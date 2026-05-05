Biennale di Venezia 2026: Date Ufficiali, Mappa delle Location e Nuovi Paesi Debuttanti nell’Arte Contemporanea

Il conto alla rovescia è già cominciato. Venezia, con i suoi canali e i suoi ponti, si prepara a trasformarsi in un museo a cielo aperto, dove l’arte contemporanea non sarà solo esposta, ma respirata in ogni angolo. Dal 9 maggio al 22 novembre 2026, la 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale prende vita con 99 padiglioni nazionali, sette dei quali partecipano per la prima volta. Tra calli strette e piazze affacciate sulla laguna, la città si carica di una nuova energia: quella di un dialogo vivo tra passato e presente, tra storia millenaria e visioni artistiche all’avanguardia.

Biennale 2026: date, tema e l’eredità di Koyo Kouoh

La Biennale d’Arte 2026 apre il 9 maggio e chiude il 22 novembre, con una pre-apertura riservata alla stampa dal 6 all’8 maggio. L’evento, tra i più importanti al mondo per l’arte contemporanea, si presenta sotto il titolo “In Minor Keys”. È il lascito di Koyo Kouoh, la prima curatrice africana alla Biennale Arte, scomparsa a maggio 2025. La sua visione è chiara: mettere in luce ciò che spesso resta nascosto o ai margini.

“In Minor Keys” si ispira alle tonalità minori della musica, quelle che evocano malinconia, introspezione e profondità. Qui l’arte non cerca il grande spettacolo, ma si concentra sulle sfumature, sulle storie meno visibili, su momenti più intimi. Sono stati chiamati 111 artisti da tutti e cinque i continenti, un mosaico di culture e sguardi diversi che rende questa Biennale particolarmente ricca e variegata.

Tensioni dietro le quinte: dimissioni della giuria e premi affidati al pubblico

A pochi giorni dall’inaugurazione, la Biennale ha vissuto un momento di tensione. La giuria internazionale, incaricata di assegnare i premi principali, si è dimessa per contrasti legati alla partecipazione di Russia e Israele. Questa situazione ha portato a un cambio netto nel sistema di assegnazione dei riconoscimenti. Nel 2026, a decidere saranno direttamente i visitatori con i nuovi “Leoni dei Visitatori”: un premio per il miglior artista della mostra “In Minor Keys” e uno per la miglior partecipazione nazionale.

Potranno votare tutti coloro che avranno acquistato il biglietto e visitato sia i Giardini che l’Arsenale. Ogni visitatore potrà esprimere un solo voto per ciascuno dei due premi durante tutta la durata dell’esposizione. I risultati saranno annunciati a fine manifestazione, dando così voce e peso all’esperienza diretta del pubblico.

I Giardini della Biennale: 29 padiglioni nazionali tra architettura storica e arte contemporanea

Nei Giardini della Biennale si trovano 29 padiglioni nazionali permanenti, costruiti a partire dal 1907 e firmati in alcuni casi da architetti di fama come Alvar Aalto e Carlo Scarpa. Qui si intrecciano temi di identità personale, memoria collettiva e trasformazioni sociali.

Le proposte spaziano dalla performance alla scultura, passando per installazioni immersive e sperimentazioni sonore. L’Australia porta “The Conference of the Birds” di Khaled Sabsabi, un viaggio mistico, mentre l’Austria presenta “Seaworld Venice” di Florentina Holzinger, che intreccia miti marini e futuro della laguna con azioni site-specific. Il Belgio si trasforma in un laboratorio partecipativo fatto di musica e gesso.

Nel padiglione brasiliano, Paulino e Varejão usano tessuti e ceramiche danneggiate per raccontare le ferite della memoria coloniale. Il Canada con Abbas Akhavan ricostruisce rovine culturali tra guerra e natura. La Corea del Sud affronta migrazione e identità mescolando materiali industriali e linguaggi ibridi.

