Ondate di caldo responsabili del 42% degli incendi: il nuovo studio sul legame tra roghi e meteo estremo

In California, l’estate del 2023 ha battuto ogni record di caldo, e con essa sono divampati incendi come mai prima. La causa? Non solo il termometro che si impennava, ma la vegetazione, secca e pronta a bruciare, che ha fatto da miccia perfetta. Un’indagine su oltre vent’anni di dati mostra un dato inquietante: il 42% degli incendi nell’ovest degli Stati Uniti è legato direttamente alle ondate di caldo estremo. Non si tratta solo di un aumento della temperatura, ma di un effetto immediato e devastante che trasforma i boschi in vere e proprie torce.

Vegetazione a secco, terreno in pericolo

Le piante, di norma, contengono acqua che le protegge dal caldo. Ma quando scatta l’ondata di caldo, questa riserva si esaurisce in fretta: la vegetazione si disidrata, entra in quello che si chiama “stress idrico”. Senza la giusta quantità d’acqua, foglie e tessuti smettono di essere un vero scudo contro il calore. Così, le piante si indeboliscono e diventano un combustibile perfetto.

Non è solo un problema di foreste vecchie o arbusti secchi. Il pericolo cresce soprattutto dove la vegetazione è fitta e continua. Qui, il caldo unito alla mancanza di umidità crea condizioni ideali per far divampare un incendio che si propaga veloce. Insomma, perdere la copertura naturale delle piante non è un danno isolato, ma un fattore che facilita la diffusione di roghi vasti e pericolosi.

Il dietro le quinte dello studio su California, Oregon, Washington e Nevada

La ricerca, pubblicata su Science Advances, si basa su un’enorme quantità di dati raccolti tra il 2001 e il 2024. L’area sotto la lente comprende California, Oregon, Washington e parti del Nevada, zone spesso colpite da incendi devastanti negli ultimi anni. Gli studiosi hanno messo insieme dati climatici, lo stato della vegetazione e le registrazioni degli incendi per capire come le ondate di caldo scatenino i fuochi.

Hanno preso in considerazione l’umidità del terreno, l’indice di vegetazione e le temperature estreme di ogni giorno. Grazie a queste informazioni, hanno potuto calcolare quanto lo stress idrico contribuisca agli incendi. Il risultato? Circa il 42% dei roghi scoppiati in questo periodo è legato direttamente alle ondate di caldo e al deterioramento ambientale causato dalla perdita d’acqua nelle piante.

Prevenzione e gestione: cosa cambia alla luce dei dati

Questi numeri sono chiari: combattere gli incendi nell’ovest degli Stati Uniti significa tenere d’occhio non solo le temperature, ma anche lo stato di salute della vegetazione. Serve un monitoraggio preciso delle condizioni climatiche locali e una gestione attenta della flora, puntando a mantenere umidità nel terreno e a ridurre la densità di piante particolarmente infiammabili.

Le pratiche di prevenzione devono evolversi. Non basta più guardare le temperature medie per capire il rischio. I sistemi di allerta devono concentrarsi su quando e dove la vegetazione soffre per la mancanza d’acqua, così da intervenire subito con misure di contenimento.

In un contesto segnato da siccità sempre più frequenti e ondate di caldo senza precedenti, conoscere bene il legame tra clima e incendi è fondamentale. È una risorsa preziosa per chi decide, per i vigili del fuoco e per le comunità. Gestire il territorio con intelligenza diventa così l’unica strada per affrontare estati roventi senza vedere i fuochi diventare sempre più distruttivi.