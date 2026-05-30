Castello di Bled: la fortezza millenaria che domina il lago turchese più famoso della Slovenia

Il Castello di Bled si staglia fiero su una rupe calcarea, quasi cento metri sopra il lago turchese che lo rende celebre. Da più di mille anni, questa fortezza domina la valle sottostante, un punto di osservazione privilegiato sulle Alpi Giulie. Non è solo una costruzione antica, ma un intreccio di epoche e culture, un luogo dove stili architettonici diversi si mescolano, raccontando storie di potere e resistenza. Qui, il tempo sembra rallentare; il vento sussurra tra i boschi e i piccoli borghi alpini si perdono all’orizzonte, mentre il castello custodisce segreti che vanno ben oltre la bellezza del lago e della sua isoletta.

Mille anni in bilico sulla roccia: le trasformazioni del castello di Bled

Tutto comincia nel 1004, quando l’imperatore Enrico II dona queste terre al vescovo di Bressanone, Albuino, per ringraziarlo del sostegno politico in Italia settentrionale. Sulla rupe c’era già una torre romanica, ma fu solo intorno al 1011 che prese forma il complesso fortificato. Nei secoli seguenti, sotto il lungo dominio dei vescovi di Bressanone — proprietari per quasi ottocento anni — la fortezza si espanse, aggiungendo mura spesse, torri, un fossato e due cortili ben separati nel cuore della struttura.

Il castello ha attraversato momenti difficili: il terremoto del 1511 danneggiò parte delle sue mura, obbligando a una lunga ricostruzione. Nel XVI secolo divenne anche un centro culturale per il protestantesimo sloveno, grazie al sostegno di Herbard Auersperg. Fu qui che Primož Trubar, padre della stampa slovena, trovò rifugio e diede vita alle prime opere stampate in lingua slovena, un legame che il museo del castello celebra ancora oggi.

Non è mancata la sfortuna: incendi, fulmini e un altro terremoto nel 1690 distrussero parti del maniero. I restauri barocchi portarono affreschi e decorazioni religiose, visibili ancora nella cappella dedicata ai santi Albuino e Ingenuino. Nel XIX secolo, con l’occupazione napoleonica delle Province Illiriche, il castello seguì le vicende politiche della zona, passando poi in mano a privati, tra industriali e banchieri. Dopo la Seconda guerra mondiale, cadde in degrado finché, nel 1952, l’architetto Anton Bitenc — allievo di Jože Plečnik — lo riportò al suo splendore, adattandolo al turismo moderno. Solo nel 1999 arrivò il riconoscimento ufficiale come monumento culturale nazionale, a suggellare il suo valore storico e culturale.

Dentro il castello: storia, stampa e panorami da togliere il fiato

Varcata la porta principale, si entra nel cortile inferiore, il vero cuore della vita del castello. A differenza di tante fortezze europee decorate con arredi ricchi e collezioni aristocratiche, il castello di Bled mostra un volto più sobrio e autentico. Al piano superiore, il museo storico espone reperti archeologici, monete romane, armi medievali e documenti che raccontano una regione crocevia di culture germaniche, slave e latine.

Una curiosità che conquista i visitatori è la tipografia medievale: si può azionare una replica della celebre pressa di Gutenberg e stampare un certificato con caratteri mobili, ripercorrendo così un capitolo fondamentale della cultura slovena. Non lontano, la cappella gotica accoglie con affreschi settecenteschi che narrano le vicende dei santi patroni e di figure storiche come Enrico II e sua moglie Cunegonda.

Nella cantina, scavata nella roccia, si conserva un rituale antico legato ai vini locali, soprattutto quelli della Valle del Vipava: Malvasia, Merlot, Teran. Qui si possono degustare i vini e persino riempire e sigillare una bottiglia con la ceralacca, come si faceva nel Medioevo. Nel cortile superiore cresce una vite simbolica, legata alla più antica del mondo di Maribor, testimone di una tradizione vitivinicola che si intreccia con l’identità alpina.

Percorrendo le mura medievali si arriva a uno dei momenti più belli: da qui si scorgono le montagne delle Karawanks e il massiccio della Mežakla, mentre il lago, più in basso, cambia colore col passare del giorno. In estate il castello si anima con rievocazioni storiche, mercatini, concerti in costume e spettacoli all’aperto. Al tramonto, con i suoi colori caldi, il luogo sprigiona un fascino che non smette mai di incantare.

Come arrivare e cosa vedere intorno al castello di Bled

Il castello si trova nella Slovenia nord-occidentale, a circa 55 chilometri da Lubiana e a pochi passi dal confine austriaco. Fa parte della regione alpina della Gorenjska, famosa per i suoi laghi glaciali, le foreste fitte e le montagne non troppo alte. Da Lubiana si arriva in auto in circa 45 minuti, seguendo l’autostrada A2 fino all’uscita Lesce-Bled. Da lì si sale lungo una strada circondata da abeti e strutture turistiche che parlano di una lunga storia di accoglienza.

Il treno collega spesso Lubiana alla stazione di Lesce-Bled, da cui si può proseguire in autobus o taxi fino al centro di Bled. Chi ama camminare può scegliere il sentiero pedonale che parte dalla riva est del lago e raggiunge il castello in un quarto d’ora: una passeggiata breve ma piacevole, con scorci tra gli alberi che invitano a fermarsi e a guardare.

Il castello di Bled cambia volto con le stagioni: luci e atmosfere che incantano

Il castello assume un aspetto diverso a seconda della stagione. La mattina regala un’atmosfera tranquilla, con luci morbide che avvolgono il paesaggio e un silenzio che invita a fermarsi a pensare. Nel tardo pomeriggio, le Alpi Giulie si colorano di toni intensi e il lago riflette sfumature che vanno dal turchese al rosso e all’oro, uno spettacolo naturale che accompagna il visitatore.

In inverno tutto si trasforma: la neve ricopre la rocca e la nebbia avvolge la valle, donando al castello un aspetto nordico, quasi irreale, lontano dalle cartoline estive. Le mura si confondono col bianco intorno, regalando un’emozione nuova, meno scontata. Ogni stagione, insomma, offre un motivo in più per scoprire questa fortezza e il paesaggio unico che la circonda.