Rete Sotterranea di Funghi: 110 Quadrilioni di km e una Biomassa 6 Volte l’Umanità, la Scoperta che Cambia la Natura

Immaginate una rete sotterranea che si estende sotto ogni passo, invisibile ma vitale. Si tratta dei funghi micorrizali arbuscolari, minuscoli alleati delle radici delle piante, capaci di influenzare i grandi cicli della vita sulla Terra. Un gruppo di scienziati internazionali, guidato dalla Società per la Promozione delle Utilità Naturali , ha tracciato per la prima volta la mappa globale di questa rete. I numeri che emergono sono impressionanti e aprono nuove strade per proteggere il fragile equilibrio degli ecosistemi.

Funghi micorrizali: una rete che si estende oltre ogni immaginazione

Questi funghi formano un fitto intreccio di filamenti proprio dove le radici delle piante si spingono nel terreno. Secondo lo studio, la loro lunghezza totale raggiunge circa 110 quadrilioni di chilometri, una cifra che sfugge a ogni paragone e che fa capire quanto siano pervasivi. La loro biomassa complessiva supera di sei volte il peso totale degli esseri umani viventi oggi, un dato che conferma quanto siano fondamentali per gli equilibri della Terra.

Per arrivare a queste stime, gli esperti hanno raccolto campioni e misurato diversi parametri in zone molto diverse tra loro: praterie, foreste, terreni coltivati e ambienti naturali. Così è stato possibile creare un modello realistico della distribuzione e densità di questi funghi, disegnando una mappa che racconta quanto siano diffusi e vitali.

Praterie selvatiche: il cuore pulsante della biomassa fungina

Tra tutti gli ambienti analizzati, le praterie selvatiche si confermano i luoghi con la maggiore concentrazione di funghi micorrizali. Qui, i funghi si legano strettamente alle radici delle piante che dominano questi territori, contribuendo in modo decisivo a mantenere la biodiversità e la fertilità del suolo.

Ma queste praterie sono sotto pressione. L’agricoltura intensiva modifica profondamente la struttura del terreno, minacciando la presenza e il lavoro dei funghi micorrizali. L’espansione delle coltivazioni e la trasformazione dei terreni in pascoli o campi arati riducono la biodiversità sotterranea, con conseguenze dirette sulla produttività e i cicli naturali dei nutrienti.

Gli scienziati lanciano un allarme: “preservare questi ambienti è essenziale per la stabilità degli ecosistemi a livello globale.” Tra le soluzioni proposte ci sono la diversificazione delle colture, la riduzione dei fertilizzanti chimici e l’adozione di pratiche di agricoltura rigenerativa, tutte strategie pensate per proteggere i funghi micorrizali e le funzioni ecologiche a cui contribuiscono.

Micorrize e futuro: cosa ci insegna la ricerca

Lo studio pubblicato su “Science” non si limita a dare cifre impressionanti, ma apre la strada a nuove ricerche sulle interazioni tra funghi e piante. La biomassa fungina è un indicatore chiave per capire come questi organismi trattengano elementi vitali come carbonio e fosforo nel suolo, influenzando direttamente la crescita delle piante.

Conoscere la distribuzione di questa rete aiuta a capire meglio come si muovono e si accumulano i nutrienti, e come gli ecosistemi si adattano ai cambiamenti climatici e all’impatto dell’uomo. È un settore di studio che ha molto da dire sulle strategie per proteggere il suolo e gestire in modo sostenibile le risorse naturali.

La SPUN proseguirà il suo lavoro, ampliando la raccolta dati e sfruttando nuove tecniche molecolari per approfondire la biodiversità e le funzioni delle micorrize. Questi risultati saranno fondamentali per mettere a punto politiche ambientali più efficaci e interventi mirati, indispensabili per salvaguardare la salute del nostro pianeta.