Royal Family, altra batosta per il principe Harry: respinto il suo ricorso

La battaglia per la scorta del Principe Harry rappresenta solo un capitolo di una narrazione più ampia che coinvolge la sua famiglia e la Royal Family.

La recente sconfitta legale del Principe Harry ha sollevato nuove preoccupazioni riguardo alla sua sicurezza e a quella della sua famiglia. La Corte d’Appello di Londra ha respinto il ricorso del Duca di Sussex per riavere la scorta nel Regno Unito, confermando la decisione del Ministero dell’Interno britannico che aveva revocato il diritto automatico alla protezione di polizia.

Questa scelta è stata influenzata dalla rinuncia di Harry al suo ruolo attivo come membro senior della Royal Family, un evento noto come “Megxit”, avvenuto nel gennaio del 2020.

La decisione della Corte

La sentenza è stata emessa da tre giudici, tra cui Sir Geoffrey Vos, Master of the Rolls. Vos ha evidenziato che, nonostante le argomentazioni emotive presentate dal Principe, non vi erano basi legali sufficienti per ribaltare la decisione del Ravec, il comitato composto da membri della Royal Household, rappresentanti del governo e della Metropolitan Police. La Corte ha stabilito che, essendo Harry non più un “working royal”, non ha diritto alla stessa protezione di prima.

L’assenza di scorta ha destato preoccupazioni significative riguardo alla sicurezza del Principe e della sua famiglia. Harry, che ha servito nell’esercito britannico, è consapevole delle minacce alla sua sicurezza e ha sottolineato che, nonostante il suo distacco dalle responsabilità reali, la sua vulnerabilità persiste. Il desiderio di garantire la sicurezza della sua famiglia durante le visite nel Regno Unito rimane una priorità, come evidenziato dalla sua dichiarazione rilasciata all’Alta Corte nel dicembre del 2023.

Il futuro del Principe Harry

Le recenti dichiarazioni e la battaglia legale di Harry riflettono una questione più ampia riguardante il diritto alla sicurezza per coloro che, pur non ricoprendo più ruoli ufficiali, hanno un legame con la monarchia. Sebbene il Principe possa considerare di portare il suo ricorso alla Corte Suprema, questo richiederebbe l’approvazione dell’Alta Corte, rendendo il processo complesso e lungo.

La tensione tra Harry e la Royal Family è diventata sempre più evidente, alimentando speculazioni sulla loro relazione e sulle reali possibilità di riavvicinamento tra i due, oggi ridotte verosimilmente al minimo. La distanza significativa dalla vita pubblica britannica ha portato a un clima di incertezza, non solo per Harry e la sua famiglia, ma anche per il pubblico, che osserva con interesse l’evoluzione di questa storia intricata.