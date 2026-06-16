Langosteria sbarca a Porto Cervo: scopri il nuovo ristorante e il menù esclusivo in Sardegna

Tra gli yacht scintillanti e le spiagge da cartolina di Porto Cervo, Langosteria ha scelto di piantare la sua bandiera. Non è una semplice apertura: è il debutto in una delle cornici più esclusive del Mediterraneo. Il marchio, già celebre a Milano, Paraggi, Parigi e St. Moritz, si prepara a conquistare anche la Costa Smeralda, portando con sé un’idea di cucina di mare che unisce tradizione e creatività.

Qui, dove il mare detta legge, Langosteria punta su prodotti locali selezionati con cura, trasformandoli in piatti capaci di parlare a un pubblico internazionale, raffinato e curioso. E mentre il 2024 annuncia l’arrivo anche a Londra, Porto Cervo diventa la nuova tappa di un viaggio gastronomico in continua espansione.

Langosteria Porto Cervo: dove il mare fa da sfondo

Il nuovo ristorante si trova in una posizione strategica, a due passi dalla famosa piazzetta e dalle strutture ricettive più rinomate della zona. Gli interni sono pensati per creare un’atmosfera elegante ma accogliente, con materiali naturali e dettagli che richiamano il mare. Il design unisce modernità e comfort per garantire un’esperienza piacevole sia a pranzo che a cena.

La vista sul mare domina gli spazi, elemento essenziale per trasmettere l’anima mediterranea del locale. Gli ambienti sono studiati per offrire intimità ai tavoli, senza dimenticare la possibilità di accogliere gruppi più numerosi, tutti immersi nel fascino della Costa Smeralda.

Dietro il progetto architettonico e degli interni c’è il lavoro di professionisti esperti nel settore di fascia alta, che hanno saputo bilanciare stile e funzionalità. Anche il servizio rispecchia questa cura: professionale ma discreto, tratto distintivo del format Langosteria.

Il menù: un omaggio al mare sardo

In cucina Langosteria Porto Cervo punta tutto sul pescato fresco, selezionato con cura lungo le coste sarde. Il menù propone piatti classici rivisitati in chiave moderna, sempre con un occhio alla stagionalità degli ingredienti.

Tra le specialità spiccano crudi di pesce di prima scelta, crostacei e molluschi, oltre a preparazioni calde che esaltano i sapori del Mediterraneo. La scelta delle materie prime si basa su rapporti consolidati con fornitori locali, per rispettare l’ambiente e sostenere il territorio.

Non mancano opzioni più leggere o vegetariane, sempre in linea con il tono raffinato del locale. La carta dei vini, curata con attenzione, include etichette italiane e internazionali pensate per accompagnare ogni portata.

Buonocore Hospitality Group: la strategia dietro l’espansione

Il gruppo Buonocore continua a puntare su località esclusive e su un pubblico di alto livello, sia locale che turistico. Dopo le aperture di successo a Milano, Paraggi, Parigi e St. Moritz, la scelta di Porto Cervo conferma la capacità del marchio di inserirsi in contesti diversi mantenendo un’identità forte.

L’apertura prevista a Londra nel 2024 segna un ulteriore passo verso i mercati internazionali, rafforzando la presenza del gruppo nelle grandi città e nelle mete di lusso. L’idea è offrire esperienze gastronomiche di qualità superiore, sempre coerenti con lo stile Langosteria.

La gestione centralizzata assicura standard elevati ovunque, con un controllo attento su cucina e servizio. Langosteria si conferma così un punto di riferimento per chi cerca ristoranti di fascia alta, con una proposta riconosciuta a livello internazionale.

Langosteria: un protagonista della ristorazione di mare

Nel panorama italiano Langosteria si è imposto negli anni come uno dei nomi di punta nella ristorazione di mare. Il suo format, che mescola autenticità e innovazione, ha dato vita a una rete di locali dove qualità e cura del dettaglio sono al centro.

L’espansione in città come Parigi e St. Moritz dimostra la volontà di portare la cucina italiana oltre confine, rispondendo alle esigenze di una clientela esigente e internazionale. Porto Cervo rappresenta un capitolo importante di questo percorso, inserendosi in un contesto turistico unico e selettivo.

La presenza qui è anche un’occasione per valorizzare i prodotti locali e promuovere la cultura gastronomica italiana nel mondo. Langosteria si conferma ambasciatore del gusto, capace di unire tradizione e innovazione con uno sguardo internazionale e un’attenzione concreta alla sostenibilità.