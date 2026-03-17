Estate low cost senza folla: le mete segrete da scoprire con le offerte Wizz Air

Quando l’estate bussa alle porte, il desiderio di una vacanza lenta e autentica si fa sentire forte. Passeggiare senza fretta tra piazze illuminate dalla luce dorata del tramonto, sorseggiare un vino in angoli poco conosciuti, lontano dal caos delle mete affollate: è questa la nuova tendenza. Spiagge assolate, sì, ma senza la ressa che soffoca ogni momento di relax. Il problema? Le destinazioni più gettonate spesso si trasformano in un inferno di traffico e locali stracolmi, un copione che si ripete ogni anno in molte città d’Italia e d’Europa. In questo scenario, cresce l’interesse per rotte alternative, voli diretti ma meno battuti, e tariffe che non svuotano il portafoglio. Wizz Air coglie la palla al balzo, annunciando nuove destinazioni europee per l’estate 2026, proprio per chi cerca un modo diverso di viaggiare.

Wizz Air rafforza la presenza a Milano Malpensa: più voli e nuove destinazioni per il 2026

Il 16 marzo 2026 Wizz Air ha annunciato l’arrivo del suo decimo aereo a Milano Malpensa, un segnale chiaro di investimento e crescita. Questo permette di aumentare le frequenze su alcune tratte e di aggiungere nuove destinazioni, offrendo così più possibilità a chi vuole viaggiare nei mesi estivi. Tra le novità ci sono voli per Dortmund dal 25 ottobre 2026, mentre Bilbao, Cluj, Iaşi e Palma di Maiorca si aggiungono a partire da maggio 2026. E fino al 18 marzo 2026 è attiva una promozione con un milione di posti a prezzi scontati fino al 20% per voli da aprile a settembre 2026. Un’occasione da non lasciarsi scappare per chi vuole organizzare una vacanza senza spendere troppo.

Skopje da Bari: un tuffo nei Balcani tra storia e sapori autentici

Partendo da Bari con voli a partire da 29 euro si può raggiungere Skopje, capitale della Macedonia del Nord. Una città che affascina per la sua storia millenaria, che va dalle radici romane all’impronta ottomana, fino al volto moderno nato dopo il terremoto del 1963. Camminando per Skopje si sente questo mix: il vecchio bazar è un’esplosione di colori e profumi, mentre le architetture contemporanee raccontano una rinascita urbana. La cucina locale è un’altra sorpresa, con piatti che uniscono sapori mediterranei e balcanici. Da provare il tavče gravče, fagioli al forno con cipolle, peperoni e spezie, e l’ajvar, una crema di peperoni rossi e melanzane, immancabile nelle taverne del centro storico.

Oradea da Milano Bergamo: la perla art nouveau della Romania e le terme di Băile Felix

Con biglietti da 27 euro, in meno di due ore si vola da Milano Bergamo a Oradea, una città rumena poco conosciuta ma dal fascino unico. Situata vicino al confine ungherese, Oradea è la capitale dell’Art Nouveau in Romania, con un centro storico ricco di facciate pastello, decorazioni floreali e palazzi che ricordano Vienna o Budapest. Una meta raccolta, ideale per una gita di un giorno o come base per esplorare i dintorni. A pochi minuti si trovano le terme di Băile Felix, famose per le loro acque curative e l’offerta benessere che attira visitatori tutto l’anno.

Tirana da Bologna: tra mare affollato e montagne nascoste delle Alpi albanesi

Da Bologna a Tirana si vola con tariffe a partire da 29 euro, aprendo la strada a un viaggio alla scoperta dell’Albania. La costa è ormai molto frequentata, ma chi cerca qualcosa di diverso può spingersi nell’entroterra, lontano dalla folla. Tra i luoghi più suggestivi c’è Theth, un villaggio incastonato nelle Alpi Albanesi, circondato da paesaggi montani spettacolari. Qui si possono fare escursioni e godere di un’atmosfera autentica, lontana dal turismo di massa della riviera.

Con l’arrivo del decimo aereo a Milano Malpensa e la promozione lanciata da Wizz Air, si aprono nuove porte per chi vuole viaggiare in Europa da aprile a settembre 2026. Destinazioni come Skopje, Oradea e Tirana sono un’alternativa vera alle solite mete prese d’assalto, un modo per scoprire storia e cultura senza rinunciare a prezzi convenienti e voli diretti. A completare il quadro, la comodità di partire da aeroporti italiani ben collegati, che rendono il viaggio più semplice e accessibile a tutti.