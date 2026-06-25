Policlinico di Catania ritira contratto a naturopata: polemiche e 29mila euro da restituire

Al Policlinico universitario di Catania è esplosa una controversia che ha scosso l’ateneo e oltre. Un contratto appena firmato con una naturopata è stato annullato in fretta, perché mancavano prove scientifiche a sostegno del suo lavoro. Non è tutto: l’ente ha chiesto indietro 29 mila euro per servizi che, a quanto pare, non sono mai stati erogati. Il caso ha acceso un dibattito acceso, mettendo in luce le tensioni tra medicina tradizionale e pratiche alternative, difficili da far convivere nel mondo accademico.

Cure basate su prove: un principio non negoziabile nel servizio pubblico

La storia del Policlinico di Catania mette in chiaro come le strutture sanitarie pubbliche debbano seguire rigidi standard scientifici. La medicina fondata sulle evidenze è il pilastro su cui si reggono sicurezza ed efficacia delle cure. Solo procedure validate da studi e sperimentazioni garantiscono risultati affidabili per i pazienti.

Inserire pratiche come la naturopatia si scontra quindi non solo con la scienza, ma anche con le regole. Nel caso specifico, il contratto con la naturopata ha subito sollevato dubbi sulla validità dei protocolli e sulla possibilità di inserirli in un contesto universitario, dove si punta a terapie con solide conferme cliniche. Lo scontro tra medicina tradizionale e discipline complementari resta acceso, sempre con l’obiettivo di tutelare il diritto alla salute di chi si affida alla struttura.

Il dietrofront sul contratto e la questione economica

La revoca del contratto è arrivata dopo una forte mobilitazione di esperti, associazioni scientifiche e medici locali. L’amministrazione dell’ospedale ha dovuto fare marcia indietro per evitare pericolosi precedenti di collaborazione con figure non sufficientemente validate dalla scienza.

Nonostante l’accordo iniziale, la Direzione ha annullato il contratto prima che la naturopata potesse iniziare il lavoro. Contemporaneamente, è stata chiesta la restituzione dei 29 mila euro già versati, a fronte di servizi mai erogati, per tutelare i soldi pubblici.

Questo episodio ha mostrato come, oltre agli aspetti scientifici, ci sia grande attenzione anche agli aspetti economici e amministrativi nella gestione di appalti e collaborazioni esterne. La vicenda ha fatto discutere a livello nazionale, richiamando tutti a un controllo rigoroso sulle nuove forme di assistenza proposte nel servizio pubblico.

Scienza e alternative: il dibattito acceso

Il caso di Catania ha acceso un confronto acceso tra mondo scientifico e sostenitori delle medicine alternative. Le associazioni mediche hanno ribadito che ogni intervento sanitario deve poggiare su prove solide, per non mettere a rischio la qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti.

Dall’altro lato, i rappresentanti delle discipline complementari chiedono più spazio per collaborazioni aperte, sostenendo che “anche metodi meno convenzionali possono avere un ruolo, purché sottoposti a verifiche rigorose e controllate.”

Il dialogo resta però complicato e diviso. Catania mostra come oggi la legge e le pratiche ospedaliere italiane privilegino un sistema sanitario basato solo su evidenze scientifiche consolidate. Richieste di trasparenza e tutela della spesa pubblica sono diventate questioni centrali nel dibattito.

Quale futuro per le pratiche complementari nel pubblico?

L’esperienza del Policlinico di Catania è un banco di prova per il futuro delle proposte alternative nel servizio sanitario pubblico. Le istituzioni dovranno trovare un equilibrio tra innovazione e sicurezza, assicurandosi che ogni procedura rispetti standard scientifici condivisi.

Un’eventuale apertura a protocolli sperimentali potrebbe permettere di testare pratiche complementari, ma solo con rigore e trasparenza. Ospedali e università dovranno mettere in piedi valutazioni chiare e indipendenti per evitare situazioni come quella di Catania.

Stringere le maglie su contratti e modalità operative sarà fondamentale per garantire un servizio pubblico che resti un punto di riferimento per cure di qualità, basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili oggi.