Rondodasosa sfida Sfera Ebbasta con una diss track: la risposta del trap king non si è fatta attendere

Ex trap king. Basta questa frase, lanciata da Rondodasosa, per accendere una miccia che bruciava da tempo. Tra lui e Sfera Ebbasta, la tensione si era accumulata soprattutto online, tra frecciatine e sguardi di sfida mai del tutto nascosti. Ma questa volta il gioco si è fatto serio: Rondodasosa ha scelto di mettere tutto in chiaro con una diss track diretta, senza giri di parole. Sfera, dal canto suo, ha risposto con un commento sui social, mantenendo il confronto acceso ma senza passare al contrattacco musicale. La rivalità, insomma, è più viva che mai e scuote le fondamenta della scena trap italiana.

Dalle schermaglie social allo scontro diretto

Questa sfida non è nata dal nulla. Negli ultimi mesi, i fan avevano notato una serie di post e commenti tra i due pieni di punzecchiature e provocazioni. Sfera, icona della trap per una generazione intera, era spesso al centro di critiche velate da parte di Rondodasosa, rapper emergente ma con un seguito già solido e fedele. Gli scambi sui social sono diventati sempre più accesi, tra messaggi nascosti e risposte dirette, tenendo alta l’attenzione sulla scena musicale.

Il passo decisivo è arrivato con la diss track di Rondodasosa, che ha trasformato la provocazione virtuale in uno scontro musicale vero e proprio. Pubblicata sulle piattaforme più seguite, la traccia è un attacco frontale a Sfera Ebbasta, mettendo in dubbio la sua posizione di riferimento nella trap italiana, un ruolo che da anni gli appartiene.

Il messaggio duro della diss track

Il pezzo di Rondodasosa punta tutto su un concetto: Sfera Ebbasta non è più il «trap king» di una volta. Quel titolo ora, secondo lui, è superato. Le rime toccano aspetti della carriera di Sfera, cambi di stile e presunte cadute di tono, suggerendo che il suo dominio nel genere sia finito.

Musicalmente, la traccia è costruita su un ritmo incalzante e testi diretti, senza mezzi termini. Le parole vogliono scalfire l’immagine pubblica di Sfera, mettendo a confronto due generazioni e modi diversi di fare trap. Rondodasosa vuole così ribadire la sua crescita artistica e il suo posto nella scena, rivendicando un percorso che a suo avviso è superiore a quello del rivale.

Questa diss track non è solo un attacco personale, ma un simbolo del cambio di guardia nella trap italiana: da un lato l’epoca di Sfera Ebbasta, dall’altro quella che Rondodasosa vuole rappresentare. È un momento importante, che interessa non solo i fan ma anche chi segue da vicino la musica urbana.

La risposta di Sfera e il clima della scena trap oggi

Al momento, Sfera Ebbasta non ha replicato con un nuovo brano. La sua risposta è arrivata via social, con un commento sotto il post di Rondodasosa. Un segnale che, pur riconoscendo la sfida, mantiene un tono più pacato. Niente fuoco e fiamme in musica, ma una risposta misurata che lascia aperta la partita senza alimentare ulteriori tensioni.

Questo confronto mostra come la scena trap italiana sia ancora vivace e frammentata, con artisti pronti a contendersi la vetta e l’attenzione del pubblico. Lo scontro tra Rondodasosa e Sfera non è un caso isolato: negli ultimi anni le diss track si sono moltiplicate, a testimonianza della competizione e della voglia di emergere in un genere in continua evoluzione.

I fan restano caldi, pronti a sostenere il proprio artista e a partecipare al dibattito online. Rivalità come questa spesso spingono gli artisti a migliorarsi e a innovare, tenendo viva la scena. Ora resta da vedere se Sfera deciderà di rispondere con la musica o se preferirà lasciare che siano i risultati a parlare.

La diss track di Rondodasosa segna un nuovo capitolo nella trap italiana, dimostrando che dietro le rime c’è molto più di una semplice sfida. Questa tensione potrebbe cambiare gli equilibri del panorama musicale, accendendo l’interesse di fan e addetti ai lavori.