Soggiorna a Casa Batlló: Vivi l’Iconico Capolavoro di Antoni Gaudí a Barcellona

Nel cuore pulsante di Barcellona, Casa Batlló si svela come mai prima d’ora. Il terzo piano, un tempo rifugio privato della famiglia Batlló, apre finalmente le sue porte agli ospiti. Le curve morbide delle pareti, i colori che sembrano catturare la luce del Mediterraneo, tutto racconta la mano inconfondibile di Gaudí. Nel 2026, a cento anni dalla scomparsa del genio, questo spazio nascosto diventa un soggiorno esclusivo, un invito a vivere la storia e l’arte da dentro, lontano dai semplici sguardi dei turisti. Un’esperienza che trasforma una visita in un viaggio intimo nel cuore di Barcellona.

Il terzo piano di Casa Batlló: 400 metri quadrati da vivere in esclusiva

Il terzo piano si sviluppa su circa 400 metri quadrati e comprende dieci ambienti originali: grandi saloni, sale da pranzo, una biblioteca e camere private. Non è un semplice hotel, ma uno spazio pensato per essere vissuto con calma, lontano dal via vai dei turisti. L’accesso è possibile solo con prenotazione sul sito ufficiale di Casa Batlló, con fasce orarie che vanno dalle 9 del mattino fino a sera tardi, alle 22.30. Al momento, le disponibilità riguardano il mese di maggio e i prezzi partono da circa 350 euro a coppia, fino a 700 euro per esperienze più complete, che possono includere anche cene private.

L’idea non è solo offrire un posto dove dormire, ma regalare un’esperienza intima e riservata. Chi soggiorna può godersi spazi eleganti e curati, vivere incontri o cene in tranquillità, immersi nell’architettura senza la confusione delle visite turistiche. Casa Batlló non è più solo uno sfondo da ammirare, ma diventa il vero protagonista della permanenza.

Il restauro che riporta Gaudí alla luce

Il restauro del terzo piano si è concluso nel 2025, con l’apertura prevista per maggio 2026. Fino a oggi, questo piano era l’unico dell’edificio non inserito nel percorso museale ed è rimasto straordinariamente fedele all’originale pensato da Gaudí tra il 1904 e il 1906. Sotto la guida dell’architetto Xavier Villanueva, il lavoro ha riportato alla luce decorazioni originali, soffitti ondulati con stucchi floreali, porte rifinite dallo stesso Gaudí e persino una maniglia originale mai documentata prima.

Il cantiere ha richiesto un’attenzione estrema per recuperare dettagli nascosti da oltre un secolo, restituendo un’immagine autentica degli spazi così come li aveva immaginati il maestro. Non si è trattato solo di conservare, ma di far rivivere un ambiente dove arte e funzionalità convivono ancora oggi.

Paola Navone firma gli interni: un ponte tra passato e presente

La direzione artistica degli interni è affidata a Paola Navone, fondatrice di Otto Studio, nota per uno stile che mette insieme rispetto per la storia e tocchi moderni. Nel progetto, Navone ha evitato scenografie troppo ricostruite, preferendo un arredo artigianale e materiali naturali che dialogano senza forzare con le forme originali di Gaudí.

Sedie, tessuti e oggetti sembrano valorizzare l’architettura, non copiarla, offrendo una nuova lettura dello spazio che rispetta la sua storia ma guarda avanti. Navone parla di una “riappropriazione rispettosa” del luogo, senza nostalgie, proponendo uno spazio vivo, pensato per essere vissuto ogni giorno, proprio come Gaudí lo aveva immaginato.

Barcellona nel 2026: tra il completamento della Sagrada Família e le celebrazioni per Gaudí

Il 2026 è un anno speciale per Barcellona, che celebra i cento anni dalla scomparsa di Gaudí. Oltre a Casa Batlló, anche la Sagrada Família si prepara a chiudere il cantiere più lungo della storia recente, completando l’opera iniziata nel 1882. Se la basilica è il monumento più imponente e conosciuto al mondo, Casa Batlló racconta un’altra storia: quella degli spazi domestici, pensati per essere abitati e vivere l’arte ogni giorno.

L’apertura del terzo piano offre uno sguardo su come Gaudí vedeva l’equilibrio tra funzione e bellezza nelle sue creazioni. Ogni stanza, ogni dettaglio di luce e colore parla di un progetto che non si limita a stupire da fuori, ma si manifesta nel quotidiano, nelle relazioni tra le persone e negli oggetti che le circondano. Casa Batlló si conferma così un luogo dove storia e vita si intrecciano profondamente.