Scopri Delhi: perché visitare la vibrante capitale indiana proprio adesso

Delhi non dorme mai. Tra il frastuono delle strade affollate e la quiete nascosta dei suoi cortili antichi, la capitale indiana vive un ritmo unico. Con più di 18 milioni di abitanti, è un mosaico di culture e storie che si intrecciano senza sosta: fortezze e mausolei raccontano un passato millenario, mentre grattacieli e mercati pulsano di vita contemporanea. Chi mette piede a Delhi sa che qui ogni angolo riserva un contrasto, un dettaglio da scoprire. E da oggi, raggiungere questa città così vibrante è diventato più semplice per chi parte dall’Italia: Air India ha rimesso in pista il volo diretto Roma-Delhi, con quattro collegamenti a settimana, cancellando anni di scali e complicazioni.

Volo diretto Roma-Delhi: la rotta riprende dopo sei anni

Dopo sei anni di stop, Air India ha rimesso in pista il volo diretto tra Roma e Delhi. La capitale italiana torna così a essere un punto chiave per la compagnia aerea. Il servizio, attivo quattro volte a settimana, permette di volare senza scali da Europa ad Asia con un solo biglietto. A servire la tratta sono i Boeing 787-8, aerei apprezzati per comfort ed efficienza sui voli lunghi. A bordo si può scegliere tra due classi: la Business Class, con sedili completamente reclinabili e spazi ampi per un viaggio confortevole, e l’Economy Class, che offre posti ergonomici pensati per rendere il volo il più piacevole possibile. Roma, insieme a Milano, diventa così un punto di riferimento per chi vuole arrivare in India senza passaggi intermedi, riducendo tempi e fatica.

Questo collegamento è un segnale positivo per i flussi turistici e commerciali tra Italia e India, un paese in rapido sviluppo economico e ricco di opportunità culturali. Per chi ha in programma un viaggio nel 2026, il volo diretto significa meno tempo in volo e un accesso più semplice a una città complessa ma affascinante come Delhi.

Delhi da scoprire: storia, architettura e spiritualità a portata di mano

Delhi è un vero scrigno di monumenti e luoghi che raccontano la storia di una nazione. Tra le tappe obbligatorie c’è il Forte Rosso, patrimonio Unesco, simbolo del potere dell’impero moghul. Le sue mura di arenaria rossa racchiudono cortili, padiglioni e sale che oggi ospitano mostre e visite guidate. Un luogo che trasuda storia e offre uno sguardo sulla maestosità del passato.

A pochi chilometri c’è il Tempio del Loto, meta di pellegrini e turisti per la sua forma moderna e carica di significato. Ispirato al fiore di loto, simbolo di purezza e pace, il tempio accoglie persone di tutte le fedi, regalando momenti di raccoglimento in un ambiente semplice e silenzioso. Qui l’atmosfera invita a rallentare, sospendendo il tempo tra architettura e spiritualità.

Da non perdere anche il Giardino dei Cinque Sensi, un percorso pensato per stimolare olfatto, udito, vista, tatto e gusto. Un’oasi di tranquillità dove immergersi nella natura, lontani dal caos della città.

Tra gli altri luoghi di grande interesse c’è il Tempio di Akshardham, un complesso recente ma imponente, ricco di decorazioni che raccontano miti e filosofia induista. La sua modernità non ne sminuisce il valore culturale, anzi lo rende accessibile e affascinante per visitatori di ogni età.

Da segnalare anche la Tomba di Humayun, esempio importante dell’architettura moghul che ha ispirato il Taj Mahal, e il Qutub Minar, un altissimo minareto tra le rovine di un’antica moschea, simbolo di una storia medievale che ha lasciato un segno profondo nella regione.

Notte e festa: Delhi si accende con Diwali nel 2026

Quando scende la sera, Delhi cambia faccia. I quartieri si animano con luci, musica e movida: bar, ristoranti e locali offrono un ventaglio di esperienze per chi vuole scoprire nuovi sapori e ritmi. La città non si ferma mai e si apre a chi cerca il suo lato più moderno e vivace.

Una delle feste più attese è il Diwali, la celebrazione delle luci che ogni anno si tiene tra ottobre e novembre. Nel 2026, dal 16 al 24 ottobre, le strade di Delhi si riempiranno di lampade, decorazioni colorate e rituali che trasformano la città in un grande palcoscenico di tradizione e spiritualità. Le celebrazioni coinvolgono famiglie e comunità, creando un’atmosfera che unisce gioia e riflessione. Essere a Delhi in quei giorni vuol dire entrare nel cuore più profondo dell’India, fatta di fede, storia e partecipazione collettiva.

Il Diwali non è solo un evento culturale: mercati e negozi si animano con offerte e prodotti tipici, rendendo ogni angolo della città più vivo e coinvolgente.

Con il volo diretto, raggiungere Delhi per queste feste diventa più semplice e invitante, per chi vuole vivere da vicino uno degli appuntamenti più intensi e suggestivi dell’India contemporanea.