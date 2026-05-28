Roland Garros 2026: montepremi record da 61,7 milioni con aumenti per qualificazioni e primi turni

Il Roland Garros 2026 si prepara a fare sul serio con un montepremi che tocca quota 61,7 milioni di euro. Un salto netto, quasi il 10% in più rispetto alle edizioni precedenti. Non è solo una questione di aumentare il bottino per i campioni: stavolta la fetta più grande della torta si allarga anche ai giocatori che lottano nei primi turni e nelle qualificazioni. Il vincitore del singolare si porta a casa 2,8 milioni, un record per il torneo sulla terra rossa. Negli ultimi giorni sono stati messi a punto i dettagli per i premi riservati ai qualificati e agli esordienti, con incrementi significativi rispetto al passato.

Montepremi più alto, vantaggi per chi parte da lontano

L’aumento del montepremi non è solo una questione di numeri da cartellino, ma un aiuto concreto per molti giocatori. Il 9,53% in più significa più soldi per chi esce nelle qualificazioni e per chi si ferma nei primi turni dei tabelloni maschili e femminili. I 61,7 milioni complessivi portano più risorse in gara, con una distribuzione che prova a essere più giusta e sostenibile.

In particolare, i premi per chi gioca le qualificazioni sono stati alzati per coprire meglio le spese di viaggio e alloggio, spesso un peso per chi non ha ancora un grande ranking. Anche chi entra nel tabellone principale trova premi più alti rispetto al passato, un incentivo in più per chi lotta fin dal primo match. L’obiettivo è valorizzare ogni fase del torneo e dare una mano soprattutto ai giovani e agli outsider.

Il premio del vincitore e il confronto con le edizioni precedenti

Chi alzerà il trofeo nel singolare porterà a casa 2,8 milioni di euro, una cifra più alta rispetto agli anni scorsi. Questo aumento sottolinea la crescita del Roland Garros come evento di primo piano nel tennis mondiale. Un premio così consistente è un richiamo forte per tutti i partecipanti che puntano a dominare sulla terra rossa di Parigi.

Rispetto all’ultima edizione, i premi per i vincitori del singolare maschile e femminile sono saliti in modo significativo, confermando l’impegno degli organizzatori verso la parità di genere e il riconoscimento di entrambe le discipline. L’aumento rispecchia anche la crescita degli incassi da biglietti, sponsor e diritti televisivi, che permettono un budget più ricco.

Anche semifinalisti, finalisti e i runner-up del doppio vedranno premi più alti, mantenendo una scala di valori che stimola i giocatori fino alle fasi finali.

Qualificazioni più ricche: un segnale importante per i “fuori dai radar”

Le qualificazioni sono spesso la porta d’ingresso per tanti tennisti fuori dalla top 100. L’aumento dei premi in questa fase è un segnale chiaro: chi lotta per entrare nel tabellone principale non sarà più lasciato a se stesso. Nei tornei precedenti, spesso le spese superavano i guadagni, ma ora si cerca di riequilibrare la situazione.

Nel 2026, chi supera le qualificazioni e si qualifica al tabellone principale guadagnerà di più, rendendo più sostenibile la trasferta e l’impegno richiesto. Questo può aprire le porte anche a giocatori meno noti o provenienti da paesi emergenti, ampliando la varietà e la competitività del torneo.

Anche chi esce al primo turno del tabellone principale vedrà premi più alti, una mossa che limita le perdite e rende meno amara l’eliminazione precoce.

Cosa significa questo aumento per il tennis globale

Il salto nel montepremi del Roland Garros 2026 dice molto sul momento positivo del tennis mondiale. Un aumento del 9,53% non è un caso, ma il frutto di una crescita economica e commerciale che si traduce in più risorse per giocatori e staff.

Premi più alti sono anche un incentivo a mantenere alto il livello di gioco durante tutto il torneo e possono favorire il ricambio generazionale: i giovani avranno una base economica più solida per muovere i primi passi nel circuito.

Il nuovo assetto economico rafforza il Roland Garros come uno dei quattro slam irrinunciabili, capace di attirare sponsor, pubblico e attenzione da tutto il mondo.

Ogni euro, dal vincitore al qualificato, è pensato per sostenere e valorizzare una comunità sportiva in crescita, segnando il 2026 come un anno di svolta per il tennis.