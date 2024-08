Re Carlo fa preoccupare tutti con l’ultima news: come sta davvero il monarca

Come sta davvero Re Carlo? La news recentissima sta destando preoccupazione. La verità sulla sua salute è venuta a galla.

Il Monarca, Carlo III soltanto qualche mese fa ha annunciato al mondo intero di essere affetto da un tumore. Vige il totale riserbo circa le sue condizioni di salute, nonostante la riservatezza, alcune fonti vicine a Buckingham Palace hanno fatto trapelare che il Sovrano è sempre più teso e nervoso. A procurargli tensione è soprattutto il divieto che gli è stato imposto dai medici di non intrattenersi a lungo ai pubblici eventi. Il fine di tale divieto è quello di scongiurare che Charles possa contrarre infezioni che potrebbero diventare pericolose a causa della sua cagionevole salute.

Si mormora inoltre che si stia sottoponendo ad una radioterapia ormai da settimane e, che gli effetti di tale trattamento siano particolarmente impattanti. Come se non bastasse, il Sovrano è molto preoccupato per Kate Middleton, moglie di suo figlio William. La Principessa del Galles si sta sottoponendo ad un trattamento chemioterapico preventivo, volto a distruggere le cellule cancerose. Insomma, i Windsor stanno affrontando eventi drammatici e secondo indiscrezioni, il nervosismo è alle stelle. I membri della Royal Family stanno trascorrendo le vacanze estive presso il castello di Balmoral, ma il clima sarebbe tutt’altro che gioioso.

Come sta davvero Re Carlo

Proprio in queste ore ha fatto capolino una news che ha gettato nello sconforto i sudditi. Un rapporto pubblicato da In Touch Weekly ha riacceso i riflettori sulle condizioni di salute del Monarca, alimentando dubbi e timori. Secondo voci ufficiose, Charles starebbe sempre meglio, la verità invece è ben diversa. Vige ancora il divieto di trascorrere molto tempo tra la folla, infatti le sue apparizioni ai pubblici eventi sono sempre più celeri e sporadiche inoltre un insider ha fatto sapere che: “Dopo ogni evento ha bisogno di riposarsi per molto tempo”.

Dunque, nonostante la Family si sia riunita per trascorrere qualche giorno di vacanza in Scozia, la spensieratezza manca pesantemente. La battaglia di Charles e Kate contro il cancro non è terminata, per questo il Monarca necessita di silenzio e riposo per recuperare le energie. A dispetto dunque delle apparizioni pubbliche e dei bollettini di Buckingham Palace circa la salute del Re, il Sovrano non ha ancora sconfitto la malattia. Dovrà combattere a lungo prima di lasciarsi questo drammatico evento alle spalle e, tornare alla sua vita di tutti i giorni.

Al suo fianco c’è Camilla che non lo lascia mai solo, gli è di supporto, gli infonde coraggio, lo accudisce con cura ed amorevolezza. La presenza instancabile della consorte ha fatto sì che i consensi dei sudditi nei suoi riguardi crescessero improvvisamente. È noto che Camilla non abbia goduto di particolare simpatia, ma oggi i sudditi sono pronti schierarsi dalla sua parte avendo constatato il grande amore che nutre nei confronti di Charles.