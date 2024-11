Se hai questa moneta nel portafoglio è il tuo giorno fortunato: vale una fortuna, molla il lavoro sei ricco

Collezionare monete è la passione di molte persone. Monete anche del proprio paese ma che abbiano un qualcosa che le differisca dalle altre in circolazione.

Tirature limitate, errori di conio, monete stampate soltanto una volta per celebrative…insomma, gli esempi possono essere davvero tanti e tutti da prendere in considerazione. C’è però una moneta alla quale dobbiamo fare particolarmente attenzione.

La moneta da 2€ può essere un vero e proprio tesoro nelle tue tasche, ma bisogna saperle osservare per bene. Cerchiamo di capire il perché e in che modo.

Una moneta che vale oro

Il valore delle monete non dipende, soltanto, da quanto è stato deciso per quel che riguarda gli acquisti o come utilizzarle. Ma è dato anche e soprattutto da quelli che possono essere eventuali errori, particolarità o quant’altro possono caratterizzarle. Dare sempre uno sguardo al nostro portamonete può rivelarci tanti segreti.

Lo dicevamo all’inizio: molto spesso le monete valgono più delle banconote. E ce ne è una nello specifico, quella da 2€, che va oltre il suo valore nominale. Le monete possono essere anche diverse da quelle comunemente in circolazione, perché possono avere anche uno stampo diverso, o una tiratura limitata perché, ad esempio, si tratta di monete commemorative o celebrative.

E quella da 2€ fa proprio al caso nostro. Infatti questa è anche quella che viene “più sbagliata”, con veri e propri errori di conio nel corso degli anni, ma anche quella più utilizzata per delle monete celebrative. E qui, ci ricolleghiamo a ciò che dicevamo all’inizio, ovvero il valore intrinseco che queste hanno, più di quello nominale.

I 2€ da osservare se ce li hai in tasca

Ci sono alcuni esempi di monete che valgono davvero una fortuna. Ve ne presentiamo alcuni esempi. La moneta da 2€ tedesca del 2008, ad esempio, si distingue dalle altre per l’assenza delle tradizionali linee che separano i paesi dell’Unione Europea (ne sono state coniate solo 30mila). O ancora, la moneta da 2€ di San Marino del 2004, che rende omaggio a Bartolomeo Borghesi (ne sono state coniate solo 110mila e valgono fino a 300€).

Un altro esempio sono le monete da 2€ della Città del Vaticano del 2004, per celebrare i 75 anni dalla fondazione dello stato del Vaticano (solo 85mila esemplari e dal valore di circa 100€ ciascuna). Ma anche l’edizione limitata della moneta da 2€ del Principato di Monaco del 2007 che ha impresso il volto di Grace Kelly (ha un valore di 600€).

Ce ne è una che è la più rara di tutte, quella coniata per celebrare gli 800 anni della costruzione del primo castello sul Rocher di Monaco nel 2016: ne sono soltanto 1000 e non è stato indicato un valore in denaro per chi la possiede.