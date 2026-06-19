Eleonora e Ludovica: la sfida e la forza di una famiglia contro la pluridisabilità

«Mio figlio guarda, ma non risponde. Sento il suo silenzio, e mi chiedo cosa stia pensando». Per molte famiglie, questa è la realtà quotidiana quando la pluridisabilità entra nella vita di un bambino. Il linguaggio tra genitori e figli, che per tutti gli altri scorre fluido e naturale, si trasforma in un terreno difficile da esplorare. Non si tratta solo di medici o terapie: è un viaggio che coinvolge emozioni, attese, e soprattutto la ricerca di un modo nuovo di comunicare. Quel dialogo, fatto di sguardi e piccoli gesti, deve essere riscritto, pezzo dopo pezzo, insieme.

Pluridisabilità e comunicazione: un nodo difficile da sciogliere

La pluridisabilità significa difficoltà su più fronti: motori, cognitivi, sensoriali e comunicativi. Per un bambino con questa condizione, farsi capire è un’impresa. I gesti spontanei, le espressioni facciali, i suoni che di solito accompagnano il primo dialogo spesso non ci sono o sono difficili da interpretare. Può mancare la capacità di produrre suoni, controllare i muscoli del volto o percepire gli stimoli sensoriali in modo chiaro.

Così la famiglia si trova a dover leggere segnali quasi invisibili: un movimento appena accennato delle mani, un cambiamento nel tono del pianto o lo sforzo per mantenere il contatto visivo. Anche capire il comportamento diventa complicato. E non è raro che in tutto questo si infilino frustrazione e dolore degli adulti, che vorrebbero risposte più chiare e immediate. Senza un codice comprensibile, la distanza tra genitori e bambino rischia di allargarsi, con un isolamento che pesa su tutti.

Nei primi anni, però, il cervello del bambino è ancora molto plastico e si può lavorare su vie alternative per comunicare. La vera sfida è trovare la strada giusta per ogni bambino, perché non esistono soluzioni uguali per tutti. Ogni piccolo ha le sue capacità residue e potenzialità da scoprire. Intervenire presto, con un approccio su misura, è la chiave per costruire un dialogo, anche se diverso.

Come aiutare la comunicazione: terapie e strumenti concreti

Dietro il sostegno ai bambini con pluridisabilità ci sono terapie e interventi educativi che fanno la differenza. Logopedisti, terapisti occupazionali, psicomotricisti e insegnanti lavorano insieme per creare canali di espressione che funzionino. Tra gli strumenti più usati c’è la comunicazione aumentativa e alternativa, o CAA.

La CAA si basa su sistemi visivi, simbolici o tecnologici che permettono al bambino di esprimere bisogni e pensieri. Per esempio, si usano immagini o tabelle con simboli per indicare oggetti o azioni senza parlare. Dispositivi elettronici possono trasformare un semplice tocco in frasi predefinite. Questi strumenti sono adattati alle capacità motorie e cognitive di ciascun bambino e aprono nuove possibilità di scambio, riducendo la frustrazione e rendendo più facile la relazione.

Gli approcci multisensoriali coinvolgono vista, udito, tatto e movimento, integrando più canali per imparare e comunicare. L’obiettivo è creare routine condivise, in cui la famiglia diventa protagonista attiva. Per questo è fondamentale formare i genitori, perché imparino a riconoscere ogni segnale, rispondere con coerenza e sostenere così lo sviluppo.

Oltre alla terapia, momenti di gioco e esperienze sensoriali guidate sono preziosi per rafforzare la relazione. Il gioco diventa così un mezzo per esprimersi e comunicare, un linguaggio a sé.

Famiglia e società: un sostegno che non può mancare

Quando si parla di pluridisabilità, la famiglia si trova al centro di un impegno costante e intenso. La comunicazione è un passaggio cruciale: senza un metodo chiaro per dialogare, si rischia una solitudine che pesa su tutti. La famiglia ha un doppio ruolo: osservare e interpretare, ma anche essere un vero e proprio soggetto educativo in prima linea.

Il supporto emotivo e pratico per genitori e fratelli è un diritto da riconoscere e promuovere. Servizi locali, associazioni di familiari e strutture sanitarie offrono formazione, gruppi di confronto, assistenza psicologica e strumenti concreti per la vita di ogni giorno. Mettere in rete famiglia, scuola, sanità e comunità è fondamentale per garantire continuità e qualità nel percorso di crescita.

A livello sociale, aumentare la consapevolezza sulla pluridisabilità aiuta a smantellare pregiudizi e a costruire spazi più inclusivi. Rendere accessibili ambienti e occasioni di socializzazione significa trasformare una comunicazione difficile in una relazione possibile, da coltivare insieme. Le politiche pubbliche possono e devono sostenere concretamente famiglie e operatori, potenziando servizi e risorse.

Riconoscere il valore della comunicazione, anche quando non segue le forme convenzionali, è un modo per dare dignità al bambino con pluridisabilità. Ogni segnale capito è una conquista, ogni piccolo passo un punto d’incontro tra mondi diversi. E così, giorno dopo giorno, si costruisce una relazione vera, nonostante le difficoltà.