Parti gialle sui cassetti del frigo? Io uso questo metodo, ci metto 5 minuti e le elimino per sempre

Il frigorifero è uno degli elettrodomestici più importanti poiché conserva gli alimenti freschi, e mantiene organizzata la cucina.

Col passare del tempo, i cassetti del frigo, dove di solito riponiamo frutta e verdura, tendono a ingiallire. Questo fenomeno è piuttosto comune e può essere attribuito a diversi fattori, come l’accumulo di residui alimentari, l’umidità e la perdita di smalto dei materiali.

Invece di considerare l’idea di sostituire i cassetti usurati, esiste un metodo semplice ed economico per riportarli al loro stato originale. Con solo cinque minuti del tuo tempo e l’utilizzo di ingredienti naturali, puoi eliminare le macchie gialle e restituire lucentezza ai tuoi cassetti.

Perché i cassetti del frigo diventano gialli?

I cassetti del frigorifero sono spesso soggetti a macchie per vari motivi. Il contatto diretto con frutta e verdura può rilasciare pigmenti naturali che, nel tempo, si depositano sulle superfici. Inoltre, l’umidità presente all’interno del frigorifero può favorire la formazione di muffe e batteri, che contribuiscono a deteriorare l’aspetto dei cassetti. Molti di noi, di fronte a questo problema, si trovano a dover affrontare la tentazione di acquistare nuovi cassetti, ma non è sempre necessario spendere soldi per risolvere il problema.

Prima di iniziare il processo di pulizia, è fondamentale spegnere il frigorifero per evitare qualsiasi rischio. Svuota i cassetti e riponi gli alimenti in una borsa termica, magari con del ghiaccio se necessario, per mantenerli freschi durante il processo. Una volta che il frigorifero è spento e i cassetti sono stati rimossi, puoi dedicarti alla pulizia.

Ecco alcuni dei migliori rimedi naturali che puoi utilizzare per eliminare le macchie gialle dai cassetti del frigo:

Il bicarbonato di sodio è un ottimo alleato per la pulizia. Sciogli tre cucchiai di bicarbonato in una bacinella d’acqua. Immergi un panno o una spugna nella soluzione e strofina i cassetti gialli. Dopo aver rimosso le macchie, risciacqua con acqua pulita e asciuga con un panno morbido.

L’aceto è un altro rimedio efficace contro le macchie. Diluisci aceto bianco e acqua in parti uguali e applica la soluzione sui cassetti con una spugnetta. Dopo qualche minuto, risciacqua e asciuga. Non solo rimuove le macchie, ma elimina anche i cattivi odori presenti nel frigo.

Il sapone di Marsiglia è perfetto per una pulizia profonda. Sciogli quattro cucchiai di sapone grattugiato in 900 ml di acqua demineralizzata. Spruzza la soluzione sui cassetti e lascia agire per un paio di minuti prima di risciacquare. Questo metodo non solo pulisce ma lascia anche un profumo piacevole.

Il sale grosso è un abrasivo naturale che può aiutare a rimuovere le macchie. Mescola quattro cucchiai di sale grosso in una bacinella di acqua calda, poi utilizza una spugna per pulire i cassetti. Risciacqua bene e asciuga con un panno in microfibra.

Il limone è noto per le sue proprietà sbiancanti. Spremi il succo di due limoni in una bacinella con acqua tiepida e utilizza una spugna per pulire i cassetti. Dopo aver strofinato, risciacqua bene. In alternativa, puoi anche fare una macerazione di fette di limone in aceto per una settimana e poi utilizzare la soluzione risultante.

Un altro metodo efficace è preparare uno sgrassatore naturale. Scalda 900 ml di acqua demineralizzata e aggiungi quattro cucchiai di sapone di Marsiglia grattugiato, 50 ml di aceto e 10 gocce di olio essenziale di tea tree o limone. Mescola bene e metti il composto in un flacone spray. Spruzza sui cassetti gialli, strofina con una spugna e poi risciacqua.