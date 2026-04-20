Versilia, la costa toscana premiata da Forbes: ecco perché è la meta preferita dai viaggiatori internazionali

Versilia. La parola evoca immagini di spiagge dorate e acque limpide, certo, ma dietro quel nome c’è molto di più. Non è solo mare, è un intreccio di natura, storia e stile che sta conquistando l’attenzione internazionale. Forbes l’ha segnalata come una delle mete in più rapida ascesa, scelta da chi cerca un’esperienza toscana autentica, lontana dal turismo di massa della Costiera Amalfitana o delle Cinque Terre. Qui, sulla costa tirrenica, il paesaggio si fa raffinato senza perdere la sua genuinità: cultura, relax e un’eleganza discreta che sorprende chi arriva per la prima volta.

Versilia: il mare dolce della Toscana

La Versilia si stende per circa 20 chilometri lungo il Tirreno, con acque basse e tranquille, perfette per famiglie con bambini. Il mare qui accoglie senza pretese, e le spiagge larghe sono incorniciate da pinete dense e profumate. La posizione è un altro punto a favore: da Firenze si arriva a Viareggio in poco più di un’ora, sia in auto che in treno. Questo rende la Versilia una meta perfetta per un weekend o una breve fuga estiva. E nonostante la facilità di accesso, il territorio è rimasto autentico, con un turismo di qualità che non ha rovinato l’ambiente o il ritmo di vita. È una Toscana diversa, meno presa d’assalto, ma ricca di paesaggi e cultura.

Tra i segni distintivi della zona ci sono poi gli stabilimenti balneari storici, aperti da decenni, che raccontano la memoria collettiva del luogo e mantengono vivo uno stile unico lungo la costa italiana. Qui la vita scorre lenta, lontano dal caos delle grandi città, ma senza rinunciare a servizi moderni. E non mancano gli spazi verdi, a pochi passi dal mare, come le pinete che regalano frescura nelle ore più calde, rendendo il soggiorno ancora più piacevole.

Forte dei Marmi, Viareggio e Pietrasanta: tre volti diversi della Versilia

La Versilia è un insieme di paesi, ognuno con un carattere ben definito e un mix di glamour, tradizione e arte. Forte dei Marmi è l’emblema dell’esclusività. Da sempre rifugio per l’élite nazionale e internazionale, con beach club di prestigio, boutique di lusso e ville in stile Liberty immerse nel verde. Forte dei Marmi ha saputo mantenere il suo fascino sofisticato senza perdere la vocazione balneare originaria: lunghe spiagge aperte al pubblico e pinete che si affacciano sul mare offrono angoli di relax anche lontano dalla mondanità. Qui anche artiste come Ornella Vanoni hanno trovato ispirazione e rifugio, contribuendo a scrivere la storia del luogo.

Viareggio ha invece un volto più vivace e accessibile. Il suo lungomare storico ospita oltre cento stabilimenti balneari che sono un punto di riferimento non solo per chi cerca il mare, ma anche per chi vuole respirare storia e cultura. Luoghi come il Gran Caffè Margherita non sono semplici bar, ma spazi dove da tempo si incontrano idee e persone, diventando parte del patrimonio immateriale della città.

A pochi passi dal mare c’è Pietrasanta, definita il cuore artistico della Versilia. Questo borgo ha saputo intrecciare la sua storia con l’arte contemporanea, ospitando gallerie, botteghe e installazioni che attirano artisti di fama internazionale. Nomi come Michelangelo, Fernando Botero e il regista premio Oscar Alfonso Cuarón hanno scelto questo posto come fonte d’ispirazione. Pietrasanta è perfetta anche per le famiglie che vogliono unire mare e cultura senza rinunciare alla tranquillità.

Versilia in crescita: i numeri del 2025 raccontano un successo

I dati parlano chiaro: la Versilia sta conquistando sempre più visitatori. Secondo il Centro Studi Turistici, nei primi undici mesi del 2025 gli arrivi hanno superato i 738 mila, con un aumento dell’1,9% rispetto all’anno precedente. Le presenze hanno superato i 3,17 milioni, in crescita del 3,5%. Cresce anche la durata media dei soggiorni, arrivata a 4,3 notti, segno che chi arriva qui resta volentieri. Importante è anche il peso del turismo internazionale, che rappresenta il 46,2% delle presenze totali, con un incremento del 6,7% rispetto al 2024.

Questi numeri confermano quanto già segnalato da molte riviste specializzate: la Versilia è una meta che sa mettere insieme mare, cultura e lifestyle con risultati convincenti. A differenza di altre località più famose e spesso prese d’assalto, qui si trova un’esperienza di viaggio raffinata ma autentica, ideale per chi vuole scoprire un’Italia meno scontata. La combinazione di natura, storia e arte sta portando la Versilia a diventare una delle destinazioni più interessanti della stagione turistica in corso.