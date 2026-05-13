Wall Street apre contrastata: Nasdaq +0,22%, Dow Jones in calo per dati inflazione prezzi produzione

Wall Street apre la giornata con segnali contrastanti. Il Nasdaq si avvia in rialzo, spinto dalle solide performance dei produttori di chip che sembrano ignorare le preoccupazioni generali. Dall’altra parte, il Dow Jones e l’S&P 500 arrancano, appesantiti dalle tensioni scaturite dal recente rapporto sull’inflazione dei prezzi alla produzione, che ha acceso qualche campanello d’allarme tra gli investitori. Intanto, sul mercato delle materie prime, il petrolio WTI registra un lieve aumento al Nymex, tenendo alta l’attenzione di chi segue da vicino l’andamento delle commodity.

Nasdaq spinto dai chip: il settore tech resta il faro degli investitori

Il Nasdaq parte bene, sostenuto dal comparto tecnologico che continua a fare da traino per il mercato. Le azioni delle aziende produttrici di semiconduttori registrano rialzi interessanti, alimentati da trimestrali migliori del previsto e da segnali di ripresa nella domanda globale. Nonostante le tensioni geopolitiche e qualche intoppo nella catena di approvvigionamento, il settore chip mostra segni di vitalità nel breve termine.

Il 2024 finora ha visto il Nasdaq dimostrarsi piuttosto resistente, e il buon andamento dei produttori di chip potrebbe anticipare una ripresa più solida nel settore tecnologico. Gli investitori, però, restano con gli occhi puntati sulle prossime mosse delle banche centrali e sulle possibili ripercussioni sull’andamento generale della Borsa.

Dow Jones e S&P 500 frenati dall’aumento dei costi alla produzione

Il Dow Jones e l’S&P 500 viaggiano in terreno negativo, penalizzati dai dati sull’inflazione dei prezzi alla produzione usciti nelle ultime ore. Il rapporto ha mostrato un aumento più netto del previsto, alimentando dubbi sulla tenuta dei costi in vari settori. La reazione degli investitori è stata immediata: cresce la preoccupazione per l’impatto che i rincari potrebbero avere sui margini delle aziende e sulle strategie di prezzo future.

Il Dow Jones, in particolare, paga dazio per la forte presenza di grandi aziende industriali e finanziarie, maggiormente esposte all’incremento dei costi produttivi. Prezzi più alti significano spese operative in aumento, con il rischio di rivedere al rialzo i prezzi di vendita o di comprimere margini e investimenti. Anche l’S&P 500 ne risente, sebbene in modo più diffuso su diversi settori. L’incertezza legata all’inflazione tiene alta la tensione e frena gli acquisti, almeno nelle prime ore di contrattazione.

Petrolio WTI in leggero rialzo al Nymex: il mercato resta guardingo

Sul fronte delle materie prime, il petrolio WTI apre con un piccolo aumento al Nymex. Il movimento, modesto ma significativo, riflette un clima di incertezza che pesa sul mercato dell’energia. A influenzare i prezzi sono diversi fattori: dalle tensioni geopolitiche nelle zone produttive, alle decisioni degli organismi internazionali sulla produzione, fino alle previsioni sulla domanda globale.

Anche se il rialzo è contenuto, il petrolio resta un indicatore fondamentale per capire le dinamiche economiche internazionali nel 2024. Le oscillazioni del prezzo del WTI si ripercuotono sui costi di trasporto e produzione, con effetti a cascata su molte industrie. Non sorprende, quindi, che investitori e analisti seguano con attenzione ogni movimento in questo settore, soprattutto in un periodo in cui domanda e offerta sono ancora in bilico per ragioni geopolitiche e climatiche.