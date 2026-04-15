UBS, Ermotti potrebbe restare CEO fino al 2027: i motivi dietro il possibile prolungamento

«Non è il momento di cambiare». In UBS, queste parole circolano con forza, mentre il CEO si prepara a restare più a lungo del previsto. La gestione del dopo Credit Suisse non ammette fretta, e i motivi vanno ben oltre i numeri o le strategie di investimento. L’acquisizione di Credit Suisse ha già allungato i tempi, ma è solo una parte del problema. A frenare il cambio al vertice sono anche norme patrimoniali svizzere stringenti e una burocrazia che richiede calma e attenzione. Dentro la banca, inoltre, manca una figura interna capace di prendere in mano il timone senza alimentare nuove tensioni. Così, ogni decisione pesa su un equilibrio fragile, dove la fretta può diventare un rischio troppo grande.

Dopo Credit Suisse, cambiare il CEO è un rischio troppo grande

L’acquisto di Credit Suisse ha cambiato profondamente UBS. Integrare due realtà così diverse non è roba da poco, e non si può fare in fretta. Si parla di mettere insieme risorse, sistemi, culture aziendali completamente diverse. In questo contesto, il ruolo del CEO diventa più importante che mai, perché deve seguire ogni fase con attenzione.

Fonti vicine al consiglio di UBS dicono che, nonostante i tempi si siano allungati, si preferisce mantenere l’attuale leadership per evitare scossoni inutili in un momento così delicato. Ora la priorità è consolidare l’interno, mettere a fuoco le strategie future e ridurre i rischi legati all’integrazione.

A complicare tutto c’è anche l’assenza di un candidato interno subito pronto a prendere il posto. Puntare su un esterno significherebbe perdere altro tempo e rischiare ulteriori contraccolpi interni.

Normative patrimoniali in evoluzione: un incubo per le decisioni

Un altro nodo da sciogliere è legato alle regole sulle riserve patrimoniali delle banche svizzere. Queste norme sono in continua evoluzione, soprattutto ora che Credit Suisse è entrata a far parte di UBS. Ogni cambiamento può pesare molto sulla solidità finanziaria del gruppo.

Le autorità svizzere stanno rivedendo i parametri minimi e i criteri di conformità. Questo potrebbe costringere UBS a rivedere la struttura del capitale e l’organizzazione interna. Con così tante variabili in gioco, nessuno vuole correre il rischio di cambiare guida in un momento così incerto.

Il risultato è un’attesa prolungata, fatta di valutazioni attente che coinvolgono anche consulenti esterni, studi legali e esperti finanziari. Il rispetto delle nuove regole è una priorità assoluta, e di conseguenza anche la scelta del CEO deve tenersi stretta a questo quadro in continuo cambiamento.

Nessun erede interno: il CEO resta al suo posto

Una delle ragioni più concrete per cui il CEO resta più a lungo è la mancanza di un successore interno in grado di raccogliere il testimone in una fase così delicata. UBS ha tanti talenti, ma nessuno con l’esperienza, l’autorevolezza e il consenso necessari per il ruolo ora.

Il consiglio d’amministrazione vuole evitare un passaggio di consegne affrettato che potrebbe mettere a rischio la stabilità. L’attuale leadership gode ancora di fiducia, anche se il suo contratto avrebbe dovuto scadere.

L’ipotesi di un outsider è ancora sul tavolo, ma portare dentro un volto nuovo significherebbe allungare i tempi e rischiare tensioni con la strategia in corso. Per ora UBS si tiene quello che ha, aspettando segnali più chiari dalle normative svizzere e sperando che emergano candidati interni nei prossimi mesi.

Questa situazione conferma quanto il ruolo del CEO nelle grandi banche sia cruciale, soprattutto quando si naviga in acque tormentate tra regolamentazioni che cambiano e scenari finanziari complessi.