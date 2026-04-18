Iran riapre lo Stretto di Hormuz: mercati festeggiano, petrolio crolla

Oltre 500 ettari di bosco sono andati in fumo in Toscana nel corso di un solo weekend. Il vento secco e la siccità hanno trasformato in un inferno vasti territori naturali, dove le fiamme si sono propagate con una rapidità impressionante. Vigili del fuoco e volontari della protezione civile hanno lavorato senza tregua, spesso anche di notte, cercando di contenere un’emergenza che ha messo a dura prova uomini e mezzi. Le autorità restano all’erta, mentre si cerca di capire cosa abbia scatenato questi roghi — un incidente o un atto doloso, al momento, non è escluso nulla.

Incendi in Toscana: il fuoco avanza e distrugge oltre 500 ettari

I roghi sono divampati in diverse zone interne, soprattutto nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto, interessando boschi di pino, quercia e macchia mediterranea. Tra sabato pomeriggio e domenica sera, si stima che più di 500 ettari di vegetazione siano andati in fumo. Le condizioni meteo, con temperature alte e aria secca, hanno facilitato la diffusione delle fiamme. I vigili del fuoco hanno messo in campo numerose squadre a terra e mezzi aerei per cercare di contenere il fuoco, mentre alcune frazioni rurali sono state evacuate per sicurezza. Grazie a un intervento rapido si è evitato che le aree urbane più popolate fossero coinvolte, ma l’allerta resta alta. La perdita di habitat naturali mette in pericolo molte specie animali e vegetali tipiche del territorio.

Soccorsi in azione: tecniche e strategie per fermare il fuoco

Per spegnere gli incendi sono stati mobilitati oltre 200 operatori, tra vigili del fuoco, protezione civile, forestali e volontari, con il supporto di elicotteri e canadair. La collaborazione tra enti si è rivelata decisiva, nonostante le difficoltà legate a strade spesso impervie e a un vento che cambiava direzione rapidamente. Le squadre a terra hanno realizzato fasce tagliafuoco, lavorando manualmente con attrezzi specifici e con mezzi meccanici per bloccare il cammino delle fiamme. I mezzi aerei hanno permesso di raggiungere zone altrimenti difficili da raggiungere, rallentando la corsa del fuoco. La Protezione Civile regionale ha attivato centri di coordinamento e ha lanciato allarmi per mettere in guardia la popolazione nelle aree a rischio.

Ancora incerte le cause: indagini tra piste accidentali e dolose

Non c’è ancora una certezza sulle cause degli incendi. Gli investigatori stanno valutando tutte le ipotesi, dall’incendio accidentale – magari legato a lavori agricoli o guasti a impianti – a un possibile atto doloso. Alcuni elementi, come la distribuzione temporale e geografica degli episodi, fanno sorgere sospetti. Le forze dell’ordine sono al lavoro per raccogliere testimonianze e analizzare le immagini delle telecamere di sorveglianza nelle zone colpite, alla ricerca di chi ha appiccato il fuoco. Le autorità hanno invitato i cittadini a segnalare subito comportamenti sospetti o attività a rischio. Nel frattempo, è stato rafforzato il controllo lungo i confini boschivi, in vista dei prossimi giorni di clima secco che potrebbero favorire nuovi incendi.