La Finlandia di Jenna Sutela crea un ecosistema che unisce biologia e tecnologia, mentre la Francia di Yto Barrada allestisce un giardino politico fatto di piante e storie alternative. Germania, Regno Unito e Grecia chiudono il percorso con riflessioni su potere, memorie nascoste e filosofie. Un viaggio tra installazioni di grande impatto e profondità, che invita i visitatori a immergersi in un mondo ricco di significati.

L’Arsenale: storie globali e installazioni collettive tra passato e presente

All’Arsenale cambia l’atmosfera: gli spazi industriali si trasformano in un grande atlante di storie dal mondo. L’Italia si presenta con Chiara Camoni e la sua ceramica realizzata con materiali toscani, mentre l’Arabia Saudita ricostruisce le geometrie della Grande Moschea di Aleppo con tecniche artigianali.

Israele propone un percorso emotivo ispirato alla poesia di Paul Celan per esplorare traumi storici. L’Argentina mette in scena un disegno di sale e carbone che si consuma sotto i passi del pubblico, mentre il Cile usa narrazioni sonore per parlare di migrazioni e fake news legate a un fiume in crisi.

Le Filippine raccontano la vita invisibile dei marinai, fondamentali per il commercio globale, con un taglio emotivo e legato alle infrastrutture. L’Arsenale ospita anche progetti di Albania, Cina, India, Malta, Messico, Marocco e molti altri, offrendo un caleidoscopio di tecniche e temi universali.

Padiglioni diffusi nei sestieri: Venezia si fa museo tra calli e palazzi

Oltre ai Giardini e all’Arsenale, la Biennale 2026 invade i sestieri di Venezia, trasformando la città in un museo diffuso. Così si scoprono angoli poco frequentati dai turisti, dalla Chiesa di Santa Maria del Pianto a Palazzo Mora, passando per dimore storiche e spazi culturali vari.

Sette Paesi partecipano per la prima volta: Ecuador con cosmologie amazzoniche e tecnologie moderne, El Salvador con una mappa emotiva della migrazione, il Pakistan che mescola arte e artigianato attraverso ricami e fotografie. Kosovo, Lituania, Zimbabwe e Bahamas portano temi di trasformazione, memoria e sopravvivenza.

Le installazioni si spargono per Castello, Cannaregio, Dorsoduro, San Marco e San Polo, spaziando dalla pittura monumentale a rituali coreografici, installazioni sonore e performance site-specific. Un intreccio culturale che fa di Venezia un museo a cielo aperto, dove passato e presente si incontrano.

Orari, biglietti e come muoversi tra le sedi della Biennale

La Biennale è aperta dal martedì alla domenica, con chiusura il lunedì . Da maggio a settembre gli orari sono dalle 11 alle 19, con ultimo ingresso alle 18:45. Fino al 26 settembre l’Arsenale resta aperto fino alle 20 il venerdì e il sabato.

Da fine settembre a novembre l’orario cambia: apertura dalle 10 alle 18, ultimo ingresso alle 17:45. I biglietti si comprano online sul sito ufficiale della Biennale: il prezzo intero è 30 euro, 20 euro per over 65 e residenti a Venezia, 16 euro per studenti e under 26. Ci sono poi riduzioni per disabili, gruppi e scuole.

Per arrivare alle sedi principali, il vaporetto è la soluzione più comoda. L’Arsenale è raggiungibile con le linee ACTV 1 e 4.1, mentre per i Giardini si possono usare le linee 1, 2, 4.1, 5.1 e 6 da Piazzale Roma. Così il viaggio nella città lagunare si integra perfettamente con l’esperienza artistica.

La Biennale 2026 segna un momento importante per l’arte contemporanea mondiale, unendo luoghi storici a nuove voci e partecipazioni. Venezia conferma il suo ruolo di capitale globale dell’arte, offrendo un evento che coinvolge il pubblico e gli addetti ai lavori in un grande dialogo creativo.