrattuali. Una misura chiave per migliorare i salari senza aumentare le tasse. Dopo l’intervento di Bombardieri, che ha chiesto un impegno chiaro, la premier ha confermato il dialogo con i ministri Calderone e Giorgetti per inserire la detassazione nella prossima legge di bilancio. Un segnale positivo, che mostra la volontà del governo di mantenere un confronto aperto con i sindacati. L’obiettivo è semplice: difendere il potere d’acquisto dei lavoratori e sostenere una crescita economica equilibrata.

Occupazione femminile: un tema centrale per l’Italia che cresce

Nel suo discorso, Meloni ha messo in luce un tema decisivo: l’occupazione femminile. Il divario tra la partecipazione delle donne al lavoro in Italia e la media europea è un freno per lo sviluppo economico e per la sostenibilità delle pensioni. Colmare questo gap significa dare una spinta importante al Paese. Sostenere le donne lavoratrici non è solo una questione di giustizia sociale, ma una strategia economica. Le politiche per favorire l’occupazione femminile non sono gesti simbolici, ma passaggi fondamentali per un’Italia competitiva e sostenibile.

Più soldi in busta paga grazie a taglio del cuneo fiscale e riforma IRPEF

Meloni ha ricordato i risultati concreti delle politiche fiscali a favore dei lavoratori, soprattutto quelli con redditi medi e medio-bassi. Milioni di persone hanno visto aumentare il netto in busta paga, con incrementi annuali che vanno da 1.500 a 2.400 euro per uno stipendio intorno ai 26.000 euro lordi. Questo grazie al taglio del cuneo fiscale e alla riforma IRPEF, che hanno costato allo Stato circa 21 miliardi di euro in entrate fiscali, rinunciati per aumentare il potere d’acquisto dei lavoratori. Un passaggio decisivo per rafforzare la dignità economica e sociale dei dipendenti.

Tolleranza zero contro il caporalato e nuova visione del lavoro

Meloni ha affrontato anche il tema delicato dello sfruttamento sul lavoro, con un richiamo chiaro alla “tolleranza zero” contro il caporalato. Un fenomeno che ancora oggi mina la sicurezza e i diritti dei lavoratori, soprattutto in alcuni settori. Il governo vuole intensificare la lotta per difendere chi lavora. Nel discorso è emersa anche una visione innovativa sul rapporto tra tecnologia e lavoro: un “umanesimo tecnologico” che sappia conciliare progresso e rispetto della dignità umana, preparandoci alle sfide delle nuove tecnologie senza perdere di vista il valore della persona.

Governo e sindacati: un dialogo aperto e continuo

A chiusura, Meloni ha ribadito l’importanza del confronto tra governo e sindacati. Ha sottolineato di essere stata la prima premier a partecipare ai congressi delle tre principali sigle sindacali, segnando un ritorno al dialogo diretto. L’obiettivo è tenere la porta del governo aperta alle proposte, pur riconoscendo le differenze di vedute. Quello che unisce, secondo Meloni, è la convinzione che il lavoro non sia solo un’attività economica, ma una testimonianza di dignità, il motore delle famiglie e delle comunità. Un messaggio forte, pronunciato nel cuore della UIL, che conferma la volontà dell’esecutivo di mantenere un rapporto concreto e costante con chi rappresenta i lavoratori.