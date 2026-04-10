Tregua Iran e boom dei miliardari: Zuckerberg guadagna 13 miliardi, Musk unico in calo

Mark Zuckerberg ha messo insieme quasi 13 miliardi di dollari in più quest’anno. I mercati finanziari sono tornati a correre, e con loro i patrimoni dei miliardari più famosi del pianeta. Non tutti, però, hanno sorriso: Elon Musk, per esempio, è l’unico big a perdere terreno in questa fase di ripresa. A muovere i numeri, come spesso accade, sono state le oscillazioni nei settori tecnologico, energetico e industriale.

Mercati azionari in rialzo: come è cambiata la ricchezza dei miliardari

Da inizio anno le borse globali hanno mostrato segnali positivi, soprattutto nei settori tech e beni di consumo. Questo ha avuto un effetto diretto sulle ricchezze delle persone più facoltose, che spesso detengono gran parte del loro capitale proprio in azioni. Anche piccoli movimenti nei prezzi si traducono così in variazioni importanti del loro patrimonio complessivo.

La spinta dei mercati ha soprattutto favorito le aziende tecnologiche, che hanno registrato performance solide grazie a innovazioni costanti e a una fiducia degli investitori ancora alta. Al contrario, il settore energetico e quello delle auto elettriche hanno sofferto, penalizzati dalle fluttuazioni del prezzo del petrolio e dai timori sulle forniture.

Zuckerberg vola: +13 miliardi grazie al balzo di Meta

Nella classifica dei miliardari del 2024, Mark Zuckerberg si mette in evidenza con un balzo di quasi 13 miliardi. Il merito va alla ripresa del valore delle azioni di Meta Platforms, la sua azienda che ha saputo rilanciarsi grazie a un rinnovato interesse per i servizi digitali. La società ha puntato sull’innovazione tecnologica e ha esteso la sua presenza nei mercati emergenti, consolidando così la crescita.

Il patrimonio di Zuckerberg si avvicina a livelli molto elevati, segno della solidità delle sue quote in Meta. Questo aumento rafforza anche il suo peso nel settore digitale e gli permette di investire maggiormente in progetti filantropici e nuove iniziative tecnologiche. La performance di Meta si distingue in un panorama tech che, per altri big, ha mostrato segnali meno confortanti.

Elon Musk unico miliardario in calo nel 2024

A differenza di Zuckerberg, Elon Musk registra nel 2024 una perdita netta di patrimonio, risultando l’unico tra i più ricchi a subire un calo consistente. La svalutazione delle azioni Tesla e SpaceX è al centro di questa flessione, insieme alle preoccupazioni legate alle dinamiche del settore automobilistico elettrico e energetico.

Tesla ha visto scendere il valore di mercato, penalizzata dalla crescente concorrenza, da problemi nelle catene di approvvigionamento e da una domanda globale meno vivace. SpaceX mantiene il suo ruolo di leader nel settore spaziale privato, ma l’apprezzamento delle sue azioni è stato più contenuto, frenato dagli ingenti investimenti e dai tempi lunghi di sviluppo. Musk sta lavorando per rimettere in carreggiata le performance finanziarie delle sue aziende.

Il calo del patrimonio è anche frutto di una vendita parziale di azioni da parte di Musk e di una gestione più prudente del suo portafoglio personale, che ha limitato le perdite ma non le ha annullate. Pur restando tra i più ricchi al mondo, questa situazione mette in luce quanto siano volatili i capitali legati a settori altamente innovativi e competitivi.

Come le oscillazioni dei mercati influenzano i grandi patrimoni

I movimenti di quest’anno mostrano chiaramente come i patrimoni dei miliardari siano molto sensibili alle variazioni nei diversi settori. Il comparto tecnologico resta il principale motore di ricchezza, ma è soggetto a rapide variazioni legate a cambiamenti normativi e alle mode dei consumatori.

Il settore energetico e quello automotive, specialmente nelle energie rinnovabili e nelle auto elettriche, affrontano sfide complesse. Le variazioni del prezzo del petrolio, la transizione verso fonti più pulite e i timori su un possibile rallentamento della domanda pesano sul valore degli investimenti in questi ambiti. Tutto ciò si riflette direttamente sul patrimonio degli imprenditori coinvolti.

Anche il quadro economico globale fa la sua parte. L’incertezza geopolitica, le instabilità finanziarie di alcuni paesi e le condizioni altalenanti nei mercati emergenti influenzano la fiducia degli investitori e la stabilità dei mercati, con effetti rapidi sulla ricchezza dei più facoltosi. Per questo, i patrimoni dei miliardari diventano un termometro importante dei cambiamenti economici mondiali.

Per affrontare queste sfide, molti miliardari puntano sulla diversificazione degli investimenti, reinvestono in nuove tecnologie e cercano mercati più stabili. Queste scelte determinano le variazioni del loro capitale e la posizione nella classifica globale.