Nuovo sistema high-tech per rintracciare bagagli smarriti in aeroporto: come funziona il trucco che cambia il viaggio

Nel 2024, oltre 33 milioni di bagagli sono finiti smarriti o danneggiati. Una cifra impressionante, che pesa come un macigno sulle spalle di chi viaggia. Per tanti, il vero incubo non è il ritardo o la cancellazione del volo, ma l’ansia di scoprire, solo all’arrivo, che la propria valigia è sparita o rovinata. Questo problema, vecchio come il trasporto aereo, continua a tormentare quasi metà dei passeggeri. Oggi però, grazie a una nuova spinta tecnologica — con Google in prima linea — si sta provando a cambiare pagina: la geolocalizzazione in tempo reale promette di trasformare il modo in cui bagagli e viaggiatori si ritrovano. Un passo avanti che potrebbe finalmente ridurre l’incertezza e la frustrazione di milioni di persone.

Bagagli smarriti: un problema globale che pesa sui viaggiatori

Nel 2024, le compagnie aeree hanno dovuto gestire oltre 33 milioni di casi di bagagli smarriti, danneggiati o consegnati con ritardi. Numeri che raccontano di una difficoltà ormai radicata nel trasporto aereo, aggravata dall’aumento consistente dei viaggi dopo la pandemia. Per chi vola, soprattutto all’estero o con scali, perdere la valigia significa dover ricostruire al volo ciò che serve, spesso senza tempo e senza certezze.

Secondo un’indagine di Flight Centre, la paura di perdere il bagaglio è la seconda fonte di ansia per i passeggeri, subito dopo i ritardi o le cancellazioni. Nei grandi aeroporti, con flussi enormi e sistemi complessi, il rischio di ritardi o smarrimenti aumenta, minando la fiducia nei processi di gestione. Il problema riguarda tutte le compagnie, grandi o piccole, ed è diventato uno dei temi chiave per migliorare l’assistenza ai clienti e introdurre nuove tecnologie.

Google cambia le carte in tavola con la localizzazione live dei bagagli

Google ha deciso di intervenire su questo fronte, aggiornando la sua piattaforma Find Hub con una funzione che permette agli utenti Android di far sapere in tempo reale dove si trova il proprio bagaglio.

Il sistema funziona grazie a un piccolo tracker GPS compatibile con Find Hub, che si collega alla valigia. Attraverso l’app, il passeggero può localizzare il bagaglio e creare un link sicuro da condividere con la compagnia aerea. Così, chi lavora al recupero non deve più affidarsi solo alle scansioni manuali o alle comunicazioni interne, spesso lente o imprecise, ma può vedere subito la posizione esatta del bagaglio.

Questa novità è particolarmente preziosa negli aeroporti più trafficati, dove la concentrazione di valigie e le lunghe attese complicano il lavoro del personale. Con la localizzazione GPS aggiornata, si eliminano molte incertezze, si accelerano i tempi e si migliora l’esperienza del passeggero.

Per la privacy, Google ha previsto che il link smetta di funzionare dopo sette giorni e che la condivisione si interrompa automaticamente non appena valigia e telefono si trovano di nuovo vicini. L’utente può disattivare la localizzazione in qualsiasi momento.

Le grandi compagnie aeree puntano sulla geolocalizzazione

Al debutto, più di dieci grandi compagnie internazionali hanno già adottato il sistema di localizzazione condivisa per il recupero bagagli. Tra queste Turkish Airlines, Air India, China Airlines e il gruppo Lufthansa, che comprende Austrian Airlines, Brussels Airlines e Swiss. Ci sono anche Saudia e le Scandinavian Airlines, mentre Qantas è pronta a integrarlo a breve, come confermato da Google.

Un ruolo importante lo giocano anche partner tecnologici come SITA e Reunitus, che hanno inserito la funzione di localizzazione nei loro software WorldTracer e NetTracer, usati da centinaia di compagnie in tutto il mondo. Questo significa che la posizione fornita dal passeggero entra direttamente nei sistemi di gestione ordinari senza bisogno di strumenti o procedure extra per il personale a terra.

Il risultato? Una gestione dei bagagli smarriti più veloce, meno dispersiva e più efficace, con operatori che possono controllare subito la posizione senza dover chiedere conferme o passare da diversi programmi.

Google sfida Apple e punta sul mercato Android con una strategia ambiziosa

Non è la prima volta che la tecnologia prova a risolvere il problema dei bagagli smarriti. Apple, ad esempio, ha già lanciato AirTag, integrato con il sistema di tracciamento SITA, adottato da compagnie come British Airways, Lufthansa, Qantas, Cathay Pacific e Virgin Atlantic. Questi permettono ai passeggeri di condividere la posizione della valigia tramite la funzione “Condividi posizione oggetto”.

Google però punta su un approccio diverso. Sfruttando l’enorme diffusione di Android, con miliardi di utenti, vuole portare la geolocalizzazione a un pubblico più vasto fin da subito, grazie anche a partnership importanti nel settore. Inoltre, sta lavorando a un accordo con un noto marchio di valigeria per integrare direttamente nei bagagli i tracker Find Hub, evitando così di dover attaccare dispositivi esterni.

Se andrà in porto, sarà una vera rivoluzione: valigie già pronte per essere tracciate, più semplici da usare e più sicure durante tutto il viaggio.

Con questa novità, Google si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione e automazione negli aeroporti, con l’obiettivo di cancellare una delle paure più grandi di chi vola.