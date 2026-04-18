Lago di Sainte-Croix: Scopri le Sfumature Turchesi e i Villaggi Millenari del Cuore del Verdon

Un bagliore turchese che acceca appena il sole lo tocca. Sainte-Croix si svela così, all’improvviso, tra curve di strade strette e odore di timo che si mescola al profumo delle querce. La Provenza mostra il suo volto più vivido, fatto di colori intensi e luce che danza sull’acqua. Non serve cercare a lungo: basta uno sguardo per restare intrappolati in quella distesa liquida, dove il verde smeraldo si trasforma in celeste lattiginoso con il passare delle ore. Non è un lago nato per caso, ma un’opera umana che, sorprendentemente, ha trovato un suo ritmo naturale. Qui, storia e natura si fondono in un quadro che sembra respirare.

Un lago nato dall’ingegno umano

Il lago di Sainte-Croix è una presenza fondamentale nel cuore della Provenza. Con i suoi 22 chilometri quadrati — pari a 2200 ettari — e una capacità d’acqua che supera i 700 milioni di metri cubi, è uno dei più grandi laghi artificiali del sud della Francia. È nato nei primi anni ’70, quando una diga ha bloccato il corso del fiume Verdon tra il 1973 e il 1974, dando vita a questo bacino imponente.

La diga, alta quasi 95 metri, è un’opera d’ingegneria che colpisce, ma ciò che lascia davvero senza parole è il paesaggio intorno: spiagge di sabbia chiara, rive coperte di verde e promontori che si specchiano nell’acqua calma. La nascita del lago ha segnato anche un cambiamento profondo per chi abitava quelle terre: il vecchio villaggio di Les Salles-sur-Verdon è finito sotto le acque ed è stato ricostruito più a monte. Oggi, tra le strade del paese nuovo, si respira ancora la memoria di quella perdita e la voglia di ricominciare.

Il Verdon, che alimenta il lago, entra dalle famose gole passando per il Pont du Galetas — uno dei luoghi più fotografati della zona. Qui il fiume, che fino a poco prima scorre impetuoso, si apre e si trasforma in un lago placido e ampio.

Un’attenzione particolare è stata riservata all’ambiente: la navigazione con motori a scoppio è severamente regolamentata e limitata, mentre vanno per la maggiore barche elettriche o a vela. Di conseguenza, il silenzio regna sovrano, rotto solo dal rumore dell’acqua, dal fruscio del vento e dal canto degli uccelli — un’atmosfera ben diversa dal caos che si trova in molti altri laghi.

Natura e borghi, un mix irresistibile

Chi ama stare all’aria aperta trova al lago di Sainte-Croix il suo paradiso. Le acque si prestano a kayak, pedalò, canoa e paddle board. Per chi preferisce qualcosa di più tranquillo, ci sono piccole imbarcazioni elettriche che permettono di raggiungere l’ingresso delle gole del Verdon, uno degli scenari naturali più spettacolari d’Europa: pareti rocciose che si stringono, acqua limpida, paesaggi da togliere il fiato.

Le rive sono punteggiate di spiagge amate da turisti e gente del posto: Bauduen è un angolo raccolto, con ciottoli chiari e case tipiche; Sainte-Croix-du-Verdon offre spiagge ampie e attrezzate, perfette per le giornate estive; Les Salles-sur-Verdon regala piccole calette protette con scorci sull’isola di Costebelle; La Cadeno, vicino a Moustiers-Sainte-Marie, è immersa nella vegetazione, ideale per chi cerca tranquillità.

I borghi intorno al lago sono parte integrante del fascino. Moustiers-Sainte-Marie, uno dei più belli di Francia, si arrampica sulle rocce a picco ed è celebre per l’arte della maiolica e la stella d’oro sospesa sul centro storico. Aiguines domina la zona con il suo castello dalle torri cilindriche e custodisce un’antica tradizione artigiana del legno. Bauduen, anche se lontano dal mare, mantiene un’anima marina con il suo porticciolo e i mercati ricchi di prodotti locali come olive, formaggi e miele. Sainte-Croix-du-Verdon conquista con i suoi panorami sul lago, specialmente al tramonto.

Chi ama camminare trova sentieri che attraversano boschi di pini, querce e macchia profumata. Nei mesi di giugno e luglio, l’altopiano di Valensole vicino si riempie di campi di lavanda in fiore, uno spettacolo da non perdere dopo una giornata sul lago. La pesca è un’altra passione diffusa qui: lucci, trote lacustri e persici popolano le acque, attirando appassionati da ogni parte.

Come arrivare e quando andare

Il lago di Sainte-Croix si trova nel cuore della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, in una posizione che lo mette a metà strada tra Costa Azzurra, Luberon, Alpi del Sud e Provenza rurale. Questo lo rende una meta perfetta per chi vuole unire mare, montagna e cultura senza spostarsi troppo.

L’auto resta il modo più comodo per arrivare: da Nizza ci vogliono circa due ore e mezza, da Marsiglia poco più di due, tempi simili da Aix-en-Provence, anche se dipende dal traffico e dal periodo dell’anno. L’ultimo tratto è panoramico, pieno di curve ma con viste mozzafiato. Chi sceglie il treno può arrivare fino ad Aix-en-Provence TGV o Manosque e poi noleggiare un’auto.

Il trasporto pubblico è possibile ma non molto pratico, soprattutto se si vogliono visitare più borghi in un solo giorno. Il periodo migliore va da maggio a settembre: maggio e giugno regalano luce intensa e campi di lavanda in fiore, con meno folla; luglio e agosto sono i mesi più affollati per il bagno; settembre invece offre ancora temperature piacevoli e meno turisti.

Il bello del lago di Sainte-Croix sta proprio in questo equilibrio: nato da una grande opera tecnica, oggi è un angolo di natura che sorprende per armonia e bellezza. Pochi posti in Europa riescono a unire così bene l’intervento umano con la poesia di un paesaggio autentico.