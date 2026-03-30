Pasqua 2024: torna il Sicilia Express, il treno diretto da Nord e Centro Italia a Palermo e Siracusa

Il Sicilia Express riparte, pronto a collegare il Nord e il Centro Italia con Palermo e Siracusa proprio in tempo per Pasqua, che quest’anno si festeggia il 5 aprile. Dopo il successo dello scorso anno, il treno speciale tornerà in pista dal 2 aprile, partendo da Torino Porta Nuova e attraversando città e paesaggi in un viaggio che va ben oltre il semplice spostamento. Non è solo un’alternativa ai voli, spesso troppo costosi: è un’esperienza che mescola cultura, sapori locali e momenti di socialità, con spettacoli e degustazioni a bordo. I biglietti, disponibili dal 28 marzo, permetteranno di tornare il 7 aprile, regalando così una pausa pasquale diversa dal solito.

La Regione spinge sui treni speciali per le festività pasquali

È l’Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Siciliana a rilanciare il Sicilia Express per la Pasqua 2026, confermando l’impegno a migliorare i collegamenti ferroviari tra l’isola e il resto d’Italia. L’idea nasce come risposta concreta al caro voli low cost, che rende più difficile raggiungere la Sicilia nei periodi di alta domanda come le festività. Oltre a proporre un’opzione più sostenibile, si offrono tariffe agevolate e posti extra rispetto al normale servizio ferroviario.

L’obiettivo è garantire il diritto alla mobilità, soprattutto a chi preferisce evitare l’aereo. Questi treni speciali hanno anche un valore simbolico: sono un ponte concreto tra territori e culture, mettendo in luce l’identità siciliana e le sue eccellenze enogastronomiche. Anche il design del convoglio racconta questa esperienza: per il secondo anno consecutivo, l’artista Alessandro Enriquez ha firmato la grafica esterna, con colori e atmosfere che richiamano il Mediterraneo, trasformando il treno in una sorta di manifesto visivo in movimento. Un viaggio che diventa così anche un ritorno alle radici, una festa su rotaie.

Un viaggio che unisce cultura e gusto, tra eventi e degustazioni

Il Sicilia Express non è solo un mezzo per spostarsi, ma un vero e proprio viaggio “a tema”. A bordo si alternano masterclass e spettacoli con testimonial siciliani, che animano il tragitto e raccontano la cultura, le tradizioni artistiche e la cucina dell’isola. Si crea così un’atmosfera conviviale che va ben oltre il semplice spostamento.

Tra assaggi di specialità tipiche e momenti di intrattenimento, il viaggio diventa un’occasione per socializzare e scoprire territori lontani. L’offerta è pensata per un pubblico vario: dagli appassionati di cultura a chi cerca un’esperienza di viaggio diversa dal solito. Per quanto riguarda il comfort, le carrozze sono organizzate per soddisfare diverse esigenze: cuccette a sei letti, ideali per i viaggi notturni, e scompartimenti con posti a sedere sempre per sei persone, che assicurano più spazio e privacy. Il tutto per viaggiare in sicurezza e relax, come richiede chi affronta lunghi spostamenti.

Itinerario e tappe principali del Sicilia Express 2026

Il treno speciale parte giovedì 2 aprile alle 11:50 da Torino Porta Nuova e affronta un lungo percorso verso sud, toccando alcuni dei principali snodi ferroviari nazionali. Le prime fermate sono a Milano Lambrate , Parma , Modena e Bologna Centrale . Si prosegue verso il Centro Italia con soste a Firenze Santa Maria Novella e Roma Tiburtina . Da qui, il convoglio scende verso Sud fino a Salerno , prima di raggiungere la Sicilia.

Una volta sull’isola, il treno si divide in due sezioni per coprire contemporaneamente entrambi i versanti. La parte diretta a Palermo si ferma a Messina, Milazzo, Capo d’Orlando, Sant’Agata di Militello, Cefalù, Termini Imerese, Bagheria, prima di arrivare a Palermo. L’altra, diretta a Siracusa, passa da Messina, Taormina, Giarre Riposto, Acireale, Catania, Lentini, Augusta e infine Siracusa.

Il ritorno verso Torino è fissato per martedì 7 aprile, con partenze da Palermo alle 12:45 e da Siracusa alle 13:55, così da ricomporre il convoglio completo a Messina e risalire di notte lungo lo stesso percorso.

Come prenotare e quanto costa il Sicilia Express per Pasqua 2026

I biglietti sono disponibili dal 28 marzo e si possono comprare in vari modi. Oltre alla vendita online sul sito ufficiale di FS Treni Turistici Italiani, si può usare l’app di Trenitalia, recarsi in biglietteria, utilizzare i distributori automatici o rivolgersi alle agenzie di viaggio convenzionate.

I prezzi variano a seconda della città di partenza per adattarsi alle esigenze di chi viaggia. Da Torino o Milano il biglietto costa 29,90 euro; da Parma e Firenze 27,90 euro; mentre da Roma e Salerno scende a 24,90 euro. Un’opzione economica e conveniente rispetto ai voli tradizionali di Pasqua, con in più il valore aggiunto di un viaggio ricco di cultura e momenti di condivisione.

Il Sicilia Express conferma così il suo ruolo strategico durante le festività, promuovendo una mobilità più sostenibile e mettendo in collegamento diverse zone d’Italia con la Sicilia, regione che proprio in questo periodo vede crescere la domanda di spostamenti.