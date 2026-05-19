Wall Street apre in rosso: Dow Jones perde lo 0,80% tra tensioni in Medio Oriente e attesa per Nvidia

Wall Street ha aperto con un passo incerto, mentre gli occhi degli investitori restano fissi sul Medio Oriente. La chiusura dello stretto di Hormuz ha fatto scattare l’allarme, soprattutto tra chi segue da vicino il mercato dell’energia. Nel frattempo, il settore tech trattiene il respiro in attesa dei risultati trimestrali di Nvidia, che potrebbero dare una scossa ai listini. Sul fronte retail, Home Depot ha invece mandato segnali positivi, superando le aspettative con i suoi dati.

Petrolio in rialzo dopo il blocco dello stretto di Hormuz

La decisione di chiudere temporaneamente lo stretto di Hormuz ha fatto subito sentire i suoi effetti sui prezzi del petrolio, una risorsa cruciale per l’economia globale. Questa via di passaggio, tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman, è fondamentale: da qui transita un quinto del petrolio che viaggia via mare. Il blocco ha fatto salire i timori sulle forniture, spingendo il prezzo del greggio verso l’alto.

Le oscillazioni del petrolio si riflettono subito sui costi di produzione e trasporto, alimentano l’inflazione e mettono sotto pressione le scelte economiche dei paesi importatori. Gli investitori devono quindi fare i conti con una maggiore volatilità, cercando di bilanciare prudenza e opportunità. Il settore energetico resta sotto stretto controllo, con gli analisti che seguono da vicino ogni sviluppo geopolitico, alla ricerca di segnali su una possibile riapertura o ulteriori restrizioni.

Nvidia: occhi puntati sui risultati trimestrali

Nel mondo della tecnologia, l’attenzione si concentra su Nvidia, una delle aziende più influenti nel campo dei semiconduttori e dell’intelligenza artificiale. I prossimi dati trimestrali saranno decisivi per capire come sta andando l’azienda, molto seguita dagli investitori desiderosi di capire l’impatto del mercato sull’innovazione e sulle vendite.

Nvidia si è guadagnata la leadership grazie ai suoi prodotti hardware ad alte prestazioni, che spingono settori in forte crescita come il gaming, i data center e l’intelligenza artificiale. Gli analisti aspettano dettagli precisi su vendite e margini, dati fondamentali per immaginare quali saranno i prossimi passi dell’azienda. Un risultato sopra o sotto le attese potrebbe far scattare reazioni immediate in borsa, influenzando il clima di tutto il settore.

Home Depot sorprende con risultati oltre le attese

Nel retail, Home Depot ha fatto registrare numeri migliori di quelli previsti, un segnale positivo in un periodo di incertezza economica mondiale. L’aumento di ricavi e profitti mostra una domanda solida nel settore della casa e del fai-da-te, nonostante le tensioni sul fronte energetico e le possibili ricadute sull’inflazione.

La capacità di Home Depot di mantenere margini forti e di crescere nelle vendite viene vista come un punto di forza, che dimostra come alcune nicchie di mercato riescano a tenere anche in condizioni difficili. Gli investitori hanno reagito bene, con un movimento positivo nelle contrattazioni azionarie dell’azienda. Questo fa emergere una certa tenuta del settore retail, che può offrire una base di stabilità anche in momenti turbolenti.

Wall Street resta così in attesa, con la consapevolezza che ogni novità, sia geopolitica sia aziendale, può ribaltare rapidamente i giochi. Il monitoraggio costante della situazione in Medio Oriente e l’attesa per le trimestrali in arrivo tengono aperti più scenari per chi investe sui mercati finanziari.