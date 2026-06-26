Milano sotto il sole cocente: asfalto a 65°C e caldo record, ecco perché l’ondata si allunga

Milano brucia sotto un sole che non dà tregua. L’asfalto, nelle strade più battute, tocca punte da record: quasi 65 gradi. Qualche anno fa, sembrava un’esagerazione, oggi è realtà. Le giornate si allungano, ma non portano sollievo, soltanto un caldo che schiaccia e avvolge tutto. Non è più un’eccezione, ma la regola di questa estate. Camminare in città a mezzogiorno significa sentire sotto i piedi un calore quasi insopportabile. Non è solo questione di termometro: è il suolo che trasmette un disagio palpabile, condizionando la vita di chi abita Milano e persino il ritmo del traffico.

Asfalto rovente: come abbiamo misurato il calore a Milano

Durante un pomeriggio estivo del 2024, con una termocamera abbiamo monitorato il calore sprigionato dall’asfalto in diverse zone trafficate di Milano. Il risultato è stato sorprendente: in molti punti, soprattutto dove manca l’ombra e lontano dai parchi, la temperatura del manto stradale ha raggiunto picchi di 65°C. Abbiamo rilevato valori simili sia nelle piazze centrali che in viali secondari, dimostrando che il problema non è limitato a poche aree.

Questi dati raccontano la realtà di una città che accumula calore nella superficie stradale, creando quel fenomeno noto come “isola di calore urbana”. In pratica, materiali scuri come l’asfalto assorbono il sole invece di rifletterlo, surriscaldandosi in modo intenso e mantenendo alte le temperature anche di notte, quando rilasciano lentamente il calore immagazzinato.

Perché il calore si trattiene più a lungo sulle strade di Milano

Il motivo per cui l’asfalto resta caldo a lungo è legato a diversi fattori. Milano, con i suoi edifici fitti, il traffico continuo e la scarsità di verde, è particolarmente vulnerabile. Il suolo assorbe il calore senza quasi rifletterlo. A questo si aggiungono ondate di calore sempre più frequenti e durature, effetto diretto dei cambiamenti climatici.

L’asfalto, nero e poco riflettente, si scalda in fretta al sole e mantiene il calore per ore. Il risultato? Le temperature nell’aria intorno salgono, soprattutto di giorno, e la sera il calore continua a essere rilasciato, impedendo un naturale raffreddamento. Ne risente la qualità della vita: più caldo vuol dire più consumo di energia per aria condizionata, rischi per la salute, soprattutto per anziani e persone fragili, e persino scelte diverse negli spostamenti quotidiani, con più gente che evita di uscire nelle ore più calde.

Il caldo che pesa su ambiente e cittadini

Il surriscaldamento dell’asfalto ha ripercussioni evidenti sulla città. Innanzitutto, alza la temperatura media di Milano, rendendo le estati ancora più difficili da sopportare e aumentando la domanda di energia elettrica per i condizionatori. Questo mette sotto pressione il sistema energetico locale.

Sul fronte della salute, il caldo estremo porta a più casi di colpi di calore, affaticamento e peggioramenti di malattie cardiache e respiratorie, soprattutto tra i più vulnerabili. Le strutture sanitarie milanesi registrano picchi di accessi proprio durante i periodi più caldi.

Anche la vita sociale ne risente: con un clima così ostile all’aperto, si riducono le occasioni di incontro e svago, e la gente sposta le uscite nelle ore meno calde, cambiando le abitudini della città.

Infine, il calore rovina le strade. L’asfalto si deteriora più in fretta, costringendo il Comune a interventi di manutenzione frequenti e costosi.

Le mosse di Milano per combattere il caldo urbano

Per far fronte a questo problema, alcune realtà locali e centri di ricerca stanno provando a correre ai ripari. Si punta sulla piantumazione di alberi e sull’aumento delle aree verdi lungo le strade più trafficate. Si sperimenta anche l’uso di asfalti più chiari, riflettenti o permeabili, che trattengono meno calore.

Tra le soluzioni in cantiere ci sono le cosiddette “strade fresche”, realizzate con vernici speciali o materiali a bassa capacità termica, capaci di mantenere temperature più basse senza interventi invasivi.

C’è poi un lavoro sul fronte della mobilità: incentivare bici e mezzi pubblici per ridurre traffico e inquinamento, e ampliare le zone pedonali con più verde. Tutto questo aiuta a creare ombra e migliorare il comfort termico.

La ricerca continua a fare luce sui meccanismi di accumulo e rilascio del calore, fornendo alle istituzioni le basi per pianificare interventi efficaci. Investire in queste strategie è ormai indispensabile per affrontare le estati che verranno, in un mondo dove il clima cambia e la città deve adattarsi, e in fretta.