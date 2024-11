Maglioni in cashmere, io li lavo così e sono ancora più morbidi di quando li ho acquistati

Come lavare il cashmere: guida pratica per una cura impeccabile. Così i maglioni rimangono morbidissimi e sembrano come nuovi.

Il cashmere è un tessuto pregiato e delicato, noto per la sua morbidezza e calore. Derivato dalla lana delle capre cashmere, richiede un’attenzione particolare durante il lavaggio per mantenere intatte le sue qualità. Scopriamo insieme alcuni consigli pratici e il trucco della casalinga per mantenerlo come nuovo.

Con questi semplici ma efficaci consigli, il cashmere manterrà la sua bellezza e morbidezza per molti anni. Una cura adeguata non solo preserva l’aspetto del tessuto, ma ne prolunga anche la vita, permettendoci di godere a lungo delle sue meravigliose qualità.

Tutti i passaggi per lavare il cashmere al meglio

Il primo passo per prendersi cura del cashmere è leggere attentamente l’etichetta del capo. Anche se molti capi possono essere lavati a mano, alcuni richiedono il lavaggio a secco. Spesso, però, il lavaggio a mano è consigliato per garantire la massima delicatezza.Il trucco della casalinga inizia con la scelta del detergente: è essenziale utilizzare un detergente delicato, preferibilmente specifico per lana e cashmere. Evitare assolutamente detersivi aggressivi e ammorbidenti, che possono danneggiare le fibre.

Riempire una bacinella con acqua tiepida, mai calda, per evitare il restringimento del tessuto. Aggiungere una piccola quantità di detergente e mescolare fino a creare una soluzione saponosa. Immergere il capo in cashmere e lasciarlo in ammollo per circa cinque minuti, evitando di strofinare o torcere il tessuto. Dopo l’ammollo, risciacquare il capo con acqua pulita, sempre tiepida, fino a eliminare ogni traccia di sapone. Un trucco utile è aggiungere un cucchiaino di aceto bianco nell’acqua di risciacquo, che aiuta a rimuovere i residui di sapone e mantiene le fibre morbide.

Per asciugare il cashmere, evitare di strizzare il capo. Posizionarlo su un asciugamano pulito e arrotolare delicatamente per assorbire l’acqua in eccesso. Stendere il capo su una superficie piana, modellandolo nella sua forma originale, e non appenderlo per evitare deformazioni.

Durante la stagione calda, lavare i capi in cashmere prima di riporli per evitare che le macchie attirino le tarme. Conservare in un luogo fresco e asciutto, preferibilmente in sacchetti di cotone traspiranti. Utilizzare repellenti naturali come la lavanda o il legno di cedro per proteggere i capi.

Un ultimo trucco della casalinga riguarda l’uso del vapore per rinfrescare i capi tra un lavaggio e l’altro. Se il capo mostra segni di stanchezza o pieghe, utilizzare un ferro da stiro a vapore o un vaporizzatore verticale per ravvivare le fibre senza lavaggio completo.