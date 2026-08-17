Camera dei Deputati boccia uso chat Delmastro-Carroccia: voto segreto conferma no al sequestro giudiziario

Quando il voto è arrivato, la Camera ha detto no al sequestro delle chat di Delmastro. Con 206 contrari e 133 favorevoli, la maggioranza ha fatto muro compatto, respingendo la richiesta della magistratura di accedere alle conversazioni. Nel mezzo di un clima politico già rovente, l’aula si è trasformata in un campo di battaglia verbale, dove le dichiarazioni di voto hanno svelato divisioni nette e tensioni palpabili tra partiti e alleanze. Quel voto segreto ha acceso il dibattito, mostrando quanto le tensioni tra maggioranza e opposizione siano profonde, quasi un riflesso dei giochi di potere che si consumano dietro le quinte.

Voto in aula, spaccatura netta: maggioranza contro, opposizione compatta

Il Parlamento si è schierato con chiarezza: tutti i partiti di maggioranza, insieme agli otto deputati di Futuro Nazionale che seguono la linea di Vannacci, hanno votato per negare l’autorizzazione al sequestro delle chat. La motivazione ufficiale è la tutela della riservatezza e delle prerogative istituzionali. Sul fronte opposto, le opposizioni – Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e Azione – hanno sostenuto con forza la richiesta della magistratura. Per loro, accedere al contenuto delle chat è indispensabile per fare luce su quanto riguarda l’ex sottosegretario e la gestione delle informazioni.

Le dichiarazioni di voto hanno messo in mostra tensioni profonde: le minoranze hanno accusato la maggioranza di complicità nel bloccare le indagini, parlando di ostruzionismo e di un uso della politica come scudo per nascondere possibili illeciti. Dall’altra parte, i deputati di governo hanno ribadito che il voto non ferma la magistratura, che potrà comunque agire con altri strumenti previsti dalla legge. Un punto che lascia aperta la partita giudiziaria, seppur su binari diversi.

Reazioni a caldo: Schlein punta il dito, Conte attacca senza mezzi termini

Nel corso del dibattito, le opposizioni non hanno risparmiato critiche severe. Elly Schlein, segretaria del Pd, ha bacchettato il governo uscente, accusandolo di essere più impegnato in beghe interne che a occuparsi dei problemi reali degli italiani. Il suo intervento è stato netto, parlando di una distrazione totale dalle priorità del Paese.

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, è andato oltre, definendo la maggioranza responsabile di aver «macchiato con disonore le istituzioni». Ha denunciato un doppio standard della giustizia: severità verso studenti, operai e minorenni, ma indulgenza verso chi – come l’ex sottosegretario – cerca di sfuggire agli accertamenti. Le sue parole hanno acceso la polemica e aumentato la pressione sul governo.

Il Movimento 5 Stelle ha accompagnato le parole con un gesto simbolico: in aula i deputati hanno mostrato i cellulari, a sostegno della campagna #fuorilechat. Anche i senatori pentastellati, impegnati in contemporanea in altre comunicazioni, hanno fatto lo stesso. Una protesta che ha catturato l’attenzione dei media e ha sottolineato la netta opposizione alla decisione presa.

Proteste visibili e simboli forti in aula

Non solo il M5S ha scelto la via della protesta visibile. I deputati di Alleanza Verdi e Sinistra hanno indossato bende bianche sugli occhi durante la dichiarazione di voto favorevole al sequestro delle chat. Un gesto chiaro, per dire che non vogliono chiudere gli occhi su presunti abusi di potere e per chiedere trasparenza nelle indagini sull’ex sottosegretario Delmastro.

Questi segnali hanno accentuato la divisione in aula. Da una parte, richieste di trasparenza e denuncia; dall’altra, il voto contrario della maggioranza che ha scelto di non consegnare le chat agli inquirenti. Un confronto che ha reso ancora più complicato il clima politico e ha alimentato il dibattito sul confine tra potere politico e autonomia della magistratura.

Forza Italia: no allo scudo, sì al rispetto delle regole

Dal fronte di Forza Italia è intervenuto il deputato Pietro Pittalis, relatore di maggioranza, per chiarire la posizione del suo gruppo. Ha escluso che negare l’autorizzazione all’uso delle chat voglia dire mettere un «scudo» a protezione dell’ex sottosegretario. Secondo lui, questa interpretazione è un «argomento inconsistente e pericoloso» che ignora le norme che regolano le indagini.

Pittalis ha sottolineato che il no non ferma del tutto il lavoro della magistratura, che potrà procedere con altri strumenti previsti dalla legge. La linea di Forza Italia cerca così un equilibrio: proteggere le prerogative politiche senza però bloccare la giustizia o cedere a richieste che potrebbero essere considerate eccessive o invasive.

In sostanza, questo intervento spiega la scelta della maggioranza, lasciando aperto il confronto su come andranno avanti le eventuali indagini. Nei corridoi di Montecitorio si parla già di un monitoraggio costante del rapporto tra politica e magistratura su questo caso.