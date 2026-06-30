Cielo di Luglio 2026: Cometa 10P/Tempel, Pioggia di Meteore e Congiunzioni Astronomiche da Non Perdere

Il 6 luglio, la Terra si troverà nel punto più lontano dal Sole, un evento che segna l’inizio di un mese di meraviglie celesti. La vera star? La cometa 10P/Tempel, che si farà vedere per tutto luglio, illuminando il cielo con una scia luminosa che pochi hanno la fortuna di ammirare. Non finisce qui: verso la fine del mese, le Delta Aquaridi del Sud e le Alpha Capricornidi porteranno una pioggia di meteore, trasformando le notti in un balletto di luci fugaci. E mentre la Luna si avvicina a pianeti e alle Pleiadi, il cielo estivo si trasforma in un palcoscenico da osservare a occhi aperti.

La cometa 10P/Tempel: un’ospite stabile nel cielo di luglio

Per tutto luglio 2026, la cometa 10P/Tempel sarà ben visibile. Questo corpo celeste, che orbita intorno al Sole in poco più di cinque anni, fa parte della famiglia delle comete di Giove. Nel suo passaggio di quest’anno, la 10P/Tempel avrà una luminosità tale da poter essere osservata con strumenti amatoriali, ma sotto cieli limpidi potrà essere scorta anche a occhio nudo da chi ha un po’ di esperienza.

La cometa si sposterà lentamente tra le costellazioni estive, permettendo di seguirne il movimento senza fretta durante le ore notturne. Scoperta nel 1873 dall’astronomo Ernst Wilhelm Tempel, questa cometa non è tra le più brillanti, ma è apprezzata per la sua regolarità e per la facilità con cui si può individuare. Quest’anno, la sua posizione favorevole nel cielo occidentale larenderà visibile soprattutto poco dopo il tramonto.

Chi ama l’astronomia e la fotografia avrà così una buona occasione per documentare un oggetto in movimento, con la sua chioma e la coda che si faranno notare mentre si avvicina al Sole.

Sciami meteorici in azione: Delta Aquaridi e Alpha Capricornidi si danno il cambio il 30 luglio

La notte tra il 29 e il 30 luglio sarà una delle più intense dell’estate, con due sciami meteorici che raggiungeranno il picco quasi contemporaneamente. Le Delta Aquaridi del Sud, attive da metà luglio, raggiungeranno il massimo proprio in quei giorni. Le meteore di questo sciame sembrano nascere dalla costellazione dell’Acquario e regalano scie luminose frequenti e abbastanza brillanti.

In parallelo, le Alpha Capricornidi, famose per meteor più lenti ma spesso più luminosi e spettacolari, arriveranno al loro apice il 30 luglio. Provenienti dalla costellazione del Capricorno, queste meteore offrono tracce luminose che spesso lasciano bagliori persistenti, con qualche bolide più vistoso a impreziosire lo spettacolo.

Per godere appieno di questi eventi è importante cercare un cielo buio, lontano dall’inquinamento luminoso. Le notti estive, con le loro ore di buio e spesso condizioni meteo favorevoli, sono perfette per lasciarsi incantare da questo show naturale, anche per chi non è un esperto.

Il 6 luglio la Terra raggiunge il suo afelio: il punto più lontano dal Sole

Il 6 luglio 2026 la Terra si troverà al suo afelio, cioè nel punto più distante dal Sole lungo la sua orbita. In questo momento, la distanza supera i 152 milioni di chilometri, il contrario del perielio, quando invece siamo più vicini alla nostra stella.

Questo evento non cambia granché il clima o le stagioni, ma è interessante dal punto di vista astronomico. Quando la Terra è all’afelio, la sua velocità orbitale rallenta un po’ e la durata del giorno solare si modifica di pochi millisecondi rispetto ad altri momenti dell’anno.

L’afelio è un appuntamento fisso e ben conosciuto dagli astronomi, utile per capire meglio i movimenti del nostro pianeta nel Sistema Solare e per fare calcoli precisi.

Congiunzioni di luglio: Luna, pianeti e Pleiadi in spettacoli ravvicinati

Luglio 2026 offrirà anche diversi momenti in cui la Luna si avvicinerà a pianeti e all’ammasso aperto delle Pleiadi, regalando panorami da annotare sul calendario degli appassionati.

Tra gli appuntamenti più interessanti, ci saranno passaggi ravvicinati della Luna con Giove e Saturno, due pianeti che non passano mai inosservati per la loro luminosità e per i dettagli che si possono osservare con telescopi o anche semplici binocoli. La Luna si avvicinerà anche alle Pleiadi, l’ammasso stellare che da secoli affascina per la sua bellezza nella costellazione del Toro.

Questi incontri celesti arricchiranno le notti estive, offrendo spunti per osservazioni scientifiche o semplicemente momenti di meraviglia sotto il cielo stellato. La precisione con cui l’astronomia prevede queste congiunzioni è la prova di quanto la scienza possa anticipare eventi che emozionano chiunque ami guardare le stelle.