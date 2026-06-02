Riaprono il 13 giugno le Cascate del Serio: torna lo spettacolo naturale più alto d’Italia

Il 13 giugno 2026, un fiume d’acqua si scatenerà tra le rocce delle Alpi Orobie, trasformando le solite tranquille Cascate del Serio in uno spettacolo potente e fragoroso. Succede solo poche volte all’anno, ma chi c’era lo ricorda per sempre: _l’acqua si lancia giù, impetuosa, per una mezz’ora che sembra un’eternità_. Valbondione, nel cuore dell’alta Val Seriana, diventa il palcoscenico di questo evento naturale che attira escursionisti, fotografi e chiunque voglia respirare l’aria pura di montagna, con il rumore dell’acqua che si fa musica. Nel 2026, le cascate tornano a dare spettacolo, e sarà un’occasione da non perdere.

Le Cascate del Serio, una meraviglia d’acqua tra le Orobie

Le Cascate del Serio si trovano a 1.750 metri di quota, nel comune di Valbondione, cuore dell’alta Val Seriana. Con i suoi 315 metri di altezza complessiva, divisa in tre salti, è la cascata più alta d’Italia e tra le più imponenti d’Europa. Questo colosso naturale, però, non è sempre visibile nella sua massima potenza. La diga del Barbellino, costruita nel 1931, regola il flusso del fiume Serio a scopi energetici, trattenendo l’acqua dietro le sue paratie. Solo in alcune date precise, stabilite da un accordo tra Enel e il Comune di Valbondione, le paratie si aprono e l’acqua torna a scorrere lungo le pareti rocciose, regalando uno spettacolo unico e di grande impatto.

Il fragore dell’acqua che precipita è un’esperienza che resta impressa, accompagnata da scenari fotografici eccezionali. Chi non riesce a vedere l’apertura delle cascate può comunque godersi i sentieri e i panorami alpini della zona, che restano accessibili tutto l’anno, anche se senza la forza travolgente del salto d’acqua, visibile solo per pochi minuti preziosi.

Aperture 2026: cinque date per assistere allo show dell’acqua

Per il 2026 sono previste cinque aperture delle Cascate del Serio. Rispetto agli anni scorsi, c’è una novità: una delle aperture cadrà di sabato, per facilitare la partecipazione e provare nuove formule. Ogni apertura dura solo mezz’ora, un tempo breve che rende l’evento ancora più atteso e speciale. Ecco il calendario completo:

– 13 giugno 2026, dalle 11:00 alle 11:30

– 11 luglio 2026, dalle 22:00 alle 22:30

– 16 agosto 2026, dalle 11:00 alle 11:30

– 13 settembre 2026, dalle 11:00 alle 11:30

– 11 ottobre 2026, dalle 11:00 alle 11:30

L’appuntamento dell’11 luglio è il più suggestivo, con le cascate illuminate di notte, un’esperienza davvero unica tra le montagne bergamasche che attira molti visitatori. Queste aperture sono organizzate con cura per rispettare l’ambiente e permettere al pubblico di godersi lo spettacolo senza rischi.

Nei giorni in cui le paratie restano chiuse, il territorio offre comunque molte possibilità per escursioni e passeggiate. I sentieri sono un richiamo costante per chi vuole scoprire la natura alpina della Val Seriana senza la spettacolarità delle cascate in piena.

Come arrivare e i migliori percorsi per il trekking

Il punto di partenza più comodo per raggiungere le Cascate del Serio è Valbondione, piccolo comune all’estremità dell’alta Val Seriana. Da qui parte un sentiero di circa un’ora e mezza, adatto anche a chi ha un po’ di dimestichezza con la montagna, che porta al Rifugio Curò e all’Osservatorio di Maslana, uno dei migliori punti per osservare le cascate durante le aperture.

In alternativa, da Lizzola si può prendere una seggiovia che sale fino ai rifugi Mirtillo, Campel e Due Baite, posti in cima alla montagna. Le terrazze panoramiche di questi rifugi offrono una vista privilegiata e diversa sulle tre cascate.

Chi arriva in auto deve tenere presente che nelle giornate di apertura è obbligatorio acquistare un ticket per il parcheggio, per gestire al meglio l’afflusso dei visitatori. La prenotazione va fatta online e l’arrivo deve avvenire entro le 8:30. Chi dispone di parcheggi privati è esentato da questa regola.

Oltre a tutti gli aspetti pratici, la zona è una vera festa per gli amanti della natura: tra sentieri alpini, rifugi e il fragore di migliaia di metri cubi d’acqua che tornano a scendere lungo la montagna, le Cascate del Serio restano uno degli eventi più attesi dell’estate lombarda.