Ferrari rafforza il buyback: acquistate azioni per oltre 5 milioni, capitale sociale al 9,5% in azioni proprie

Cinque milioni di euro in tre giorni: è il ritmo serrato con cui Ferrari ha rilanciato il suo programma di buyback tra il 18 e il 20 maggio 2026. Maranello non si limita a osservare i mercati, ma risponde con decisione, acquistando azioni proprie a ritmo sostenuto. Da quando, il 10 aprile scorso, è partita questa operazione, la quota di azioni detenute direttamente dalla casa di Maranello è salita al 9,5% del capitale sociale. Un segnale forte, che pesa sul controllo azionario e attira l’attenzione di investitori e analisti, specie considerando che, in totale, Ferrari ha già investito quasi 87 milioni in questo percorso.

Buyback Ferrari, il punto sui numeri e sulle tempistiche

Il programma di riacquisto delle azioni ordinarie è partito ufficialmente il 10 aprile 2026. Da allora, Ferrari ha acquistato sistematicamente titoli sul mercato con l’obiettivo di rafforzare la struttura del capitale e sostenere il prezzo delle proprie azioni. Nelle ultime settimane, questa seconda fase si è fatta più intensa, con operazioni di ampio respiro sia in termini di quantità che di valore.

In pochi giorni, dal 18 al 20 maggio, la casa di Maranello ha comprato azioni per oltre 5 milioni di euro. Complessivamente, questa seconda tranche ha portato a un investimento di circa 87 milioni. L’aumento delle azioni in portafoglio conferma una strategia chiara di rafforzamento, con la quota di azioni proprie salita al 9,5% del capitale sociale. Un segnale forte, che sottolinea la determinazione del gruppo a sostenere il proprio titolo in una fase di mercato ancora molto dinamica.

Cosa significa per Ferrari detenere il 9,5% delle proprie azioni

Il riacquisto di azioni proprie è uno strumento importante per le società quotate. Nel caso di Ferrari, superare il 9,5% del capitale sociale rappresenta una soglia significativa. Al 22 maggio 2026, la casa automobilistica deteneva questa quota, che le permette di influenzare la struttura del capitale e, in certi casi, di restituire valore agli azionisti.

La riduzione del flottante disponibile sul mercato fa salire la domanda relativa delle azioni residue, con un effetto potenzialmente positivo sul prezzo del titolo. Inoltre, l’acquisto di azioni proprie è spesso visto come un segnale di fiducia da parte del management, che dimostra di credere nella solidità e nelle prospettive di crescita dell’azienda.

Va però ricordato che mantenere una quota così rilevante di azioni proprie richiede una gestione attenta e il rispetto delle norme che regolano queste operazioni. Ferrari ha scelto un approccio graduale, in linea con questi vincoli e con l’obiettivo di mantenere stabile la sua posizione finanziaria sul lungo periodo.

Ferrari e la strategia finanziaria nel mercato azionario del 2026

Nel 2026, il settore automotive affronta sfide importanti: dall’innovazione tecnologica alla transizione energetica, fino alle oscillazioni dei mercati globali. In questo contesto, il buyback di Ferrari assume un ruolo chiave.

L’obiettivo è rafforzare la fiducia degli investitori nel titolo, sostenendone il valore in un mercato che resta volatile. L’acquisto di azioni proprie serve anche a proteggere il prezzo dalle oscillazioni e a garantire una maggiore stabilità nel medio termine.

Ferrari procede con cautela, comprando pacchetti di azioni in modo graduale per non creare turbolenze sul mercato. Questa strategia riflette la volontà di bilanciare le esigenze finanziarie con la responsabilità verso gli azionisti. Il risultato è un doppio obiettivo: valorizzare il titolo e gestire con cura il capitale, comunicando al tempo stesso sicurezza agli stakeholder.

Così Ferrari si conferma non solo un marchio solido nel campo produttivo, ma anche un attore affidabile e forte nei mercati finanziari, un segnale di stabilità in un panorama economico globale ancora incerto.