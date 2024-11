L’errore più frequente commesso dalle donne con gli uomini

Ci sarebbe un errore comune commesso dalle donne nei confronti degli uomini, qualcosa che a quanto pare fa la maggior parte delle persone

I rapporti tra uomini e donne sono spesso complicati, no sempre ci si capisce e anche quando si è all’inizio di una conoscenza si commettono diversi errori. Tra questi ce ne sarebbe uno che sono proprio le donne a fare e pare che lo faccia la stragrande maggioranza.

A rivelarlo è un esperto, che ha spiegato qual è lo sbaglio che le donne fanno all’inizio di una conoscenza con un uomo soprattutto all’inizio. Qualcosa che accomunerebbe molte donne e che di fatto potrebbe rovinare la possibilità che nasca qualcosa di serio con un uomo.

Donne e uomini, l’errore che commettono tutte

Nel nuovo libro “Calcio e cuori – guida completa per decifrare gli uomini“, edito da Papiro, si parla del rapporto tra gli uomini e le donne e di un errore comune che queste ultime farebbero ogni qual volta incontrano una persona nuova.

A quanto pare, si legge nel manuale, le donne commetterebbero l’errore di non credere subito ai complimenti degli uomini o comunque di iniziare a montare castelli di sabbia quando ricevono tantissimi complimenti. Il presupposto da cui parte il libro è il fatto che gli uomini dicono quello che pensano, senza farsi problemi, creare congetture o stare troppo a pensare.

Quello che dicono è quello che sentono quando lo stanno esprimendo. E l’errore che farebbero le donne è quello di credere che quando un uomo le fa molti complimenti vuol dire che voglia una storia seria, ma in realtà non sarebbe così – o perlomeno – non in quel momento. “Le due cose non sono necessariamente collegate“, si legge nel libro.

Il suggerimento alle donne, dunque, è quello di godersi il momento senza iniziare a pensare al futuro, cosa che di fatto spaventa molto l’uomo, che poi si metterebbe sulle difensive, troncando sul nascere la conoscenza. Uomini e donne hanno modi di ragionare molto diversi e questa cosa chiaramente li può portare a viaggiare su due binari differenti quando si inizia una conoscenza.

Il manuale sopracitato mette in guardia le donne sugli errori che troppo spesso vengono commessi dal genere femminile quando conoscono una persona nuova. Il consiglio è molto facile, vivere il momento, goderselo fino in fondo con spensieratezza e serenità e poi con il tempo si vede cosa accade. Iniziare a fare troppe congetture, ancor prima che si possa parlare di relazione vera e propria, è praticamente un sabotaggio scontato dal quale, stando a quanto si legge, non si può fuggire.