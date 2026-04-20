Saipem ed Eni siglano contratto per la nuova bioraffineria di Priolo in Sicilia

Nel cuore della Sicilia orientale, qualcosa di grande sta per prendere forma. Saipem e Eni Industrial Evolution hanno appena stretto un accordo per costruire una nuova bioraffineria a Priolo, un progetto che promette di trasformare radicalmente l’area industriale di Siracusa. Non si tratta solo di un impianto: è un segnale forte verso un futuro energetico più sostenibile, con effetti che si faranno sentire ben oltre i confini locali.

Priolo, il fulcro della svolta energetica siciliana

La bioraffineria di Priolo è uno dei progetti più all’avanguardia nel settore energetico italiano per il 2024. Saipem, azienda di primo piano nella costruzione di infrastrutture tecnologiche, è stata scelta da Eni Industrial Evolution — la divisione di Eni che guida la trasformazione energetica — per portare avanti questo ambizioso intervento.

L’impianto sarà in grado di lavorare diverse tipologie di biomasse, trasformandole in biocarburanti e altri prodotti a basso impatto ambientale. L’obiettivo è chiaro: diminuire la dipendenza dai combustibili tradizionali e tagliare le emissioni di gas serra. Priolo Gargallo, con la sua rete energetica già consolidata e la vicinanza al porto, si conferma punto strategico per questo tipo di investimenti.

Saipem avrà la piena responsabilità tecnica e operativa, affrontando la sfida di aggiornare le tecnologie esistenti con soluzioni all’avanguardia nel campo dei processi biochimici. Il cantiere coinvolgerà molte imprese e artigiani del territorio, dando una spinta importante all’occupazione e al sapere locale.

Saipem ed Eni: un’intesa che punta su innovazione e sostenibilità

Dietro l’accordo c’è una collaborazione che vuole unire tecnologia avanzata e rispetto per l’ambiente. Eni Industrial Evolution sta lavorando per trasformare filiere produttive tradizionali in modelli più green, e la bioraffineria di Priolo ne è un esempio concreto.

Saipem porta in dote la sua esperienza nella realizzazione di impianti complessi, che richiedono competenze che vanno dall’ingegneria chimica alla gestione dei rischi ambientali. Questo progetto fa parte di un più ampio piano di investimenti di Eni, volto a creare economie circolari basate sulle energie rinnovabili.

L’impatto non sarà solo ambientale, ma anche economico. La bioraffineria darà una spinta all’indotto industriale di Priolo, generando posti di lavoro qualificati e modernizzando le strutture esistenti. Un segnale forte del cambiamento in atto nel settore energetico italiano, che vede protagoniste aziende come Eni e Saipem impegnate a costruire un sistema più sostenibile e resiliente.

Tecnologie all’avanguardia e tutela dell’ambiente

La bioraffineria sarà dotata di tecnologie moderne per produrre biocarburanti avanzati. Il progetto prevede il trattamento integrato di varie materie prime biologiche, come oli vegetali esausti, scarti agricoli e materiali organici, grazie a processi chimico-biologici innovativi.

L’impianto risponde alle direttive europee su decarbonizzazione e riciclo, adottando soluzioni che riducono al minimo l’impatto ambientale lungo tutto il ciclo produttivo. La scelta di Priolo non è casuale: la zona offre infrastrutture logistiche già pronte e un facile collegamento con le reti di distribuzione energetica nazionali.

Durante la costruzione saranno rispettati rigidi protocolli di sicurezza ambientale e controllo qualità, per proteggere il territorio. Saranno attivi sistemi avanzati per monitorare le emissioni e gestire in modo sostenibile le risorse idriche.

L’obiettivo è produrre biocarburanti per i trasporti e l’industria aeronautica, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale della mobilità su scala nazionale. Inoltre, il progetto sosterrà lo sviluppo di filiere agricole innovative, favorendo la produzione locale di materie prime rinnovabili.