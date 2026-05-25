Wörthersee, il lago turchese più grande della Carinzia: la meta estiva ideale sempre più vicina all’Italia

A partire dal 2026, un volo diretto collegherà Roma a Klagenfurt in meno di due ore. Un dato che cambia le carte in tavola per chi sogna una fuga breve ma intensa. La Carinzia, nel cuore del sud Austria, si avvicina così agli italiani. Qui, tra montagne dolci e laghi cristallini come il Wörthersee, l’estate si vive con un ritmo diverso, più lento. Borghi incastonati nel verde e un’atmosfera che ricorda il Mediterraneo fanno da sfondo a un turismo che punta tutto sul relax e la natura. Staccare la spina non è mai stato così facile.

Dal 2026 voli diretti per la Carinzia: un collegamento strategico

Dal 4 giugno fino alla fine di ottobre 2026, la compagnia SkyAlps metterà in campo voli diretti tra Roma Fiumicino e Klagenfurt, due volte a settimana. Una novità che rende più facile scoprire questa regione ricca di natura e cultura. L’idea è offrire agli italiani una “coolcation”, una vacanza fresca lontano dal caldo afoso delle città estive. Il volo diretto è un vantaggio non da poco: permette di raggiungere rapidamente i laghi balneabili e muoversi facilmente grazie alla rete di trasporti sostenibili della Carinzia. In particolare, la Wörthersee Plus Card offre l’uso gratuito dei treni regionali, facilitando gli spostamenti ecologici tra le località della zona.

La scelta di potenziare i collegamenti con l’Italia non è casuale: la Carinzia ha visto crescere negli ultimi anni il numero di turisti italiani attratti dal turismo lento e a contatto con la natura. La nuova rotta aerea si aggiunge ai tradizionali mezzi di trasporto, riducendo i tempi di viaggio e aprendo nuove possibilità per visitare non solo il Wörthersee, ma anche città come Villach, le montagne e i parchi naturali della regione.

Wörthersee: tra relax e mondanità sulle rive del lago

Con i suoi 16 chilometri di lunghezza, il Wörthersee è il lago più grande della Carinzia e uno dei più amati in Austria. Le sue acque cristalline e la temperatura ideale in estate attirano chi vuole una vacanza all’insegna del relax. Velden am Wörthersee è il luogo per chi cerca un’atmosfera elegante e vivace: hotel storici affacciati sul lago, beach club esclusivi e locali dove trascorrere serate tra aperitivi e musica. Qui relax e divertimento si mescolano in un contesto raffinato.

Diversa è Pörtschach am Wörthersee, più adatta a famiglie e a chi preferisce una vacanza tranquilla. Le passeggiate lungolago, le spiagge attrezzate e gli stabilimenti balneari tradizionali sono il cuore dell’estate qui. Un’atmosfera sobria e accogliente, perfetta per chi vuole stare in pace con la natura. Entrambe le località offrono la qualità tipica di una vacanza alpina, con proposte adatte a gusti diversi.

Cosa fare sul Wörthersee: tra natura, sport e panorami

Il Wörthersee non è solo un lago da bagnarsi: le escursioni in battello collegano i vari paesi, mostrando ville in stile asburgico, boschi verdi e montagne sullo sfondo. Da aprile a ottobre 2026, le crociere panoramiche sono un’occasione per scoprire il lago in modo rilassante, adatte a famiglie e appassionati di fotografia.

Chi ama l’attività all’aria aperta trova piste ciclabili che seguono il lago, sentieri per trekking nelle aree boschive e collinari. Tra le attività acquatiche spiccano il SUP e altre discipline, molto apprezzate da chi cerca un’alternativa attiva alla classica nuotata.

Da non perdere la torre panoramica Pyramidenkogel, vicino al lago: una struttura in legno, tra le più alte al mondo nel suo genere, che regala una vista mozzafiato a 360 gradi sulle acque turchesi del Wörthersee e sulle montagne intorno. Un’esperienza che completa la varietà delle attrazioni della zona.

Estate 2026: musica e cultura animano il Wörthersee

L’estate 2026 promette anche eventi culturali di rilievo sulle rive del lago. Tra questi, la Starnacht am Wörthersee, un festival musicale molto seguito, si terrà il 10 e 11 luglio nella baia orientale. Ogni anno richiama migliaia di spettatori da tutta Europa con concerti all’aperto che spaziano in diversi generi musicali.

Il festival non è solo musica: accanto ai concerti ci sono mercati artigianali, mostre e spettacoli che animano la zona, creando un’atmosfera festosa ma rispettosa dell’ambiente. Questi eventi rafforzano il ruolo del Wörthersee non solo come meta naturale, ma anche come centro di cultura e divertimento accessibile a tutti.