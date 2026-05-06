Italia, crescita lieve nel settore servizi ad aprile: PMI sfiora quota 50 punti

Ad aprile, l’indice PMI dei servizi in Italia ha guadagnato un solo punto, salendo da 48,8 a 49,8. Un passo avanti minimo, che però non basta a far cambiare direzione al settore. Restiamo sotto quota 50, la linea che separa crescita e contrazione. In pratica, il terziario è ancora bloccato, incerto tra costi che lievitano e un mercato che non offre grandi speranze.

PMI servizi: un piccolo segnale, ma niente scatti

L’indice PMI, che misura la salute del settore servizi – una parte fondamentale dell’economia italiana – mostra ad aprile un passo avanti, ma non abbastanza per parlare di ripresa vera. Con 49,8 punti, siamo ancora in territorio di stagnazione. Le imprese del terziario non crescono, ma non soffrono nemmeno una forte contrazione.

Dietro a questi numeri c’è la difficoltà di rilanciare l’attività in un clima di incertezza e pressioni inflazionistiche. L’aumento di un punto è più un segnale di resistenza che di rilancio. La domanda resta debole, i margini stretti e le aziende arrancano, cercando di adattarsi senza poter scommettere su investimenti o espansioni.

Il nodo principale è la gestione dei costi in salita, che pesa sui prezzi e limita il volume degli affari. Il risultato è un indice che cresce solo di poco, a testimonianza delle aziende che provano a tenere il passo senza riuscire a spingere sul pedale dell’acceleratore.

Costi alle stelle, imprese in trincea

Le imprese del terziario stanno facendo i conti con una crescita continua dei costi: energia più cara, materie prime in aumento, manodopera più costosa a causa dell’inflazione e delle nuove regole sul lavoro. Questo mix pesa sui bilanci, frenando investimenti e competitività.

Gli operatori cercano di tenere i prezzi bassi per non perdere clienti, ma diventa sempre più difficile. Molte realtà preferiscono quindi contenere i danni, limitando l’attività e puntando a controllare le spese anziché cercare di crescere o innovare.

Le conseguenze sono evidenti: meno investimenti, frenano modernizzazione e digitalizzazione, e le imprese perdono terreno in un mercato globale sempre più competitivo.

Servizi in Italia, il 2024 tra incertezze e attese

Nel 2024 il settore servizi resta sospeso tra timidi segnali di stabilità e molte incognite. L’indice PMI parla di una debole crescita, ma il quadro generale è segnato da paure legate all’instabilità economica mondiale e ai rincari delle bollette.

Il risultato è meno assunzioni, più attenzione ai costi fissi e poche mosse coraggiose. Le aziende più solide cercano di innovare e puntano su digitalizzazione e servizi di qualità, ma il resto del comparto resta in attesa.

I dati di aprile mostrano un’Italia che non riesce ancora a cambiare passo. La pressione sui costi, la domanda interna debole e i rischi dall’estero tengono il settore in una fase di rallentamento. Solo un miglioramento delle condizioni economiche, dentro e fuori i confini nazionali, potrà far ripartire il motore del terziario.