Santuario Madonna di San Luca a Bologna: il portico più lungo del mondo con 666 arcate e 4 km di storia

A 290 metri d’altezza, sul colle della Guardia, il Santuario della Madonna di San Luca domina Bologna come un custode silenzioso. Da oltre mille anni, qui si custodisce un’icona avvolta in un alone di leggenda e fede profonda. Ma non è solo la storia a colpire: il portico che collega il santuario al cuore della città è il più lungo del mondo, un cammino coperto che intreccia passato e presente. Dall’alto, la pianura emiliana si apre in un abbraccio vasto e luminoso, trasformando questo luogo in un crocevia dove natura, arte e spiritualità si incontrano.

Un viaggio nella storia del santuario e della Madonna

Le origini del Santuario della Madonna di San Luca si perdono nella notte dei tempi e nella tradizione popolare. La versione più diffusa racconta di un eremita proveniente da Costantinopoli, che ricevette da sacerdoti un’icona della Madonna, attribuita secondo la leggenda a Luca evangelista. L’eremita avrebbe portato il dipinto su una collina vicino a Bologna con l’intenzione di raggiungere Roma, ma si fermò proprio sul colle della Guardia, dove le autorità locali accolsero l’icona con una grande processione. Da quel momento nacque un culto profondo che si radicò nella comunità bolognese.

L’attuale edificio risale al XVIII secolo, costruito tra il 1723 e il 1757 su progetto dell’architetto Carlo Francesco Dotti, con le tribune esterne completate dal figlio Giovanni Giacomo nel 1774. Il santuario si distingue per il suo stile barocco, con una grande cupola centrale che domina il tiburio. La lanterna in cima non è solo un elemento architettonico, ma anche un punto panoramico aperto in certi orari, da cui si gode una vista spettacolare su Bologna e l’Appennino. All’interno, la pianta ellittica a croce greca ospita un presbiterio rialzato che custodisce la sacra icona della Vergine col Bambino, fulcro della devozione locale.

Il portico di San Luca: un’opera d’arte e fede

Tra le meraviglie di Bologna spicca il lungo portico che collega il santuario al centro storico. Parte da Porta Saragozza e si snoda per quasi 4 chilometri, con ben 666 arcate. L’idea originaria era proteggere i pellegrini dalle intemperie durante il cammino verso la Madonna.

Lungo la strada si incontrano 15 cappelle, ognuna con affreschi nelle lunette che raccontano episodi della vita della Vergine Maria. A firmarli sono artisti di fama come i Carracci, Guido Reni, Domenichino e Guercino. Così, il percorso diventa non solo un pellegrinaggio religioso, ma anche una vera e propria immersione nell’arte.

Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, il portico e l’area collinare sono stati oggetto di un restauro accurato, che ha riportato alla luce la bellezza originaria della struttura. Un patrimonio unico, tutelato anche come parte dei portici di Bologna riconosciuti dall’UNESCO.

Tra fede e leggende: le storie intorno a San Luca

Intorno al santuario e al suo portico si sono intrecciate nel tempo tante leggende che mescolano fede e tradizione popolare, influenzando la vita culturale di Bologna.

Una delle superstizioni più diffuse riguarda le coppie innamorate: “si dice che fidanzati e fidanzate non debbano mai salire insieme al santuario prima del matrimonio, altrimenti rischiano di vedere finire la loro relazione.” Una credenza che si è tramandata di generazione in generazione.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, per proteggere l’icona dai bombardamenti, fu nascosta. Dopo la guerra, molti bolognesi attribuirono alla Madonna di San Luca la salvezza della città, ritenuta miracolosamente risparmiata.

C’è poi il mistero legato al numero 666 delle arcate. Secondo la tradizione popolare, “questo numero simboleggerebbe la lotta eterna tra bene e male.” Per questo, completare la salita a piedi è visto come un gesto di buona fortuna, che rafforza il legame spirituale tra il cammino e chi lo compie.

Come arrivare al Santuario della Madonna di San Luca

Il santuario si trova a sud-ovest del centro storico di Bologna, sulla cima del colle della Guardia. Ci sono diversi modi per raggiungerlo, ognuno con il suo fascino.

Il percorso più suggestivo è a piedi, partendo da Porta Saragozza e seguendo il famoso portico coperto. La salita richiede dai 40 ai 60 minuti, ma la vista sulla città e la possibilità di immergersi nella storia e nell’arte rendono la fatica un piacere.

Chi preferisce i mezzi pubblici può prendere gli autobus che partono dal centro e arrivano fino al santuario. Una soluzione comoda soprattutto nelle giornate meno adatte al cammino a piedi.

Per chi arriva in auto, le indicazioni da Bologna sono chiare e c’è un parcheggio vicino al santuario. Attenzione però: nei fine settimana e nei giorni festivi può essere molto affollato, vista l’affluenza di visitatori.