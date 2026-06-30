UE vieta plastica monouso dal 2030: stop a imballaggi con PFAS e deposito cauzionale per bottiglie dal 2029

A partire da metà agosto 2026, gli imballaggi alimentari in Europa dovranno fare a meno dei PFAS, quelle sostanze chimiche pericolose che da anni sollevano preoccupazioni su ambiente e salute. L’Unione Europea ha messo un freno deciso, vietandone l’uso. Ma non si ferma qui: scatteranno anche limiti più rigidi per i metalli pesanti presenti negli imballaggi e nuove regole per la plastica monouso, insieme a un sistema di deposito cauzionale per le bottiglie di plastica. Il messaggio è netto: meno inquinamento, più sicurezza alimentare, con un coinvolgimento diretto di produttori, distributori e consumatori.

Stop ai PFAS e metalli pesanti più sotto controllo negli imballaggi alimentari

Dal 12 agosto 2026 sarà vietato mettere in commercio imballaggi per alimenti che superano certe soglie di PFAS, secondo il Regolamento UE 2025/40. Queste sostanze chimiche, usate per rendere resistenti a grassi e liquidi le confezioni, sono però molto difficili da smaltire e possono causare danni alla salute e all’ambiente. Con questo divieto, l’Europa vuole fermare l’uso eccessivo di questi composti pericolosi e mettere un freno ai rischi per chi mangia.

Non solo PFAS: anche i limiti per metalli pesanti come piombo, cadmio e mercurio diventano più rigidi. Questi metalli, spesso presenti negli imballaggi, possono passare al cibo e rappresentano un pericolo per la salute. Fino a oggi i limiti erano meno severi, ma ora si abbassano, costringendo chi produce a rivedere materie prime e processi per rispettare le nuove norme.

Il risultato sarà un’accelerazione verso materiali più innovativi e meno inquinanti, oltre a una minore contaminazione chimica negli alimenti che arrivano sulle nostre tavole.

Plastica monouso vietata dal 2030, ma subito arriva il deposito cauzionale

Il divieto di imballaggi con PFAS parte nel 2026, ma quello sulla plastica monouso per alimenti arriverà solo dal 1° gennaio 2030. Parliamo di prodotti molto diffusi come sacchetti, multipack e bustine usa e getta, che pesano molto sui rifiuti plastici europei. Il rinvio dà tempo ad aziende e negozi per organizzarsi, ma intanto scattano già nuove regole per ridurre l’impatto ambientale.

Entro il 2029, infatti, tutti i Paesi dell’Unione dovranno attivare un sistema di deposito cauzionale per le bottiglie di plastica. Questo significa che chi compra una bottiglia può restituirla nei punti di raccolta e ottenere un rimborso o un piccolo incentivo. L’obiettivo è semplice: aumentare la raccolta e il riciclo della plastica, evitando che finisca per strada o nei fiumi.

Il sistema sarà regolato con criteri precisi per funzionare bene in tutta Europa. Non riguarderà solo le bottiglie per bevande, ma vuole creare un modello virtuoso per tutta la gestione degli imballaggi in plastica, spingendo verso un’economia più circolare e sostenibile.

Impatto sulle aziende e cosa cambia sul campo

Queste nuove regole peseranno molto sulle aziende della filiera alimentare, dai produttori di imballaggi ai negozi. Eliminare i PFAS e ridurre i metalli pesanti significa investire in nuove tecnologie e cercare materiali alternativi, come le bioplastiche o altri composti meno dannosi.

Negli anni a venire, le imprese dovranno anche dimostrare di rispettare i limiti con tracciabilità e certificazioni. Le autorità nazionali intensificheranno i controlli, soprattutto all’ingresso delle merci in Europa, per verificare che gli imballaggi siano conformi.

Il sistema di deposito cauzionale richiederà poi una nuova organizzazione logistica per la raccolta e la distribuzione, insieme a campagne per sensibilizzare i consumatori sull’importanza di restituire le bottiglie. Sarà una sfida non solo ambientale, ma anche commerciale, che cambierà il rapporto tra chi compra e il prodotto.

L’Europa punta a coordinare queste misure per ridurre l’inquinamento da plastica e tutelare la salute, spingendo verso un’economia più verde e responsabile. Non saranno anni facili per nessuno, ma le scadenze sono fissate e non si può più rimandare.