Autovelox “mobili”, così sfuggire alle multe è praticamente impossibile: ti troverai sicuramente la busta verde a casa

Autovelox mobili nuova normativa: così sarà impossibile sfuggire alle multe. Ogni dispositivo deve rispettare alcune regole severe.

Negli ultimi mesi gli autovelox sono stati al centro di diverse polemiche che hanno infiammato talk televisivi e dibattiti politici. La normativa che disciplina questi dispositivi, che hanno lo scopo si accertare la violazione di alcuni norme del codice della strada come il superamento dei limiti di velocità, non sembra chiara. Non a caso ogni anno vengono presentati, nell’apposite sedi, più di 8000 mila ricorsi, molti dei quali vengono accolti. Un dato che mette in evidenza la poca utilità di questi mezzi, spesso non visibili e non omologati dall’autorità competenti.

Per molti gli Autovelox servono solo a fare cassa. Molti comuni infatti approfittano delle tante multe che un cittadino riceve per ottenere maggiori entrate, spesso consapevoli che non seguirà nessun ricorso. Eppure le contestazioni in merito a questi tipi di multe sono aumentate e visto che per legge non si può costituire una class action contro la Pubblica Amministrazione, ogni cittadino deve agire singolarmente e questo rende la mole di lavoro decisamente più impegnativa.

L’esigenza di fare chiarezza e di usare gli Autovelox con maggiore consapevolezza, evitando soprattutto i difetti di procedura, ha portato ad utilizzare quelli mobili, che sono più versatili e possono essere posizionati dalla polizia stradale in luoghi diversi. Vengono solitamente apposti al bordo delle strade per controllare la velocità e altre infrazioni. Questo li rende visibili all’automobilista anche ad una certa distanza, inoltre richiedono la presenza della Polizia, il che è un deterrente per gli autisti.

Autovelox mobili: uso e tipologie

Gli autovelox mobili vengono utilizzati in strade urbane e extra urbane, sono posizionati liberamente dalle forze dell’ordine quando ritengono che un determinato tratto di strada necessita di maggiori controlli. Inoltre i ricorsi a multe effettuate con questo tipo di mezzo sono sicuramente minori, in quanto più visibili rispetto a quelli fissi.

La polizia stradale si avvale di due tipi di Autovelox: il Videovelox e il Telelaser. Entrambi sono efficienti, molto precisi e accertano l’infrazione in tempo reale. Il telelaser è tra i dispositivi di ultima generazione, ha funzionalità precise e usa la tecnologia laser per accertare la violazione. Difficile contestare quanto ha rivelato.

Esiste anche il Telelaser TruCam, che ha una tecnologia più avanzata: oltre a registrare i vari dati legati alla targa, orario, tipo di veicolo, effettua anche in video estremamente precisi della violazione in corso. Permette così di accertare altri comportamenti vietati come l’uso dello smartphone alla guida.