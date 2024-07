Kate Middleton, tutti pazzi per gli orecchini indossati a Wimbledon: li puoi avere anche tu a prezzo stracciato

Il ritorno di Kate a Wimbledon si è caratterizzato da una standing ovation senza precedenti e tutti hanno ammirato il look della principessa.

Molto più sorridente e dall’espressione distesa rispetto alla comparsa al Trooping The Colour, Kate Middleton ha ridato speranza ai sudditi, sebbene la sua figura esile abbia destato qualche piccola preoccupazione. La futura regina sta ancora effettuando la chemioterapia che come sappiamo è una cura molto aggressiva e in grado di debilitare moltissimo. La principessa ha però saputo fugare ogni ombra quando è apparsa radiosa al torneo di tennis, sfoggiando un completo color viola acceso e alcuni accessori indossati con grande classe.

Il mondo intero ha potuto ammirare una donna regale, nel vero senso della parola, e agli occhi più attenti non è sfuggita la scelta di Kate per quanto riguarda i gioielli. In fondo, la principessa è da sempre un’icona per quanto riguarda eleganza e stile, e sono noti proprio i completi indossati durante Wimbledon e altri eventi clou. Chi desidera prendere spunto dal suo outfit oggi può acquistare gli orecchini scelti dalla principessa, perché non si tratta di gioielli “reali” ma di uno dei modelli realizzati da un designer britannico.

Ecco chi ha disegnato gli orecchini di Kate Middleton, tutti possono averli

Solitamente i componenti della famiglia reale indossano i gioielli tramandati di generazione in generazione, quantomeno quando presenziano a eventi importanti e ufficiali. Ma Kate Middleton non ha mai nascosto il suo amore per gli stilisti moderni, e dunque in più di un’occasione ha sfoggiato abiti e accessori che hanno fatto tendenza. L’abito viola indossato a Wimbledon è di Safiyaa, una stilista lanciata per l’appunto da Meghan Markle, tanto più che si ipotizza che la scelta di Kate nasconda anche un messaggio di pace per la nuora.

Per quanto riguarda invece gli splendidi orecchini, si tratta di un modello in argento e oro disegnato dal gioielliere indipendente britannico By Pariah, un marchio sostenibile che ha sede a Londra. Sostenibile perché durante i processi di lavorazione l’azienda utilizza metalli preziosi riciclati e attua pratiche sostenibili come il risparmio e il riciclo dell’acqua utilizzata.

Lo stile degli orecchini è molto semplice ma di grande impatto, e Kate ha saputo indossarli con la sua iconica eleganza. Per chi volesse acquistarli, tra l’altro, c’è anche una buona notizia: si possono trovare in vendita a circa 450 euro, e se si sceglie la versione più piccola il prezzo non va oltre i 300 euro.

Naturalmente Kate non ha lasciato niente al caso: l’abito su misura è stato scelto di colore viola perché rappresenta la reggenza e la nobiltà, ma non solo; i colori viola e verde, quelli che compaiono anche nel fiocco (regalato a Kate dalla defunta regina Elisabetta) sono quelli ufficiali di Wimbledon, quindi la principessa è riuscita a omaggiarli entrambi. Kate ama particolarmente quel fiocco, che ha sempre indossato tutte le volte che ha presenziato a Wimbledon.