Fincantieri conquista maxi commessa da 700 milioni: VARD costruirà la più grande nave da ricerca oceanografica per Inkfish

Fincantieri e VARD, la sua controllata norvegese, hanno appena firmato un accordo con Inkfish, un’organizzazione di ricerca americana. Il progetto? Costruire una nave oceanografica di nuova generazione, capace di esplorare gli abissi marini con tecnologie mai viste prima. Non si tratta di un semplice investimento: è una sfida che promette di rivoluzionare il modo in cui studiamo gli oceani, aprendo nuove frontiere alla scienza e all’innovazione. Un passo avanti importante, destinato a lasciare il segno nel settore della cantieristica e della ricerca marina.

Fincantieri e VARD: un connubio per la sfida degli abissi

Fincantieri, leader mondiale nel settore navale, ha scelto di affidarsi a VARD, la sua controllata norvegese specializzata in navi per scopi scientifici ed esplorativi. La collaborazione punta a unire l’esperienza italiana nella costruzione di grandi imbarcazioni con le competenze di VARD nella realizzazione di navi da ricerca capaci di affrontare condizioni estreme. È una sinergia che permette di superare le sfide tecniche più complesse, fondamentali per rispondere alle esigenze di Inkfish.

La nuova nave sarà equipaggiata con sistemi avanzati per l’esplorazione degli abissi, integrando soluzioni innovative nella robotica subacquea, negli strumenti di rilevamento e nelle analisi scientifiche a bordo. Essere in grado di operare in acque molto profonde richiede un progetto studiato nei minimi dettagli, che assicuri sicurezza ed efficienza nelle missioni più impegnative. Il know-how di VARD, unito alla robustezza industriale di Fincantieri, dà vita a un progetto di grande rilievo a livello internazionale.

Scienza e tecnologia al servizio degli abissi

Per Inkfish, questa nave non sarà solo un mezzo di trasporto, ma una vera e propria piattaforma mobile per condurre ricerche scientifiche e missioni di esplorazione in zone marine ancora poco sondati. Le sue funzionalità saranno rivolte a raccogliere dati ambientali, monitorare la biodiversità e studiare le caratteristiche geologiche degli abissi, elementi chiave per comprendere gli equilibri ecologici e climatici.

Tra le tecnologie più innovative ci saranno sonar di ultima generazione per mappe dettagliate del fondale, veicoli subacquei telecomandati capaci di immersioni autonome a grandi profondità e sistemi integrati per analizzare in tempo reale i campioni raccolti. La nave potrà operare in mare aperto con un’autonomia prolungata, garantendo missioni di lunga durata. La progettazione terrà anche conto dell’impatto ambientale, rispettando gli ecosistemi marini e le normative internazionali in materia di sostenibilità.

Un salto avanti per la ricerca oceanografica globale

L’accordo tra Fincantieri, VARD e Inkfish segna un passo importante per la comunità scientifica mondiale e per l’industria navale specializzata. Questa nuova nave permetterà di fare un salto di qualità nello studio e nella sorveglianza degli ambienti marini più difficili da raggiungere, con ricadute dirette su biodiversità, risorse naturali e cambiamenti climatici.

Dal punto di vista industriale, la commessa rafforza la posizione di Fincantieri e VARD nel settore delle navi specializzate per ricerca e esplorazione, aprendo la strada a future collaborazioni internazionali in campo scientifico e tecnologico. Le innovazioni a bordo potranno anche spingere avanti il design navale e le soluzioni tecniche per missioni oceanografiche complesse. Un modello destinato a diventare un punto di riferimento per progetti simili in tutto il mondo, consolidando il ruolo dell’Europa e del Nord Europa nella ricerca marina d’avanguardia.