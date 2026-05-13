Cupole & Nuvole a Piacenza: l’esperienza immersiva nei cieli dipinti del Guercino

Leonardo da Vinci chiamava Piacenza “terra di passo”. Non era solo un’immagine poetica, ma la chiave per capire una città plasmata dalla sua posizione strategica nella Pianura Padana. Nel corso dei secoli, Piacenza ha visto sfilare principi, mercanti, artisti e duchi, tutti custodi di un’eredità che ha trasformato questa terra in un crocevia culturale senza pari. Oggi, quella storia prende nuova forma con Cupole & Nuvole, un progetto che intreccia arte rinascimentale e contemporanea, e che accompagnerà la città fino all’estate del 2026.

Cupole & Nuvole, un biglietto per scoprire Piacenza tra passato e presente

Cupole & Nuvole è un invito a guardare la città con occhi nuovi. Il cuore dell’iniziativa è un biglietto unico che permette di visitare due tappe fondamentali: la mostra d’arte contemporanea Oltre le Nuvole al centro espositivo XNL e le storiche cupole di Piacenza, con gli affreschi di maestri come Guercino e Pordenone. Il progetto crea un dialogo stretto tra le immagini del cielo viste con lo sguardo del Rinascimento e le moderne interpretazioni di nuvole e spazio celeste. Il biglietto semplifica l’esperienza, lasciando libertà di orari e modalità di visita, così da adattarsi a ogni esigenza.

Al centro XNL si tiene la mostra Oltre le Nuvole. Beyond the Clouds, che riunisce opere di venti artisti contemporanei di rilievo, tra cui Piero Manzoni, Mario Schifano, Laura Grisi, Leandro Erlich e Laetitia Ky. Il tema è il cielo, declinato in tutte le sue forme visive e simboliche, attraverso pittura, scultura, installazioni sonore e visive. Da un lato, la tradizione rinascimentale, dall’altro una dimensione sperimentale che unisce arti visive, cinema e teatro, offrendo una riflessione sul cielo come elemento in continuo mutamento.

Gli affreschi di Guercino e Pordenone, tesori sulle cupole di Piacenza

La visita alle cupole rappresenta il momento più alto del percorso. La Cupola del Duomo di Piacenza, affrescata da Guercino, si trova a 27 metri d’altezza e mostra una superficie ricca di figure: profeti, sibille e altri personaggi si intrecciano tra nubi imponenti e colori vividi, che sembrano quasi fondersi con la struttura architettonica. È un capolavoro che mette in luce la maestria di Guercino nel dare vita alla volta, regalando all’osservatore un senso di movimento e profondità.

Alla Basilica di Santa Maria di Campagna, invece, si trovano gli affreschi del Pordenone, un altro tassello importante di questa esperienza tra arte e spiritualità. I cicli pittorici raccontano con forza e vigore la narrazione rinascimentale piacentina, con figure plastiche e un ritmo che anticipa la teatralità barocca. Il confronto tra questi capolavori e l’arte contemporanea esposta al XNL crea un percorso unico, capace di rinnovare temi classici con uno sguardo proiettato al futuro, senza mai perdere il legame con la storia.

Biglietto unico e visite guidate: una formula flessibile per vivere Piacenza a fondo

L’esperienza si completa con un sistema pensato per rendere tutto semplice e accessibile. Il biglietto unico è al centro del progetto e offre diverse opzioni adatte a ogni tipo di visitatore. Si può scegliere il percorso singolo, con ingresso alla mostra e visita di una delle due cupole: il costo è di 15 euro per Santa Maria di Campagna e 12 euro per il Duomo. Chi vuole vedere tutto può optare per la formula integrata a 18 euro, che dà accesso all’intero circuito.

Non mancano poi le visite guidate, che arricchiscono il percorso con approfondimenti e racconti. Si svolgono il giovedì pomeriggio alle 17 e alcune domeniche mattina alle 10:30, partendo dal centro XNL e proseguendo verso le cupole affrescate. Le guide esperte accompagnano i visitatori con spiegazioni dettagliate, offrendo chiavi di lettura storiche e artistiche che rendono più intensa l’esperienza.

Cupole & Nuvole è più di un semplice percorso culturale: è una sfida e un’occasione per Piacenza di confermare il suo ruolo come luogo d’incontro tra epoche diverse, unendo passato e presente sotto lo stesso cielo.