Maturità 2026: come si calcolano i crediti scolastici e il voto finale, guida completa con tabella

Nel 2026, il voto finale della maturità arriva fino a 100 punti, ma dietro a quel numero c’è un sistema preciso, poco noto ai più. Non è solo una somma casuale di numeri: il punteggio nasce dal percorso degli ultimi tre anni di scuola superiore, unito ai risultati delle prove d’esame. Ogni voto si basa su tabelle ben definite, che traducono i crediti scolastici in punteggi concreti, eliminando ogni margine di impressione o approssimazione.

Il credito scolastico pesa fino a 40 punti sul voto finale

Il credito scolastico può aggiungere fino a 40 punti al voto finale della maturità. Non si tratta di un voto preso a caso, ma della somma dei risultati ottenuti durante gli ultimi tre anni di scuola. Viene considerata la media dei voti annuali, la frequenza e la partecipazione ad attività extra come progetti, tirocini o eventi culturali riconosciuti dalla scuola.

Per assegnare questi punti, le scuole seguono una tabella ufficiale che trasforma la media dei voti in un punteggio da 0 a 40. Chi ha avuto medie alte e costanti durante il triennio riesce a portarsi a casa un punteggio più alto, mentre chi ha avuto alti e bassi ottiene meno punti. L’idea è premiare chi si è impegnato davvero durante tutto il percorso, non solo chi fa bene all’esame finale.

Ogni scuola calcola il credito scolastico seguendo questa tabella nazionale, che fa da standard unico per tutti gli istituti. Questo sistema serve a evitare disparità tra scuole diverse, garantendo trasparenza e uniformità. Il ministero ha stabilito regole precise e controlli per assicurare che tutto venga fatto secondo le norme.

Prove scritte e orale: come vengono valutate

Oltre ai 40 punti del credito scolastico, ci sono 60 punti che arrivano dalle prove d’esame. Questi si dividono in tre blocchi da 20 punti ciascuno: due prove scritte e un colloquio orale. Si cerca così un equilibrio tra diverse modalità di verifica.

La prima prova è quella di italiano, che mette alla prova capacità di analisi, comprensione e scrittura. Gli studenti devono sviluppare temi, analizzare testi o argomentare idee in modo chiaro e corretto. La valutazione tiene conto della pertinenza, della padronanza della lingua e della qualità dell’argomento, fino a 20 punti.

La seconda prova varia in base all’indirizzo di studio: può essere matematica o fisica per un liceo scientifico, oppure materie pratiche in un istituto tecnico o professionale. Anche qui si assegna un massimo di 20 punti, valutando correttezza, completezza e precisione.

Infine c’è il colloquio orale, che vale altri 20 punti. Durante il colloquio si affrontano argomenti multidisciplinari per mostrare la preparazione complessiva. La commissione valuta la conoscenza, il linguaggio e la capacità di collegare i vari temi, oltre alla fluidità della conversazione. Anche qui i criteri sono chiari e uniformi su tutto il territorio nazionale.

La tabella per convertire il credito scolastico: come leggerla

La tabella nazionale trasforma la media dei voti del triennio in un punteggio da 0 a 40. Più alta è la media, più alto sarà il punteggio. Per esempio, chi ha una media sopra 8 può ottenere il massimo, mentre chi ha voti più bassi si vede assegnare meno punti.

La tabella tiene conto anche di altre attività come stage o recuperi, che possono influire sul punteggio finale. Ogni scuola è tenuta a comunicare agli studenti il proprio credito scolastico prima dell’esame, così da evitare sorprese e dare modo di segnalare eventuali errori.

Questo sistema punta a garantire equità e chiarezza, uniformando il giudizio su tutti gli studenti italiani. La maturità non è solo una prova di pochi giorni, ma il risultato di un percorso lungo tre anni, che premia l’impegno costante e la partecipazione attiva.